7 dalykai, kuriuos vertėtų žinoti apie vaikų slogą

1) Sloga arba rinitas – tai nosies gleivinės uždegimas, kylantis dėl infekcinių, alerginių arba kitų priežasčių. Dažniausiai vaikams pasireiškia virusinės kilmės sloga, tačiau ne tokia jau ir reta alerginė sloga bei bakterijų sukeltas nosies gleivinės uždegimas.

2) Bet kokia sloga vaikui sukelia mažesnių ar didesnių nepatogumų. Ypač daug sunkumų patiria kūdikiai, kurie dar nemoka kvėpuoti per burną. Kuo vaikas mažesnis, tuo didesniu išbandymu jam tampa sloga. Kūdikiams gali sutrikti miegas, o mokyklinio amžiaus vaikams – galimybės mokytis ir užsiimti savo mylima veikla. Reikia pasistengti, kad vaikas jaustų kuo mažiau diskomforto. Slogos metu svarbu užtikrinti normalią kvėpavimo per nosį funkciją, kuri ypatingai svarbi tuomet, kai mažylis žindomas arba maitinamas iš buteliuko, kai jis valgo arba miega.

3) Infekcinės kilmės sloga gali pasireikšti kaip atskiras negalavimas, tačiau dažniausiai tai yra viršutinių kvėpavimo takų ligų sudėtinis komponentas. Įprasčiausias vaikų susirgimas, žinomas kaip peršalimas arba nazofaringitas diagnozuojamas bene dažniausiai. Jo metu pasireiškia gausesnis nosies išskyrų tekėjimas, nosies gleivinės paburkimas ir paraudimas ir dėl to pasunkėjusi kvėpavimo funkcija. Dažnai kartu pasireiškia kosulys, gerklės skausmas, nestiprus karščiavimas ir bendras negalavimas bei irzlumas. Jei simptomai nesunkūs, galima gydytis namuose, tik būtina stebėti vaikelio būklę.

4) Negydoma sloga gali tapti lėtiniu susirgimu. Dažniausios tinkamai negydytos arba visai negydytos slogos komplikacijos yra vidurinės ausies uždegimas, prienosinių ančių uždegimas, sinusitas ir kt. Šios ligos gali komplikuotis dar labiau. Ilgą laiką ignoruojamas alerginis rinitas siejamas su bronchų astmos išsivystymu.

5) Viena natūraliausių priemonių, tinkamų slogos simptomų palengvinimui, yra jūros vandens lašai. QUIXX baby nosies lašai – vienas iš pavyzdžių. Kai mažylių nosys užsikemša, jie negali patys pašalinti gleivių. Be to, kūdikiai daugiau kvėpuoja per nosį nei per burną. QUIXX baby nosies lašai sukurti palengvinti kūdikių slogą nuo pirmosios gyvenimo dienos.

Tačiau natūralų izotoninį vandenyno vandens tirpalą taip pat gali naudoti ir vyresni vaikai bei suaugusieji, nėščios ir maitinančios moterys – tai visiškai natūrali, saugi, izotoninės koncentracijos priemonė.

6) Sloguojantį vaiką saugu ir net rekomenduotina išsivesti į gryną orą, tačiau jis turi nekarščiuoti. Lauke nosies gleivinės paburkimas sumažėja ir kvėpavimas palengvėja, be to, bent kuriam laikui nukreipiamas dėmesys nuo nemalonaus negalavimo.

7) Jei sloga itin sunki, gali prireikti dekongestantų, tačiau dėl jų būtina pasikonsultuoti su vaikelio gydytoju, mat per ilgai ir nesaikingomis dozėmis vartojami nosį atkemšantys vaistai gali padaryti ilgalaikės žalos jautrioms mažylių nosies gleivinėms.