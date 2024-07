50 kg atsikračiusi Adele 1 produktą valgo kiekvieną savaitę: atskleidė, kas tai

Nors kai kurie skeptiškai vertino jos sėkmės priemones, 36 metų atlikėja paaiškino, kad svorį numetė dėl to, kad tvirtai laikėsi subalansuotos mitybos ir jėgos treniruočių.

Disciplinuotas ir nuoseklus Adele požiūris į sveikatą ir gerą savijautą atvėrė kelią stulbinančiai transformacijai, kuri patraukė daugelio dėmesį. Daugelis klausinėjo jos metodų, todėl ji atskleidė savo griežtą treniruočių režimą, rašo shefinds.com.

Interviu britų „Vogue“ Adele leidiniui papasakojo viską apie savo mankštos rutiną. „Taigi, ryte sportuoju su svarmenimis, po pietų paprastai einu į žygius arba boksuojuosi, o vakare einu ir užsiimu kardio treniruotėmis“, – paaiškino dainininkė.

Ji pasakojo, kad daugiausia dėmesio skyrė savo psichinei sveikatai gerinti reguliariai mankštindamasi, o tai, sutapus aplinkybėms, lėmė svorio metimą, tačiau tai nebuvo jos pagrindinis tikslas. Adele sako, kad tapo priklausoma nuo mankštos, nes ji padėjo jai įveikti nerimą.

„Taip nutiko dėl mano nerimo. Treniruodamasi tiesiog geriau jausdavausi. Niekada nesiekiau numesti svorio, visada siekiau tapti stipri ir kasdien skirti sau kuo daugiau laiko be telefono.

Tapau nuo jo gana priklausoma. Treniruojuosi du ar tris kartus per dieną“, – atskleidė ji. Dainininkė taip pat pabrėžė, kad jai padėjo treneriai, ir pripažino, kad tai gali būti neįgyvendinama daugeliui žmonių.

Atlikėja paneigė gandus, kad ji išbandė protarpinį badavimą, ir sakė: „Žmonės apie mano kūną kalba jau 12 metų. Jie kalbėdavo apie tai, kol dar nebuvau numetusi svorio. Bet man tai nerūpi.“

Adele taip pat papasakojo apie savo požiūrį į kūną: „Nebūtina turėti antsvorio, kad būtum optimistė. Gali būti bet kokios formos ar dydžio.“

Ką Adelė valgo pusryčiams, pietums ir vakarienei?

Apie mankštą jau kalbėjome, o kaip dabar su jos mityba? Hito „Hello“ atlikėja visada pabrėždavo, kad norint numesti kilogramus reikėjo ir dietos, ir fizinių pratimų, todėl neabejojame, kad ji ir toliau gerai maitinasi ir sportuoja, kad išlaikytų savo naują liekną figūrą.

Nors britų „Vogue“ ji sakė, kad nesilaikė protarpinio badavimo ir iš tikrųjų valgė daugiau nei bet kada dėl to, kad intensyviai mankštinosi, daugelis mano, kad ji išbandė garsenybių patvirtintą Viduržemio jūros dietą. O jei ji tai darė, štai keletas dalykų, kuriuos ji galėjo valgyti.

Jau dabar galime daryti prielaidą, kad dainininkė savo dieną pradeda nuo puodelio arbatos, nes britų „Vogue“ ji sakė, kad pirmenybę teikia arbatai, o ne kavai.

Anksčiau ji sakė: „Anksčiau per dieną išgerdavau dešimt puodelių arbatos su dviem cukraus kiekviename.“ Tačiau mums įdomu, ar nuo to laiko ji atsisakė cukraus arba vietoj jo pakeitė jį saldikliu. Ką dar, be tradicinio puodelio arbatos, britų „Oskaro“ laureatė galėtų valgyti pusryčiams?

Tipiškus Viduržemio jūros dietos pusryčius gali sudaryti sojų jogurtas su mišriomis uogomis, kapotais graikiniais riešutais ir juoduoju šokoladu arba, jei ji yra kelyje, galbūt ji renkasi sveikas žalias sultis, sudarytas iš kopūstų, salierų, obuolių, citrinų ir matcha.

Pasak „Eatthis“, tipiškus Viduržemio jūros pietus galėtų sudaryti kopūstų salotos su petražolėmis, salierais, obuoliais ir graikiniais riešutais, pagardintos alyvuogių aliejumi ir citrinų sultimis.

Ne mažiau maistinga ir vakarienė, kurią galėtų sudaryti ant grotelių kepta arba skrudinta vištienos krūtinėlė su kopūstų ir svogūnų salotomis, pagardintomis pomidorų ir čili salsa.

Arba ji gali pasukti tradiciškesniu kepsnių kepimo būdu kurį, kaip ji anksčiau sakė, labai mėgsta jos sūnus Angelo, kuriam dabar 11 metų, ir kurį, kaip ji teigė, jai puikiai sekasi gaminti kiekvieną sekmadienį.

Nors muzikantė sakė, kad nesilaiko jokių madingų dietų ir maitinasi sveikai, Adele prisipažino, kad bent kartą per savaitę leidžia sau pasimėgauti nesveiku maistu. Ir ji nedvejodama pasidalijo, kas yra tas valgis:

„Mano idealus valgis, mano paskutinis valgis būtų „McChicken Nugget“ su „Big Mac“ ir keptomis bulvytėmis, – prisipažino ji ir pridūrė: „Jį valgau bent kartą per savaitę.“