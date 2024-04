Išklojo tiesą apie protarpinį badavimą: pasakė, ar sveika

Dietologas laidos metu papasakojo, kokių taisyklių svarbu laikytis norint, kad protarpinis badavimas veiktų efektyviai ir atsikratyti kilogramai nebesugrįžtų, bei kokios rizikos kyla vadovaujantis šiuo svorio metimo metodu.

Svarbu laikytis nuoseklumo

Viena iš pagrindinių taisyklių, kurią akcentavo E. Grišinas – nuoseklumas. Tai reiškia, kad „atleisti vadžių“ negalima net per šventines dienas.

„Dažnai pradėjus valgyti kitaip – svoris sugrįžta. Tas pats liečia ir protarpinį badavimą, pradėjus valgyti kitaip, – svoris sugrįš <...>.

Jeigu galėsime jo [protarpinio badavimo mitybos plano] laikytis tiek per šv. Velykas, tiek per šv. Kalėdas, tiek per savo gimtadienį su tam tikromis išimtimis ir galėsime grįžti [į pradinį režimą], o tai nesukels mums psichologinio streso, tai mes laimėsime. Jeigu jums dabar tinka protarpinis badavimas, tai valio“, – tikino dietologas.

Kyla dviejų tipų rizikos

Visgi, gydytojas pabrėžė, kad protarpinis badavimas turi ir grėsmių. Viena iš jų – nepakankamas organizmui reikiamų medžiagų gavimas.

„Protarpinis badavimas turi ir savo tamsiąją pusę. Žmonės, kurie linkę vadovautis protarpiniu badavimu rizikuoja negauti pakankamo kiekio maistinių medžiagų. Labai dažnai tiems žmonėms trūksta baltymo suvartojimo, dėl ko apetitas gali padidėti“, – paaiškino E. Grišinas.

Dar viena grėsmė – persivalgymas. Darant ilgesnio laiko tarpus tarp valgymų žmogus gali neapskaičiuoti kalorijų ir suvalgyti per daug.

„Taip pat yra rizika, kad išlaikant du valgymus per dieną, žmonės linkę persivalgyti. Ir jeigu kartais vis tiek nesužiūrėsime savo porcijos, mes su protarpiniu badavimu rizikuojame priaugti svorio“, – pabrėžė jis.

Svarbu prižiūrėti lėkštės turinį

Dar viena taisyklė, kuria ragino vadovautis dietologas, – maisto priežiūra. Anot jo, daugelis pasirinkusiųjų šią dietą labiau kreipia dėmesį į maisto kiekį lėkštėje, o ne jo turinį.

„Didesnį kiekį reiktų kreipti dėmesį į tai, kas yra lėkštėje. Tai reiškia ne į maisto ribojimą, o nuo ko mano kūnas pasipelnytų. Kokią daržovę įdėti, kokį riebalų šaltinį įdėti, kad man nuo jo būtų gera.

Dėl to dietos labai greitai ir baigiasi, nes mes tik ribojame, ribojame ir ribojame, o ne pagalvojame, ką mes duosime savo kūnui“, – atskleidė gydytojas-dietologas.

Laida „Į sveikatą!“ – šeštadieniais, 9 val. per TV3