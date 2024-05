35 kg numetusi Kristina pribloškė visus: atskleidė, kaip pavyko

Kristina pasakoja, jog yra buvusi visokia: iki 20 metų buvo labai liekna, svėrė vos 43 kilogramus ir labai dėl to nerimavo, nes atrodė ligota.

Moteris svajojo apie moteriškas formas ir bandė priaugti svorio. Jos svajonė išsipildė, kaip pati Kristina juokauja – su kaupu. Po nėštumo išsiderinus hormonams, moteris pasiekė 100 kilogramų.

Tačiau toks svoris ilgai nesilaikė ir stipriai sušlubavus sveikatai, po mėnesio praleisto ligoninėje nukrito beveik pusė kaunietės svorio – apie 40 kilogramų.

„Tuomet kūnas atrodė prasčiausiai: viskas sukrito, liko didžiulis odos perteklius. Visi sakė, kad be operacijos nepavyks susitvarkyti. Bet, didelės pastangos, kantrybė, ir tikėjimas, kad pavyks, daro stebuklus.

Vėliau svoris tai krisdavo, tai augdavo, sverdavau tai 55 kg, tai 70 kg. Kūnas buvo suglebęs, kaip šaltiena. Visais įmanomais būdais bandžiau sau padėti. Mokiausi, bandžiau viską ant savęs, ir taip prieš 10 metų pasinėriau į sveikatingumo sferą, o prieš 6 metus tapau ir sporto trenere.

Šiuo metu sveriu 65 kg, bet kūnas yra raumeningas, tvirtas, sveikas. Nors jau tuoj 42 metai, esu geriausioje savo fizinėje ir dvasinėje formoje. Kai nesportavau visiškai, sverdama 65 kg buvau labai putlutė, nes esu žema, 160 cm ūgio“, – tikina Kristina.

Kristinos pokyčiai (8 nuotr.) Kristinos pokyčiai (nuotr. asm. archyvas) Kristinos pokyčiai (nuotr. asm. archyvas) Kristinos pokyčiai (nuotr. asm. archyvas) +4 Kristinos pokyčiai (nuotr. asm. archyvas) Kristinos pokyčiai (nuotr. asm. archyvas) Kristinos pokyčiai (nuotr. asm. archyvas) Kristinos pokyčiai (nuotr. asm. archyvas) Kristinos pokyčiai (nuotr. asm. archyvas)

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Kristinos pokyčiai

Sportuoti pradėjo būdama 34 metų

Sportuoti moteris pradėjo tik būdama 34 metų, o iki tol su sportu reikalų visiškai neturėjo. Net mokykloje buvo atleista nuo sunkesnio krūvio ir judėdavo tik minimaliai. Buvo labai silpna, ligota, kankino įvairios lėtinės ligos, skydliaukės sutrikimai.

Einant 34 metus – Kristiną ištiko visiška krizė: ypač pablogėjo sveikata, kankino depresija. Kaip pati moteris teigia – nenorėjo nieko, tik neatsikelti nuėjus miegoti. Tai buvo labai sunkus metas jos gyvenime, Kristina atsipalaiduodavo tik savaitgaliais, vartodama alkoholį.

„Atėjo momentas, kai supratau, kad turiu kažko imtis, kažką keisti, nes daugiau taip nebegaliu. Užsirašiau į sporto klubą, ir pasiėmiau asmeninį trenerį. Ir tai buvo mano naujo gyvenimo pradžia“, – prisimena pašnekovė.

Pradėti sportuoti su asmeniniu treneriu buvo geriausias sprendimas Kristinos gyvenime. Patekusi pas puikų specialistą ji iš visiškai silpnos moters ji tapo stipria ir sveika. Vėliau pradėjusi treniruotis pas kitą trenerį ji labai greitai pasiekė savo tikslus Crossfito sporte ir tapo profesionalia atlete.

Praėjusiais metais pateko tarp 10 proc. stipriausių pasaulio moterų Crossfit Games varžybose. Toks ir buvo jos pagrindinis tikslas.

Per dieną turi po 3–4 treniruotes

„Deja, po šių žaidynių, patyriau stiprią kelio traumą. Tuomet buvo sunku, nes nežinojau, ką daryti. Mano charakteris toks, kad vis norisi varžytis, siekti rekordų ir pan., o su traumuota koja negalėjau daug ko daryti.

Bet, kaip dabar sakau, tai nutiko ne veltui. Nes atsitiktinumo dėka atradau naują trenerį, kuris moko gatvės gimnastikos. Skersinis, prisitraukimai, stovėjimai ant rankų jau kokius 5 metus buvo mano aistra, tik tai darydavau savarankiškai, pagal video internete, tad ir rezultatai buvo ne kokie.

Jau greitai bus metai, kai sportuoju gatvės gimnastiką, bet per šį laikotarpį labai daug pasiekiau, išmokau, sustiprėjau dar labiau, ir turiu labai didelių planų. Be to, pagaliau turiu trenerį, su kuriuo sutampa nuomonė, kad norint padaryti, ko kiti nepadaro, turi daryti, ko kiti nedaro.

Dažnai iš kitur girdžiu, kad sportuoju per daug. Bet aš geriausiai pažystu savo kūną, labai jį prižiūriu, laikausi labai griežto režimo, darau daug pratimų atsistatymui, ir klausau jo, kada pristabdyti, o kada galiu dirbti pilnu pajėgumu. Ir esu labai laiminga, kad turiu, kas mane palaiko, ir yra man didžiausias pavyzdys, kaip nepasiduoti, ir eiti vis toliau“, – džiaugiasi kaunietė.

Šiuo metu Kristina sportuoja labai daug – kadangi pati dirba sporto salėje ir visą dieną praleidžia ten, per dieną turi po 3–4 treniruotes.

„Buvo sunku atlaikyti aplinkinių replikas“

Tačiau norint jaustis gerai ir išlaikyti puikią figūrą vien sporto neužtenka. Kristina jau 6 metus prisižiūri savo mitybą: beveik visiškai nevartoja cukraus, pusfabrikačių, stengiasi gaminti pati.

Valgo mėsą, kruopas, kiaušinius, vaisius, daržoves, sūrius, tačiau kruopščiai skaičiuoja, kad mityba būtų pilnavertė. Griežtos mitybos laikosi labiau ne dėl išvaizdos, o sveikatos, energijos bei jėgos. – „Tokia „ištižusia daržove“, kokia buvau – būti nebenoriu.“

Nors pradžia ir buvo sunki, tačiau nors nebebūti silpnai Kristiną vedė į priekį. Pradėjus sportuoti moteris buvo tokia nusilpusi, kad be atramos negalėjo net atsitūpti, todėl jai buvo gėda prieš kitus sportuojančius, tačiau treneris nuramindavo, kad visi kažkada pradėjo ir nieko nemokėjo, tačiau tik darydami išmoko.

„Buvo labai sunku ir fiziškai, pamenu galvodavau kad mirsiu per treniruotę. Taip pat buvo sunku atlaikyti aplinkinių replikas. Daug kas juokėsi, kad greitai mesiu, kad man niekas neišeis.

Kartą pasijuokė ir mano pirmasis treneris. Aš daug kalbu, ir visko daug klausinėdavau, o jis buvo labai ramus žmogus, ir kartą neiškentęs sako: „Kam tiek klausinėji, tokios kaip tu ilgai nesportuoja, savaitė dvi, ir tavęs čia nebus.“

Ir tada aš supykau. Galvoju, eisiu specialiai. Ir ėjau, sunku, ar tingėjau, ar laiko neturėjau, padarydavau viską, kad pavyktu nueiti į treniruotę. Netrukus sustiprėjau, ir sportas pradėjo teikti malonumą. Todėl šiandien esu dėkinga pirmajam treneriui už tą frazę, pakeitusią mano gyvenimą“, – šypteli.

Pasidalino patarimais

Kadangi Kristina per savo gyvenimą praėjo daug sunkumų ir visus juos įveikė, dabar moteris turi patarimų kitiems. Pirmasis patarimas yra – turėti savo nuomonę, nustoti galvoti, ką kiti apie tave mano. Nesimėtyti ir nesiblaškyti ir siekti savo tikslo iki galo, nepaisant nieko, mylėti save.

Labai svarbu susirasti sau tinkamą sporto šaką, kad fizinė veikla taptų ne kančią, o malonumu. Pradžioje Kristina pataria kreiptis į specialistą, kuris išmokytų, patartų, kaip teisingai sportuoti ir sau nepakenkti.

Negailėti pinigų treniruotėms, nes tai investicija į save, savo sveikatą ir gerą psichologinę būseną. Juk gydytojai ir vaistai kainuoja taip pat. Suvokti, kad svarbiausia ne išvaizda, o gera savijauta.

Tinkamai maitintis. Susitvarkius mitybą galima išvengti daugybės ligų. Ir gyventi pilnavertį gyvenimą. Ir niekada nėra vėlu pradėti. Tik reik viską daryti mažais žingsneliais, kryptingai, o ne pradėti ir mesti, vos kažkas nepasiseka, nes taip dar labiau išderiname organizmą.

„Dar labai svarbu negalvoti apie skaičius svarstyklėse. Neseniai socialiniuose tinkluose dalinausi nuotrauka, kaip sveriant tą patį svorį, skirtingai gali atrodyti kūnas.

Nes esu pastebėjusi, kad dauguma moterų, siekdamos kuo mažesnio skaičiaus, alina savo kūną dietomis, netikslingomis treniruotėmis, netenka raumeninės masės, dėl ko svoris sumažėja, bet kūnas suglemba, o grįžus prie senų įpročių, svoris grįžta su kaupu. O kur dar įvairios tabletės, arbatos, kas sukelia įvairių sveikatos problemų, nusivylimą savimi, depresiją.

Pakeitus gyvenimo ir mitybos įpročius, rezultatai neateina labai greitai, bet kaip sakau: kas greitai ateina, tas greitai ir išeina. O laikantis sistemingai, sureguliavus režimą, kūnas ankščiau ar vėliau atsidėkoja“, – pataria Kristina ir priduria, kad pokyčiai visada būna sunkūs, bet be sunkios pradžios – nebus laimingos pabaigos.