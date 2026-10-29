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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

3 Zodiako ženklams kitą savaitę prasidės magiškas laikas: to laukėtė seniai

2026-10-29 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-29 10:20
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2026-ųjų lapkritis trims Zodiako ženklams gali tapti lūžio tašku. Mėnesio viduryje pasibaigs Veneros ir Merkurijaus retrogradinis judėjimas, todėl daugelis pajus, kad reikalai pagaliau ima judėti į priekį. Prie teigiamų pokyčių prisidės ir lapkričio 22 dieną į Šaulio ženklą įžengianti Saulė, astrologijoje laikoma sėkmę ir optimizmą stiprinančiu tranzitu.

2026-ųjų lapkritis trims Zodiako ženklams gali tapti lūžio tašku. Mėnesio viduryje pasibaigs Veneros ir Merkurijaus retrogradinis judėjimas, todėl daugelis pajus, kad reikalai pagaliau ima judėti į priekį. Prie teigiamų pokyčių prisidės ir lapkričio 22 dieną į Šaulio ženklą įžengianti Saulė, astrologijoje laikoma sėkmę ir optimizmą stiprinančiu tranzitu.

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Štai kuriems ženklams gyvenimas iki mėnesio pabaigos turėtų tapti gerokai lengvesnis, rašoma yourtango.com.

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FOTOGALERIJA. Zodiako ženklai

Šaulys

Pastarieji mėnesiai jums galėjo būti nelengvi. Veneros ir Merkurijaus retrogradinis judėjimas vertė grįžti prie senų santykių klausimų, finansinių rūpesčių ar neišspręstų situacijų, tačiau lapkričio 13-ąją abiem planetoms pajudėjus pirmyn, situacija pradės gerėti.

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Pamažu vėl jausitės savimi. Lapkričio 22 dieną Saulė įžengs į jūsų ženklą, todėl padaugės energijos, motyvacijos ir noro aktyviai dalyvauti gyvenime, o ne vien analizuoti praeities įvykius.

Venera Svarstyklių ženkle sustiprins socialinį gyvenimą, todėl galite sulaukti daugiau dėmesio, naujų pažinčių ar naudingų kontaktų.

Darbo srityje palankių pokyčių gali atnešti lapkričio 25 dieną į Mergelės ženklą pereinantis Marsas. Atsiras daugiau ryžto siekti profesinių tikslų, aiškiau matysite ateities kryptį. Lapkričio pabaigoje galite suprasti, kad prasideda visiškai naujas gyvenimo etapas.

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