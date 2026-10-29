3 Zodiako ženklams kitą savaitę prasidės magiškas laikas: to laukėtė seniai

Štai kuriems ženklams gyvenimas iki mėnesio pabaigos turėtų tapti gerokai lengvesnis, rašoma yourtango.com.
Šaulys
Pastarieji mėnesiai jums galėjo būti nelengvi. Veneros ir Merkurijaus retrogradinis judėjimas vertė grįžti prie senų santykių klausimų, finansinių rūpesčių ar neišspręstų situacijų, tačiau lapkričio 13-ąją abiem planetoms pajudėjus pirmyn, situacija pradės gerėti.
Pamažu vėl jausitės savimi. Lapkričio 22 dieną Saulė įžengs į jūsų ženklą, todėl padaugės energijos, motyvacijos ir noro aktyviai dalyvauti gyvenime, o ne vien analizuoti praeities įvykius.
Venera Svarstyklių ženkle sustiprins socialinį gyvenimą, todėl galite sulaukti daugiau dėmesio, naujų pažinčių ar naudingų kontaktų.
Darbo srityje palankių pokyčių gali atnešti lapkričio 25 dieną į Mergelės ženklą pereinantis Marsas. Atsiras daugiau ryžto siekti profesinių tikslų, aiškiau matysite ateities kryptį. Lapkričio pabaigoje galite suprasti, kad prasideda visiškai naujas gyvenimo etapas.
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