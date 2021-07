3 priežastys langų uždengimui rinktis plisuotas žaliuzes

Renkantis šias žaliuzes rekomenduojama atkreipti dėmesį į audinį, klosčių plotį bei valdymo tipą, kadangi nuo to priklausys tiek interjero stilius, tiek šviesos pralaidumas ir kiti aspektai.

1. Skirtingi valdymo būdai

„Domus Lumina“ supažindina, kad plisuotų žaliuzių klostės gali būti 1,5 cm arba 2,5 cm. Smulkesnės suteikia langui elegantiškumo ir trapumo, o platesnės labiau tinka didesniems langams.

Renkantis plisuotas žaliuzes taip pat labai svarbu tinkamai pasirinkti ir jų valdymą, o „Domus Lumina“ suteikia galimybę rinktis net iš 15 skirtingų valdymo variantų.

Pavyzdžiui, vienas valdymo variantų: iš apačios į viršų ar iš viršaus į apačią suteikia galimybę palikti žaliuzes ties viduriu, apačioje arba viršuje. Toks pasirinkimas leis uždengti tik dalį lango, jei besileidžianti saulė apšviečia tik lango kampą. Pakėlus plisuotas žaliuzes iš apačios galėsite išlaikyti privatumą, apsisaugant nuo nepageidaujamų žvilgsnių, tačiau neuždengiant natūralios šviesos.

REKLAMA

Priklausomai nuo modelio, plisuotos žaliuzės gali būti valdomos ir rankiniu būdu, rankenėle ar virvele bei automatizuotu būdu. Patogus žaliuzių valdymo būdas leidžia ilgesnį laiką išlaikyti plisuotas žaliuzes švarias, nes naudojant jų nereikią liesti rankomis.

Didžiausias plisuotų žaliuzių privalumas tas, kad jos neturi mechanizmo, tvirtinamo ant lango rėmo, todėl lengva konstrukcija neapsunkina lango rėmo. Be to, žaliuzės yra visuomet prigludusios prie stiklo, todėl karštą dieną galite lengvai, be jokių trukdžių atsidaryti langą.

2. Tinka įvairių formų langams

Plisuotų žaliuzių populiarumą lemia ir tai, jog jas galima pagaminti pačių įvairiausių geometrinių formų, net ir trapecijos, trikampio, ovalo formos langams ar stoglangiams.

Šie langų uždengimai lengvai sumontuojami ant bet kokio dydžio lango – nuo itin mažų palėpės stoglangių iki milžiniškų svetainės ar žiemos sodo langų.

3. Audinių įvairovė

Renkantis plisuotų žaliuzių audinius aktualu atsižvelgti ne tik į plačią spalvų gamą, bet ir atkreipti dėmesį į tai, kokioje patalpoje planuojate kabinti žaliuzę. Pasirinkus šviesių spalvų audinį, į namus pateks daugiau šviesos ir jūsų privatumas bus puikiai išsaugomas.

Kitas variantas – tamsesnės spalvos žaliuzės labiau riboja šviesos patekimą, todėl ypač tinka patalpoms, esančioms pietų pusėje.

„Domus Lumina" turi gausų plisuotų žaliuzių audinių spalvų ir tekstūrų pasirinkimą. Kiekvienas klientas čia ras patinkančią kolekciją, puikiai tiksiančią jo namuose.

Pavyzdžiui, interjere norintiems natūralumo ir ekologiškų sprendimų, „Domus Lumina“ siūlo audinius, turinčius lino. Puošnaus stiliaus mėgėjams plisuotos žaliuzės gali būti gaminamos iš šilkine išvaizda pasižyminčio audinio, drąsesniems sprendimams rasite sodrių spalvų ir nestandartinių raštų žaliuzes.

Daugiau apie plisuotų žaliuzių išsirinkimą ir priežiūrą skaitykite čia.