3 patarimai, kaip išsirinkti šaldytuvą

laisvai statomi šaldytuvai su šaldikliu,

įmontuojami šaldytuvai su šaldikliu,

laisvai statomi šaldytuvai be šaldiklio,

įmontuojami šaldytuvai be šaldiklio.

Kiekvienas iš jų yra populiarus ir plačiai naudojamas, o sau tinkamiausią variantą galėsite išsirinkti iš arčiau susipažinę su tam tikromis modelių specifikacijomis. Žemiau rasite patarimus, kaip tai padaryti efektyviai bei tiksliai.

Šaldytuvo tipas

Nemažai vartotojų susiduria su problema, kuomet pirmiausia išsirenkamas šaldytuvo modelis, o tik tada svarstoma, kur jį galima pastatyti. Šiuos veiksmus reikėtų atlikti atvirkštine tvarka: prieš investuojant į daug metų tarnausiantį bei vietos užimantį virtuvės kambario prietaisą, svarbu apsvarstyti jo stovėjimo vietą bei namų erdvės teikiamas galimybes.

Laisvai statomi šaldytuvai – gana universalus pasirinkimas. Jie yra tinkami kone kiekvienai virtuvei, kadangi pakanka įrengti saugią bei šaldytuvui tinkamą elektros sistemą, į kurią prietaisas bus prijungiamas. Tuo tarpu įmontuojami šaldytuvai reikalauja daugiau išankstinio pasiruošimo: šiuo atveju reikalinga atskira erdvė, įrengta pagal planuojamo pirkti modelio matmenis. Tiesa, įmontuojami šaldytuvai padeda sutaupyti vietos virtuvėje, kas sukuria papildomos erdvės įspūdį.

Taigi, prieš įsigijant šaldytuvą vienas svarbiausių darbų – konkrečios jo stovėjimo vietos pasirinkimas. Dėl plataus šaldytuvo tipų asortimento, kiekvienas namų ūkis tikrai nesunkiai išsirinks sau tinkamą variantą, nesukelsiantį papildomų problemų norint prietaisą pastatyti ar juo naudotis.

Kainos bei kokybės santykis

Kaip ir kiti buitinės technikos prietaisai, šaldytuvai žymimi modelių serijomis. Trumpai tariant, kuo aukštesnis serijos numeris, tuo naujesnis bei funkcionalesnis yra šaldytuvas. Kita vertus, tai dažniausiai lemia ir aukštesnę prietaiso kainą. Tad tikrai neverta aklai pirkti naujausio šaldytuvo modelio – dėl savo ilgametiškumo, net ir senesnės gamybos šaldytuvai gali tapti puikia pilnai vartotojo poreikius patenkinančia opcija.

Be šaldytuvo kainos, ne ką mažiau svarbi ir jo kokybė. Tokie individualūs poreikiai, kaip įvairios funkcijos, talpa ar net modelio dizainas, derantis prie būsto interjero, gali smarkiai nulemti galutinį pirkėjo pasirinkimą. Dėl šių priežasčių svarbu atsižvelgti į asmeninius lūkesčius bei tuo pačiu nepermokėti. Atsiliepimai internete, išsamūs produktų aprašymai ar konsultacija buitinės technikos parduotuvėje padės atrasti tinkamiausią bei ekonomiškiausią variantą.

Funkcijos ir inovatyvumas

Inovatyvios bei išskirtinės šaldytuvo funkcijos vis dažniau tampa vienu svarbiausiu vartotojo poreikiu renkantis naują buitinę techniką. Jų pasirinkimas taipogi yra gana individualus – patrauklios vienam pirkėjui savybės nebūtinai patiks kitam. Kita vertus, naudinga žinoti populiariausius ar dažniausiai pasitaikančius rinkos pasiūlymus: tai gerokai pagelbės lūkesčius paversti realybe.

Šaldymo galimybės

Besirenkantiems šaldytuvus tiek su šaldikliais, tiek be jų, gamintojai siūlo išmanias šaldymo funkcijas, išlaikančias ne tik maisto šviežumą, bet ir konsistenciją ar skonį. Be to, užtikrinama pastovi temperatūra šaldytuve nepriklausomai nuo oro sąlygų išorėje. Na, o šaldytuvai su šaldikliais pasižymi ir greito užšaldymo funkcija, leisiančia paruošti norimus produktus efektyviai bei paprastai.

Erdvė šaldytuvo viduje

Didesnius namų ūkius gali sudominti šaldytuvai su dvigubomis durimis – šis iš pažiūros paprastas dizaino sprendimas sukuria papildomos erdvės, reikalingos patogiai bei kokybiškai laikyti maisto produktus. Taip pat dauguma šiuolaikinių šaldytuvų yra funkcionalūs dėl savo struktūros: galėsite lengvai keisti lentynų išdėstymą ar keisti jų aukštį.

LED apšvietimas

LED apšvietimas gali pasirodyti maloni smulkmena, tačiau tai yra ir patogi šaldytuvo funkcionalumo detalė. Jo dėka šaldytuvas bus apšviestas visą eksploatacijos laikotarpį, o ant produktų nesimatys įprastos šviesos sukeliamų bei akis varginančių atspindžių.