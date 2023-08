26-erių mergina permiegojo su 300 partnerių: išdavė, ko jie troško

A. Knight, užsidirbanti iš turinio kūrimo „OnlyFans“, savo „TikTok“ paskyroje sekėjams papasakojo, kokių ekscentriškų prašymų kartais sulaukia iš klientų.

Sulaukia itin keistų prašymų

„Pats beprotiškiausias prašymas, kurį kada nors gavau, buvo perskaityti trijų puslapių esė, tarsi scenarijų, kuriame viskas buvo parašyta eilutėmis, kurias turėjau perskaityti.

Visą šį reikalą tikriausiai būčiau filmavusi tris valandas, nes rašinys buvo itin detalus. O scenarijus buvo toks, kad aš esu to vaikino geriausio draugo žmona, jis atvažiuoja man kažką padėti, kol jo geriausias draugas išvykęs, o aš neva jo labai geidžiau“, – pasakojo 26-erių mergina.

REKLAMA

REKLAMA

Annie sakė nesmerkusi vyro dėl jo norų, kad ji įgyvendintų jo itin konkrečią fantaziją, bet galiausiai turėjo atsisakyti, nes scenarijus buvo pernelyg išsamus.

REKLAMA

„Nesu labai gera aktorė“, – sakė ji ir prisipažino, kad už tai vyras jai pasiūlė 500 dolerių.

Kitame vaizdo įraše ilgakojė šviesiaplaukė papasakojo apie dar keistesnį prašymą, kurio yra sulaukusi.

„Tiesiog turėjau nufilmuoti vaizdo įrašą, kuriame atsibundu ir turiu apsimesti, kad esu vyras, atsibūdęs moters kūne“, – paaiškino ji.

Pasigyrė įspūdingu partnerių skaičiumi

Annie taip pat pasirodė laidoje „The Kyle and Jackie O Show“, kur papasakojo apie savo seksualinį gyvenimą ir pasigyrė, kad per metus permiegojo su 300 vyrų ir moterų.

REKLAMA

REKLAMA

„Esu pasiryžusi išbandyti bet ką“, – sakė ji ir patvirtino, kad savo „OnlyFans“ paskyroje daro beveik viską, ko jos paprašo.

Annie prisipažino, kad per vieną dieną permiega su penkiais skirtingais žmonėmis. Ji pridūrė, kad partnerius susiranda pažinčių programėlėse, be to, turi „nuolatinių“ vyrų, su kuriais mylisi, sąrašą.

„Po sekso jaučiuosi stipresnė. Seksas leidžia man jaustis gerai, juk tokia ir yra jo paskirtis“, – sakė ji.

Ji taip pat papasakojo istoriją, kaip permiegojo su itin turtingu vyru, kuris turėjo didžiulį pasididžiavimą. Ji papasakojo ir apie tai, kad kartą per pasimatymą užsiėmė seksu po restorano stalu.