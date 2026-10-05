100 metų netrukus minėsiančiam Valdui Adamkui – emocinga žinia

„Kviečiame sukurti kartu mažą stebuklą – 100 žmonių ir 100 žiedų Prezidentui. Ketinantys atvykti ir tapti šio įvykio dalimi gali registruotis Ėriškių kaimo bendruomenės Facebook paskyros puslapyje, po išplatintu įrašu parašydami žodelį TAIP“, – kviečia Panevėžio rajono kultūros centro Ėriškių padalinio kultūrinės veiklos organizatorė Audronė Palionienė.
100-metį minėsiančiam Valdui Adamkui pasveikinti – graži akcija
Pasak pašnekovės, minint Prezidento 100-metį, spalio 7 d. nuo 18 val. Ėriškių kultūros įstaigoje bus rodomas filmas „Prezidentas“. Kino seansą organizuoja bibliotekos kolektyvas.
„Ėriškiuose esu naujas žmogus – čia pradėjau dirbti nuo rugsėjo 22 dienos. Filmo rodymas man pasufleravo idėją pakviesti žmones atsinešti po hortenzijos žiedą. Hortenzijos žiedas šiuo metu eina į savo žydėjimo pabaigą, jis keičiasi, džiūsta, praranda ryškumą. Tačiau tai nėra pabaiga. Galime į tai pažvelgti kaip į žmogaus gyvenimo ir darbų metaforą.
Prezidento kadencija baigėsi, tačiau darbai, idėjos, prisiminimai ir tai, ką žmogus paliko Lietuvai, nesibaigia kartu su kadencija. Jie turi tęsinį. Todėl ir mūsų hortenzijos žiedas jį turės – rudenį jis taps mūsų pagarbos ir dėkingumo ženklu Prezidentui.
O vėliau, išdžiūvęs, keliaus į kitą savo gyvenimo etapą – iš šimto žiedų kursime Gerumo sparnus Kalėdoms, – džiaugiasi A. Palionienė, įsitikinusi, jog 100 žiedų tikrai bus surinkta. – Kadangi registracija dar vyksta, tai tikiuosi, jog ir 100 širdžių pavyks pakviesti. Šiuo metu turime per 40 žmonių, pasakiusių TAIP.“
Pasak A. Palionienės, prisijungti prie akcijos kviečiami net savo sode hortenzijų neturintys – Ėriškių bendruomenė pasirūpins, kad turėtų visi atvykę:
„Svarbiausia – ateiti. Jeigu oras bus geras, šį šimto žmonių ir šimto žiedų sveikinimą įamžinsime lauke. Jei ruduo pakvies į vidų – susibursime kultūros įstaigoje. Labai norime, kad mūsų sveikinimas žiniasklaidos pagalba pasiektų ir Prezidentą.“
Autorė: Zita Kielaitė
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