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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

100 metų netrukus minėsiančiam Valdui Adamkui – emocinga žinia

2026-10-05 10:50 / šaltinis: Naujienų portalas JP / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Naujienų portalas JP / Publikavo:
2026-10-05 10:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lapkričio 3-iąją Lietuvos širdžių Prezidentas Valdas Adamkus švęs garbingą 100 metų jubiliejų. Šia proga Ėriškių kultūros įstaiga, kaimo bendruomenė bei biblioteka organizuoja gražią ir prasmingą akciją „100 žmonių – 100 nevystančių dėkingumo žiedų!“.

Lapkričio 3-iąją Lietuvos širdžių Prezidentas Valdas Adamkus švęs garbingą 100 metų jubiliejų. Šia proga Ėriškių kultūros įstaiga, kaimo bendruomenė bei biblioteka organizuoja gražią ir prasmingą akciją „100 žmonių – 100 nevystančių dėkingumo žiedų!“.

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„Kviečiame sukurti kartu mažą stebuklą – 100 žmonių ir 100 žiedų Prezidentui. Ketinantys atvykti ir tapti šio įvykio dalimi gali registruotis Ėriškių kaimo bendruomenės Facebook paskyros puslapyje, po išplatintu įrašu parašydami žodelį TAIP“, – kviečia Panevėžio rajono kultūros centro Ėriškių padalinio kultūrinės veiklos organizatorė Audronė Palionienė.

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FOTOGALERIJA. Valdas Adamkus

100-metį minėsiančiam Valdui Adamkui pasveikinti – graži akcija

Pasak pašnekovės, minint Prezidento 100-metį, spalio 7 d. nuo 18 val. Ėriškių kultūros įstaigoje bus rodomas filmas „Prezidentas“. Kino seansą organizuoja bibliotekos kolektyvas.

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„Ėriškiuose esu naujas žmogus – čia pradėjau dirbti nuo rugsėjo 22 dienos. Filmo rodymas man pasufleravo idėją pakviesti žmones atsinešti po hortenzijos žiedą. Hortenzijos žiedas šiuo metu eina į savo žydėjimo pabaigą, jis keičiasi, džiūsta, praranda ryškumą. Tačiau tai nėra pabaiga. Galime į tai pažvelgti kaip į žmogaus gyvenimo ir darbų metaforą.

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Prezidento kadencija baigėsi, tačiau darbai, idėjos, prisiminimai ir tai, ką žmogus paliko Lietuvai, nesibaigia kartu su kadencija. Jie turi tęsinį. Todėl ir mūsų hortenzijos žiedas jį turės – rudenį jis taps mūsų pagarbos ir dėkingumo ženklu Prezidentui.

O vėliau, išdžiūvęs, keliaus į kitą savo gyvenimo etapą – iš šimto žiedų kursime Gerumo sparnus Kalėdoms, – džiaugiasi A. Palionienė, įsitikinusi, jog 100 žiedų tikrai bus surinkta. – Kadangi registracija dar vyksta, tai tikiuosi, jog ir 100 širdžių pavyks pakviesti. Šiuo metu turime per 40 žmonių, pasakiusių TAIP.“

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Pasak A. Palionienės, prisijungti prie akcijos kviečiami net savo sode hortenzijų neturintys – Ėriškių bendruomenė pasirūpins, kad turėtų visi atvykę:

„Svarbiausia – ateiti. Jeigu oras bus geras, šį šimto žmonių ir šimto žiedų sveikinimą įamžinsime lauke. Jei ruduo pakvies į vidų – susibursime kultūros įstaigoje. Labai norime, kad mūsų sveikinimas žiniasklaidos pagalba pasiektų ir Prezidentą.“

Autorė: Zita Kielaitė

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