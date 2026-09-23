Valdo Adamkaus dienoraštį skaitęs Arūnas praskleidė paslapties šydą: štai koks iš tikrųjų yra prezidentas

Apie V. Adamkų ir jo žmonos A. Adamkienės gyvenimą jau yra žinoma nemažai, vis tik šiandien prabilti apie prezidentą ir jo žmoną sutiko Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus direktorius Arūnas Antanaitis.
Pašnekovui ne kartą teko bendrauti su prezidentu ir jo žmona akis į akį, o V. Adamkaus biografiją ir dienoraščio įrašus A. Antanaitis nagrinėjo dar studijų laikais.
Šiandien pateikiame jums jo pažinties su prezidentu istoriją ir dalijamės tiek gyvai užfiksuotomis prezidento ir jo žmonos bendravimo akimirkomis, tiek ištraukomis iš šilčiausių dienoraščio įrašų.
Pirmoji pažintis su prezidentu: V. Adamkus mėgino prakalbinti A. Antanaitį
A. Antanaitis pasakojo, kad pirmoji jo pažintis su prezidentu V. Adamkumi prasidėjo dar studijų metais.
Tuo metu Lietuvos istorijos magistrantūroje Vytauto Didžiojo universitete studijavęs pašnekovas gavo profesoriaus pasiūlymą prisidėti prie prezidento V. Adamkaus prezidentavimo laikotarpio archyvo, perduoto Lietuvių išeivijos institutui, tvarkymo.
Dirbdamas su šiais dokumentais A. Antanaitis turėjo galimybę iš arti susipažinti su prezidento įrašais ir įvairia archyvine medžiaga. Tad pirmoji jo pažintis su V. Adamkumi buvo per šiuos dokumentus.
Vis dėlto pirmasis gyvas susitikimas su prezidentu įvyko 2011 metais jau steigiant jo vardu pavadintą biblioteką-muziejų.
„Po vieno prezidento apsilankymo bibliotekoje Kaune, turbūt 2011 metais, važiavome automobiliu į Žalgirio areną. Tuo metu arena buvo ką tik atidaryta arba dar ruošėsi atidarymui, o prezidentas labai norėjo ją apžiūrėti. Jis pakvietė mane važiuoti kartu.
Pamenu, kad buvau labai susijaudinęs. Net sunku prisiminti visas pokalbio detales, nes tas jaudulys buvo didelis.
Buvo nelengva palaikyti pokalbį su prezidentu, tačiau jis pats mane kalbino, domėjosi manimi, klausinėjo apie Kauną. Kalbėjomės ir apie sportą. Tai šiek tiek padėjo atsipalaiduoti, bet man tai buvo labai jaudinantis momentas“, – pasakojo A. Antanaitis.
„Bendraudamas su žmonėmis jis tarsi panaikina visas hierarchijas“
Pasidomėjus, kokį pirmąjį įspūdį A. Antanaičiui tąkart paliko susitikimas su prezidentu, jis pasakojo, kad V. Adamkus jam pasirodė itin šiltas žmogus.
Direktorius dalijosi, kad jį iki šiol stebina V. Adamkaus gebėjimas bendrauti neformaliai, tačiau išlaikyti vidinę eleganciją.
„Bendraudamas su žmonėmis jis tarsi panaikina visas hierarchijas“, – apie V. Adamkų pasakojo pašnekovas.
A. Antanaitis pabrėžė, kad kiek jam teko bendrauti su prezidentu, jis spėjo pastebėti, kad V. Adamkus visiems paspausdavo rankas, su kiekvienu pasisveikindavo, o eidamas pro šalį užkalbindavo – tai padėjo visai nesunkiai ilgainiui jiems atrasti bendrą kalbą.
O tęsdamas savo mintį apie kitus gyvus susitikimus su prezidentu, A. Antanaitis dalijosi, kad bendravimas tapo ramesnis ir jame nebeliko jokios įtampos. Pokalbiai vykdavo paprastai, sklandžiai, o V. Adamkus vis pasidomėdavo bibliotekos-muziejaus veikla.
„Tiesą sakant, aš jam tiek dabar, tiek anksčiau turėdavau įvairiausių klausimų apie istoriją, apie jo gyvenimo ir veiklos laikotarpius, apie tai, kaip vieni ar kiti įvykiai atrodė iš jo pozicijos.
Kartais prašau pakomentuoti nuotraukas, papasakoti jų kontekstą. Tie jo prisiminimai mums yra be galo vertingi“, – kalbėjo direktorius.
Visą gyvenimą išlaikė tvirtas vertybes
A. Antanaitis pasakojo, kad svarbu paminėti ne tik gyvų susitikimų įspūdžius, bet ir tuos, kuriuos jam suteikė V. Adamkaus dienoraščio įrašų analizė.
Jis aiškino, kad juose galima jausti nuoseklumą, mat V. Adamkus visos biografijos metu išlaikė panašų toną, kai tema pasisukdavo apie vertybes.
„Vertybės, apie kurias jis kalbėjo ir rašė dar pokario metais Vokietijos pabėgėlių stovyklose, išliko tos pačios visą gyvenimą. Laisvė, atsakomybė, įsipareigojimas Lietuvai – tai temos, kurias galima rasti ir ankstyvuose jo tekstuose ir vėlesnėje veikloje.
Pamenu vieną interviu, kuriame žurnalistė paklausė, kas svarbiau – tėvynė, meilė ar kitos vertybės. Prezidentas atsakė: „Be laisvės nebūtų nei tėvynės, nei meilės.“ Man atrodo, kad tai labai gerai atspindi jo pasaulėžiūrą“, – mintis dėstė A. Antanaitis.
Jis taip pat pridėjo, kad žvelgiant į prezidento darbą aplinkosaugos srityje galima matyti ir kitas jo savybes. Tuo metu iš įrašų buvo galima pastebėti, kad V. Adamkus stengdavosi išklausyti skirtingas nuomones, ieškoti sutarimo.
Direktorius nurodė, kad prezidento gebėjimas vienyti ir kurti vėliau buvo pastebimas prezidentavimo laikais.
„Jis dažniausiai rinkdavosi vidurio kelią, vengdavo kraštutinumų. Tos savybės buvo matomos net ir tada, kai jis buvo Valdemaras Adamkevičius ir dar nebuvo plačiai žinomas visuomenės veikėjas“, – teigė jis.
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