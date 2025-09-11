Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

100-metė Aleksandra išdavė ilgaamžiškumo paslaptį: nustebins ne vieną

2025-09-11 12:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-11 12:50

Kauno rajono gyventoja Aleksandra Orentienė trečiadienį minėjo ypatingą progą – atšventė jau 100-ąjį gimtadienį. Ilgaamžė sako, kad jos ilgo gyvenimo paslaptis – ne kas kita, kaip sunkus darbas, kuris užgrūdino.

100-metė Aleksandra Orentienė (nuotr. Kauno rajono bendruomenė / Facebook)

4

Džiugia žinia apie Ežerėlio gyventojos 100-metį socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Kauno rajono bendruomenė.

100-metės ilgaamžiškumo paslaptis – sunkus darbas

Gimtadienio proga svečius ji pasitiko prie stalo, kurį papuošė savo rankų darbo kūriniais, užpūtė žvakutes ant torto ir pasidalijo savo gyvenimo istorija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ŠIMTAMETĖ ALEKSANDRA: GYVENIMAS UŽGRŪDINO, ŠEIMA SUSTIPRINO.

Trečiadienį ypatingą sukaktį – 100-ąjį gimtadienį – pasitiko Ežerėlyje gyvenanti Aleksandra Orentienė. Prie stalo, papuošto jos pačios megztomis servetėlėmis, jubiliatė pūtė žvakutes ant torto ir atviravo, kad ilgaamžiškumo paslaptis slypi sunkiame darbe.

„Gyvenimas tikrai nebuvo lengvas. Daug ir sunkiai dirbau, bet turbūt būtent darbas ir užgrūdino ilgam gyvenimui“, – sakė A. Orentienė.

Aleksandra gimė 1925 m. rugsėjo 10 d. Pavetovos kaime, Seredžiaus valsčiuje, Jurbarko rajone. Ji buvo antras vaikas penkių vaikų šeimoje.

Sunki vaikystė ir ankstyva tėvo netektis lėmė, kad dar visai maža turėjo prisiimti didelę atsakomybę – padėti mamai auginti jaunesnius brolius ir seseris. Vos septynerių išėjo tarnauti pas ūkininkus, o karo metais tapo tikra šeimos atrama.

Savo gyvenimo draugą Kazimierą Orentą Aleksandra sutiko gimtajame kaime, kai šis grįžo iš tremties Sibire. Susituokę jie persikėlė gyventi į Ežerėlį, kur susilaukė keturių dukrų.

Aleksandra buvo atsidavusi motina ir šeimininkė – augino vaikus, prižiūrėjo gyvulius, siuvo, mezgė. Dukroms paaugus, 27 metus darbavosi Kelių ir tiltų eksploatacijos treste.

Jubiliatė prisiminė, kad viską mokėjo daryti pati – išradingai sugalvodavo, kaip pasiūti bet kokį rūbą, kai galimybių jų įsigyti nebūdavo.

„Kartą numezgiau suknelę, kurią nunešiau parduoti į Ariogalą. Uždirbau 25 rublius ir už juos nusipirkau seną namuką“, – su šypsena pasakojo A. Orentienė.

Šiandien ilgaamžė džiaugiasi didžiausiu savo gyvenimo turtu – 8 anūkais, 12 proanūkių ir 1 proproanūkiu. Artimieji Aleksandrą vadina darbščia, organizuota, tvirto charakterio moterimi, visą gyvenimą besirūpinusia ne tik savo šeima, bet ir broliais bei seserimis.

Neeilinio jubiliejaus proga moterį sveikino Kauno rajono savivaldybės vicemeras Lukas Alsys, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rūta Černiauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė ir Ežerėlio seniūnė Vilmantė Macijauskaitė.

„Gyvenimo kelyje buvo visko – ir didelio džiaugsmo, ir netekties skausmo, bet Jūs viską kantriai pragyvenote, nepraradote optimizmo ir meilės gyvenimui. Linkiu Jums sveikatos, sielos ramybės ir šviesaus džiugesio sklidinų dienų“, – sveikindamas Aleksandrą kalbėjo vicemeras L. Alsys.

Šimtametei taip pat perduotas mero Valerijaus Makūno sveikinimas ir savivaldybės dovana – šiltas pledas“, – dalijosi Kauno rajono bendruomenė.

