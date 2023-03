1 Ženklas tualete vyrui išdavė klastingą vėžį: perspėja visus

„Baigdamas šlapintis staiga prisiminiau prieš metus per televiziją matytą NHS reklamą, – pasakojo Davidas. – Joje buvo aiškinama, kad kraujas šlapime yra šlapimo pūslės vėžio simptomas“.

Pasak NHS, šlapimo pūslės vėžio simptomai yra:

kraujas šlapime (hematurija),

poreikis šlapintis dažniau,

staigus noras šlapintis,

deginimo pojūtis šlapinantis.

Nacionalinė sveikatos tarnyba teigia, kad šlapime žmonės gali matyti kraujo juosteles arba šlapimas įgauna rudą spalvą

„Kraujas ne visada pastebimas , jis gali pasirodyti ir vėl dingti“, – priduria NHS.

Pastebėjo kraują šlapime

Tą dieną Davidas pastebėjo, kad šlapime buvo šiek tiek kraujo, todėl jis užsiregistravo pas gydytoją, rašo express.co.uk.

„Paskutinę gruodžio savaitę apsilankiau pas šeimos gydytoją, kuris 2014 m. sausį atliko cukraus kiekio šlapime testą ir nukreipė mane į urologijos skyrių cistoskopijai, – sakė Davidas. – Cistoskopijos metu jie aptiko auglį“.

Diagnozavus neinvazinį antros stadijos šlapimo pūslės vėžį, Davidas pasirinko gydymą BCG – vakcina, naudojama tuberkuliozės profilaktikai.

„Macmillan Cancer Support“ apibūdina BCG kaip „imunoterapijos vaistą“, kuris skatina organizmo imuninę sistemą kovoti su vėžio ląstelėmis.

„Gavau 27 BCG dozių kursą tiesiai į šlapimo pūslę, kuris buvo atliktas per trejus ar ketverius metus“, – atskleidė Davidas.

Labdaros organizacijos teigimu, gydymas BCG gali turėti šalutinį poveikį, pavyzdžiui, į gripą panašių simptomų.

Invazinis antros stadijos šlapimo pūslės vėžys pTa

Antroji stadija reiškia, kad auglys neišaugo už vidinio šlapimo pūslės sluoksnio, pažymi „Action Bladder UK“. Šie grybus primenantys navikai vadinami „pTa“, kur „p“ rodo, kad jis buvo nustatytas atlikus biopsiją. Toks auglys retai kelia pavojų gyvybei, bet, deja, dažniausiai atauga ir reikia tolesnio gydymo.

„Gydymo metu man reguliariai atlikdavo cistoskopiją, – sakė Davidas. – 2017 m. vėžys pasitraukė. Nuo to laiko man atliekami kasmetiniai patikrinimai“.

69 metų vyras sakė: „Labai noriu, kad žmonės kuo daugiau sužinotų apie šlapimo pūslės vėžį ir jo simptomus bei paskatinti visus pasitikrinti pastebėjus bet kokius ankstyvus simptomus.

Palaikau NHS kampaniją „Help Us Help You“. Taip pat daug dirbu su organizacija „Fight Bladder Cancer and Patient Advocates“.

Pažengusio šlapimo pūslės vėžio simptomai

Jei navikas išplito, gali pasireikšti sekantys simptomai:

dubens skausmas,

kaulų skausmas,

svorio kritimas,

kojų patinimas.

Visiems, kuriems pasireiškia vėžio simptomai, primygtinai rekomenduojama užsiregistruoti pas gydytoją. Kaip ir bet kokio tipo vėžys, kuo anksčiau liga diagnozuojama bei pradedamas gydymas, tuo geresnė perspektyva.