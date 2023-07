1 produktą vadina supermaistu: žarnynas padėkos

Anot gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, su daigais gauname ir daug organizmui reikalingų mineralų bei vitaminų, mat jauno augalo stadijoje jie sukaupia koncentruotą biologiškai aktyvių medžiagų kiekį.

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva kviečia išmėginti asortimento naujienas ir dalijasi patarimais, kaip užsiauginti daigų namų sąlygomis.

Pagardins tiek salotas, tiek pusryčių sumuštinius

Vasaros sezono vaisiai ir daržovės džiugina spalvų bei skonių įvairove, tačiau nereikėtų apsiriboti tik pilnai subrendusiomis gėrybėmis. Verta vasariškus patiekalus papildyti ir smulkiais daigais, kuriuose, anot sveikatai palankios mitybos konsultantės, gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, randamas didžiausias biologiškai aktyvių medžiagų koncentratas, skatinantis augalo vystymąsi bei augimą.

„Daigai turi mažai kalorijų, bet tai – vis tiek sveikatai palankus maisto produktas: juose gausu eterinių aliejų, antioksidantų, mineralinių medžiagų – geležies, cinko ir kalcio, reikalingų užtikrinti gyvybingą augalo augimą. Be to, daiguose yra vandenyje tirpių vitaminų ir skaidulų, būtinų virškinimo sistemos veiklai. Daigiai iš esmės žmogaus organizme pasitarnauja kaip vitaminas“, – pasakoja gydytoja dietologė.

Daigus mitybos specialistė rekomenduoja naudoti salotų, įvairių glotnučių, pusryčių sumuštinių bei sriubų gamyboje.

„Pridėdami daigus į kasdienių patiekalų ruošimą, juos ne tik praturtinsite vitaminais, mineralais, bet ir paįvairinsite skonį, – teigia E. Gavelienė, bet įspėja, jog nepaisant didelės daigų naudos, kai kada jie gali sukelti ir nepageidaujamas organizmo reakcijas. – Dėl labiau koncentruotų biologiškai aktyvių medžiagų, geriant daigų sultis, gali pasireikšti pykinimas. Ypač atsargiai į mitybą daigus turėtų įtraukti žmonės, kuriems nustatytas dirgliosios žarnos sindromas.“

Šiltesni orai lemia didesnę daigų paklausą

O. Suchočeva pastebi, kad daigų vartojimas labiausiai išauga sušilus orams, pavasario metu, kai po šaltos žiemos norima savo racioną papildyti vitaminų bei mineralų gausa.

Be to, ekspertė pataria iš parduotuvės parsineštus daigus laikyti šaldytuve, nes būdami šilumoje, jie ir toliau dygs; tai gali pakenkti skoniui: „Kai tik parsinešate parduotuvėje pirktus daigus namo, nedelsdami padėkite juos į šaldytuvą. Daigus visada laikykite žemesnėje nei 4 laipsnių temperatūroje. Taip pat, jei daigai supakuoti sandariame inde, palikite juos originalioje pakuotėje, kol būsite pasiruošę juos naudoti.“

Verta atsižvelgti į puikias skonio savybes ir kulinarines galimybes

Komercijos operacijų vadovės teigimu, daigai – ne tik sveikatai palankus supermaistas, bet ir puikus ingredientas patiekalams gardinti: „Daigai pasižymi gaivia ir traškia tekstūra, todėl puikiai tinka salotoms, sumuštiniams ir apkepams gardinti.

Be to, daigai pasižymi skonių įvairove, pavyzdžiui, liucernų daigai yra švelnaus riešutų skonio, ridikėlių daigai –pipiriniai ir aštrūs, o brokolių ir saulėgrąžų daigai pasižymi skoniu, panašiu į lapinių žalumynų. Tačiau iš esmės didžioji dalis daigų yra švelnaus ir subtilaus skonio, todėl tinka įvairiems patiekalams, nes neužgožia kitų ingredientų.“

O. Suchočeva priduria, kad daigai yra puikus priedas prie daugelio populiarių patiekalų: „Daigai gerai dera prie salotų, nes suteikia gaivaus traškesio ir skonio.

Jų galima dėti į žaliąsias, grūdų ar makaronų salotas. Taip pat daigai puikiai tinka sumuštiniams ir apkepams gardinti, nes suteikia ir skonio, ir maistingumo. Jie dar dera su įvairiais garnyrais ar pagardais, pavyzdžiui, keptomis daržovėmis, avokadais, humusu. O sriubos ir troškiniai bus tikrai gaivesni, jei prieš pat patiekiant, uždėsime norimą kiekį pasirinktų daigų.“

Šiek tiek kantrybės ir daigai – ant jūsų stalo

Norintys sutaupyti, gali daigų užsiauginti ir namų sąlygomis, tereikia įsigyti kokybiškų sėklų ir pasirūpinti sterilia daiginimo įranga: „Rinkitės aukštos kokybės sėklas bei įsitikinkite, kad jos neapdorotos bei yra tinkamos vartoti. Taip pat pradėkite nuo švarios daiginimo įrangos, kad išvengtumėte bakterijų dauginimosi: daigų stiklainius, padėklus ar daigų maišelius išplaukite karštu muiluotu vandeniu arba naudokite maistinį vandenilio peroksidą ar actą jiems dezinfekuoti.“

„Į daiginimo stiklainį ar dubenį įdėkite norimą kiekį sėklų ir užpilkite jas vandeniu. Leiskite joms mirkti rekomenduojamą laiką, paprastai per naktį arba pagal konkrečioms sėkloms skirtas instrukcijas. Po mirkymo iš sėklų išpilkite vandenį ir kruopščiai nuplaukite šviežiu, švariu vandeniu. Nusausinkite vandens perteklių, kad sėklos neužsiterštų vandeniu.

Tuomet įdėkite nuplautas sėklas į daigų indą. Paprastai daigai dera šiltoje, tamsioje ir šiek tiek drėgnoje vietoje. Uždenkite indą arba naudokite daigų dangtelį ar tinklelį, kad oras cirkuliuotų ir į jį nepatektų dulkių ar vabzdžių. Be to, nepamirškite daigus nuplauti švariu vandeniu bent du kartus per dieną, geriausia ryte ir vakare“, – pranešime spaudai apie daiginimo procesą pasakoja O. Suchočeva.

Be to, O. Suchočeva rekomenduoja, sulaukus naminio daigų derliaus, paskutinį kartą juos nuplauti ir atsargiai pašalinti lukštus ar nedaigintas sėklas bei, prieš perkeliant į sandarų indą arba šaldytuvą, leisti jiems visiškai išdžiūti.

„Šviežiai nuimtus daigus paprastai galima laikyti šaldytuve iki savaitės“, – pasakoja komercijos operacijų vadovė ir priduria, kad skubantys įvairių porų, saulėgrąžų, pupelių bei raudonųjų kopūstų daigų gali įsigyti prekybos vietose.