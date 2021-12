1 populiarus gėrimas didina žarnyno vėžio riziką: venkite jo

Išvada buvo sistemingos apžvalgos, paskelbtos žurnale „JAMA“, rezultatas. Tyrėjai siekė įvertinti, kiek „patikimi“ yra įrodymai, siejantys mitybą su žarnyno vėžiu, rašo express.co.uk.

REKLAMA

REKLAMA

Mokslininkai išnagrinėjo paskelbtas perspektyvių stebėjimo tyrimų metaanalizes (perspektyvus tyrimas stebi rezultatus, pvz., ligos vystymąsi). Atlikę tyrimą, mokslininkai rado „įtikinamų įrodymų“, kad alkoholio vartojimas padidino žarnyno vėžio riziką.

Tiksliau, mokslininkai nustatė, kad su padidėjusia žarnyno vėžio rizika siejami suvartojami keturi ar daugiau alkoholiniai gėrimai per savaitę.

„Įtikinantys sąsajų įrodymai išliko tvirti ir atlikus jautrumo analizę“, – pastebėjo jie.

Tyrimas atitinka ankstesnes išvadas. Senesniame tyrime nustatyta, kad tiems, kurie išgeria vieną gėrimą (arba 10 g alkoholio) per dieną, įskaitant ir nestiprius alkoholinius gėrimus, padidėja žarnyno vėžio rizika. Tyrimas taip pat parodė, kad rizika auga, didėjant suvartojamam alkoholio kiekiui, ir kad saikingai geriančių asmenų santykinė rizika buvo didesnė vyrams nei moterims.

REKLAMA

REKLAMA

Tai, kad vyrams rizika buvo šiek tiek didesnė nei moterims, gali būti dėl to, kad priklausomai nuo lyties, alkoholis skaidomas skirtingai. Be to, paskelbtame Europos perspektyviniame vėžio ir mitybos tyrime (EPIC) nustatytas aiškus ryšys tarp daugiau nei 30 g alkoholio per dieną suvartojimo (3,75 vienetų arba maždaug pusantros įprastos taurės 13% vyno) ir žarnyno vėžio.

Kiti rizikos faktoriai

Daugelis tyrimų parodė, kad valgant daug raudonos ir perdirbtos mėsos, padidėja žarnyno vėžio rizika. Apskaičiuota, kad maždaug 13 iš 100 žarnyno vėžio atvejų (apie 13%) JK yra susiję su tokios mėsos valgymu.

Perdirbta mėsa yra bet kokia mėsa, kuri buvo apdorota, siekiant išsaugoti ją ir (arba) suteikti skonį – pavyzdžiui, šoninė, saliamis, dešros, mėsos konservai. Vyriausybė rekomenduoja žmonėms, valgantiems daugiau nei 90 g raudonos ir perdirbtos mėsos per dieną, sumažinti jos kiekį iki 70 g ar mažiau.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak „Cancer Research UK“, valgant daugiau skaidulų sumažėja žarnyno vėžio rizika, o Jungtinėje Karalystėje per mažai skaidulų buvo vartojama net apie 30 iš 100 žarnyno vėžio atvejų (apie 30%).

Skaidulų kiekį savo racione galite padidinti rinkdamiesi viso grūdo maisto produktus:

Rinkitės ruduosius ryžius, o ne makaronus ar duoną;

Užkandžiams vartokite nekaloringus spragėsius, o ne traškučius;

Rinkitės pilno grūdo pusryčių dribsnius;

Valgykite daugiau vaisių ir daržovių, turinčių daug skaidulų, pavyzdžiui, žirnių ir aviečių.

Taip pat turėtumėte stengtis išlaikyti sveiką svorį, nes „nutukimas yra žarnyno vėžio priežastis“, priduria „Cancer Research UK“. Nutukimas ‒ tai didelis antsvoris, kai kūno masės indeksas (KMI) yra 30 ar didesnis.