1 gėrimas skatina riebalų deginimą: sveikata padėkos

Medicinos diagnostikos ir gydymo centro „Hila“ gyvensenos ir mitybos specialistė Adrija Amita Kulvinskaitė naujienų portalui tv3.lt pasakoja, ką reikėtų valgyti, o ko atsisakyti, siekiant numesti svorio.

Gėrimas, deginantis riebalus

Gyvensenos ir mitybos specialistė Adrija Armita teigia, kad ieškoti greitų dietų ar stebuklingų sprendimų dažniausiai nėra tvarus būdas lieknėti. Drastiškai sumažinus kalorijų kiekį, organizmas gali pradėti taupyti energiją, sulėtinti medžiagų apykaitą ir sukelti nuovargį.

Pasak jos, tai gali lemti svorio metimo stagnaciją arba net priešingą efektą – svorio sugrįžimą. Jei žmonės bando badavimą be tinkamos priežiūros ir planavimo, tai gali sukelti sveikatos problemų, raumenų masės praradimą ir stiprų potraukį persivalgyti.

„Dėl nesubalansuotos mitybos, t. y. nepakankamo baltymų ir skaidulų vartojimo, per didelis kalorijų ribojimas gali sulėtinti medžiagų apykaitą, padidinti potraukį užkandžiauti, sutrikdyti sveikatą. Taip gali būti sunkiau numesti svorio ir išlaikyti pasiektus rezultatus“, – priduria mitybos specialistė.

Ji taip pat pabrėžia, kad valgant nesąmoningai, galima suvartoti daugiau kalorijų nei planuota. Todėl mažinant apimtis svarbu gerti pakankamai vandens bei žaliosios arbatos, kuri pagreitina medžiagų apykaitą.

Be to, pasak jos, saikingai vartojama kava be pridėtinio cukraus taip pat gali skatinti medžiagų apykaitą.

Svorio metimui naudingi produktai

„Valgant vaisius, tokius kaip obuoliai ir kriaušės, gaunama daug skaidulų, ypač jei jie valgomi su žievele. Uogose, tokiose kaip šilauogės, mėlynės, avietės, bruknės, yra mažai cukraus, bet daug skaidulų ir antioksidantų“, – vardija specialistė.

Norint sumažinti apimtis, rekomenduojama valgyti baltymingus produktus, kurie padeda išlaikyti raumenų masę ir ilgesnį sotumą.

„Tai būtų vištienos krūtinėlė, kalakutiena, liesa jautiena, žuvis, kiaušiniai. Augaliniuose baltymuose, tokiuose kaip avinžirniai, lęšiai, pupelės, yra gausu ne tik baltymų, bet ir skaidulų“, – išvardija ji.

Taip pat, pasak specialistės, mityboje turėtų vyrauti pilno grūdo produktai: „Viso grūdo avižos, soros, sorgos, rudieji ryžiai, bolivinė balanda, viso grūdo duona.“

Ji taip pat pabrėžia, kad mažinant kūno apimtis, svarbu vartoti sveikuosius riebalus:

„Pavyzdžiui, avokadas turi sveikų mononesočiųjų riebalų ir suteikia sotumo jausmą. Alyvuogių aliejus, naudojamas salotoms arba lengvam kepimui, taip pat yra sveikų riebalų šaltinis, padedantis kontroliuoti apetitą.

Turtingi skaidulų ir Omega-3 riebalų rūgščių šaltiniai yra linų sėmenys, chia sėklos, kanapių sėklos, graikiniai riešutai, moliūgų sėklos, migdolai, tačiau juos reikia valgyti saikingai dėl didelio kaloringumo“, – pažymi specialistė.

Be to, jos teigimu, puikus pasirinkimas yra graikiškas jogurtas, papildytas chia sėklomis – tai ne tik baltymų ir probiotikų šaltinis, bet ir sotumo suteikiantis produktas.

Visiškas tam tikrų produktų atsisakymas – neveiksmingas?

Mitybos specialistė pabrėžia, kad siekiant numesti svorio, svarbiausia yra subalansuota mityba, o ne visiškas tam tikrų maisto produktų atsisakymas.

„Subalansuota mityba užtikrina visų maistinių medžiagų poreikį – baltymus, angliavandenius, sveikus riebalus, vitaminus ir mineralus.

Taip pat svarbi maisto kokybė ir porcijų kontrolė, kuri yra būtina tiek svorio metimui, tiek sveikatos išlaikymui bei ilgalaikei motyvacijai“, – sako mitybos specialistė.

Pasak jos, svarbu rinktis aukštos kokybės, maistingus produktus ir valgyti saikingai. Geriausia laikytis subalansuoto požiūrio – leisti sau retkarčiais pasimėgauti mėgstamu maistu, bet laikytis bendrų sveikos mitybos principų.

„Visiškas tam tikrų maisto produktų atsisakymas gali būti sunkiai išlaikomas ilgą laiką ir sukelti neigiamus psichologinius efektus, pavyzdžiui, persivalgymą. Tačiau kai kurių produktų reikėtų vartoti itin saikingai arba vengti, nes jie gali trukdyti svorio metimui“, – atskleidžia ji.

Kokių produktų reikėtų vengti metant svorį?

Perdirbti ir rafinuoti angliavandeniai – baltų miltų produktai, tokie kaip balta duona, makaronai ir kiti rafinuotų miltų gaminiai. Jie greitai padidina cukraus kiekį kraujyje ir gali skatinti persivalgymą. Baltas cukrus ir saldumynai – pyragaičiai, saldainiai ir kiti saldumynai, turintys daug kalorijų, bet mažai naudingų maistinių medžiagų. Greitas maistas – picos, mėsainiai, bulvytės, kurie turi daug sočiųjų riebalų, cukraus ir druskos, skatinančių svorio didėjimą. Kepti maisto produktai – aliejuje keptas maistas yra kaloringas ir dažnai turi transriebalų, kurie kenkia sveikatai bei skatina riebalų kaupimąsi. Perdirbti užkandžiai ir pusgaminiai – bulvių traškučiai, sausainiai, šokoladiniai batonėliai bei greito paruošimo maistas, kuriame gausu druskos, konservantų ir mažai naudingų maistinių medžiagų. Gazuoti ir saldūs gėrimai – vaisių sultys su pridėtiniu cukrumi, energetiniai gėrimai ir kiti saldinti gėrimai, kuriuose gausu tuščių kalorijų. Alkoholiniai gėrimai – jie ne tik turi daug kalorijų, bet ir skatina užkandžiavimą bei gali slopinti riebalų deginimą.

Mitybos specialistė pabrėžia, kad svarbiausia – saikas ir sveiki mitybos įpročiai. Atsisakyti visko nebūtina, tačiau sąmoningai renkantis maistą galima pasiekti gerų rezultatų tiek metant svorį, tiek gerinant bendrą savijautą.