Unikauskas pasakė, kaip numesti svorio: veikia 100 proc.

Kaip laidoje „Kviečiame daktarą“ pasakojo LSMU Vidaus ligų klinikų gydytojas profesorius Alvydas Unikauskas, gliukozės šuoliai kraujyje sukelia daug problemų, tačiau laikantis kelių patarimų, tai galima sukontroliuoti.

Gliukozės šuoliai kraujyje sukelia nuovargį, skatina potraukį cukrui, bet kokiam sveikatai nepalankiam maistui, sukelia nemigą arba miego sutrikimus, įvairius uždegimus organizme, hormoninius sutrikimus ir ženkliai didina II tipo diabeto riziką, didina kraujo spaudimą.

Įdomu tai, kad gliukozės kiekį kraujyje gali pakelti ir stresas – tuo metu organizmas padidina kraujo spaudimą ir iš atsargų į kraują išmeta gliukozę, kad organizmas gautų daugiau energijos, tad jeigu stresuojame nuolat, organizmas visą laiką palaiko didesnį gliukozės kiekį.

Padarykite tai prieš valgį ir jo metu

Vis tik, didžiausi gliukozės kiekio šuoliai siejami su maistu. Kalbėdamas, kaip tai suvaldyti, A. Unikauskas davė kelis patarimus. Pirmiausia – valgyti maisto produktus tam tikra tvarka.

„Moksliniai tyrimai įrodė, kad jei mes valgysime maistą specialia tvarka, gliukozės šuolius sumažinsime net 75 proc. Pirmiausia valgote daržoves. Pomidoras nesiskaito – turi būti lapinės žalios daržovės daugiau mažiau, nes tai yra skaidulų šaltinis. Po to tiktai jūs valgote baltymus ir riebalus. <...>

Ir tik po to, kai jūs pavalgėte, jeigu jūs jau labai norite, galite užvalgyti angliavandenių. Tai gali būti krakmolingos daržovės, pavyzdžiui, tos pačios bulvės virtos ar morkos virtos, tai gali būti ryžiai, kurie taip pat virsta faktiškai cukrumi po to, kai mes juos išverdame, jeigu mes perkame baltus ryžius. Tai gali būti makaronai, tiek to – tas pats tortas“, – aiškino profesorius.

Kyla klausimas, kodėl tai veikia? Kaip aiškino A. Unikauskas, pirmiausia suvalgius daržovių, jos sukuria galingą apsauginį tinklą mūsų žarnyne, todėl sumažėja su valgymu susijęs gliukozės šuolis. Todėl jis ragina padaryti eksperimentą – nieko nekeisti savo mityboje, tik pakeisti produktų valgymo eiliškumą.

„Kiekvieną valgymą pradėkite nuo salotų porcijos. Jos gali būti tiek šviežios, tiek termiškai apdorotos, gardinkite sūriu ir padažo galite užsipilti. Šviežias daržoves labai paskanina alyvuogių aliejus, sumaišytas su nefiltruotu obuolių actu. Po daržovių porcijos valgykite tai, ką įprastai valgote – tada gliukozės šuolis bus ženkliai mažesnis“, – kalbėjo LSMU Vidaus ligų klinikos gydytojas.

Įdomu, kad tai veikia net valgant nesveiką, greitą maistą. Suvalgius porciją greito maisto įvyksta didžiulis gliukozės šuolis, tačiau prieš tai suvalgius porciją salotų, šuolis būna perpus mažesnis.

Be to, prieš valgį rekomenduojama išgerti didelę stiklinę vandens, pagardinto obuolių actu. Kaip rodo moksliniai tyrimai, tai padarius gliukozės šuolius galima sumažinti iki 30 proc.

„Gerti su vandeniu tinka tik natūralus, nefiltruotas, neskaidrintas, nerafinuotas, nepasterizuotas obuolių ar obuolių sidro actas“, – primena profesorius.

Nustokite skaičiuoti kalorijas

Kitas A. Unikausko patarimas – nustoti skaičiuoti kalorijas, nes tai yra netikslinga. Į skirtingą maistą organizmas reaguoja skirtingai, išskiriami skirtingi hormonai. Kaip pavyzdį jis pateikė spurgą ir avokadą – suvalgius spurgą įvyks staigus gliukozės šuolis kraujyje, tai lydės visos to pasekmės, o suvalgius avokadą būsite kupini energijos, nes avokadą sudaro riebalai ir skaidulos:

„Organizmas išskiria skirtingus hormonus, kai mes suvalgome baltymus, angliavandenius ir riebalus, jų paskirtis visiškai kita. Tarkim, suvalgius baltymus bus išskirti dvejopi hormonai.

Vienas bus atsakingas už tai, kad mums sukelti sotumo jausmą, o kitas hormonas užves visus procesus, kurie reikalingi įvairių cheminių junginių statybai organizme.

Kai nustosite skaičiuoti kalorijas, vartosite tinkamą maistą, stabilizuosite gliukozės kiekį kraujyje, jums ims kristi svoris, aišku, jeigu jums to reikia.“

Kaip laidoje aiškino profesorius, stabilizavus gliukozės kiekį kraujyje neliks cukraus poreikio priepuolių, nebelydės pastovus alkio jausmas, organizme bus mažiau insulino, kas leis lengviau deginti riebalus.

Insulinas, kaip teigė A. Unikauskas, yra didėjimo hormonas, visiškai blokuojantis riebalų deginimą organizme, priešingai – jis skatina jų gamybą ir kaupimą.

Jei labai norisi suvalgyti ko nors saldaus, rekomenduojama rinktis desertą, o ne saldų užkandį, nes, profesoriaus teigimu, „blogiausias dalykas jūsų sveikatai – valgyti saldumynus tuščiu skrandžiu“.

„Jeigu jau jūs nusprendėte, kad valgysite kažką skanaus, norisi saldumynų kaip narkomanui, darykite tą po normalaus maisto“, – patarė jis.

Po valgio ne gulėkite, o judėkite

Galiausiai, valgant daug angliavandenių turintį maistą, patariama angliavandenius „aprengti“. Duona, ryžiai, makaronai, grūdai, bulvės, kai kurie vaisiai, desertai, valgomi be jokių priedų, itin stipriai pakelia gliukozės kiekį kraujyje.

Vis dėlto, jei jie „aprengiami“ riebalais, baltymais ir skaidulomis, įvyksiantis šuolis bus gerokai mažesnis.

„Tarkim, vynuogės iš tikrųjų kelia stipriai gliukozės kiekį kraujyje, bet jeigu tai bus ne grynos vynuogės, bet su sūriu, kuris yra baltymai ir riebalai papildomai, įvyks gliukozės pakilimas, bet nedaug.

Jeigu jūs valgysite vien vynuoges be sūrio, gliukozės šuolis bus didelis, negana to, po šuolio krenta gliukozės kiekis kraujyje žemiau negu norma, tuo metu jausitės vos gyvi ir paskiau vėl įvyksta gliukozės atsistatymas.

„Aprengtos“ vynuogės nedaug pakelia gliukozę, plius neįvyksta smigimo žemyn dar po kurio laiko gliukozės kiekio kraujyje. Tai yra, nebus to periodo, kai jūs staiga pasijusite visiškai be energijos, mieguisti ir nieko nesinorės daryti“, – patarė profesorius.

Galiausiai, skaniai ir sočiai pavalgę daugelis renkasi prigulti ir pailsėti, tačiau tai, anot A. Unikausko, yra didelė klaida. Iškart po valgio reikia ne eiti pogulio, o judėti. Judėjimo metu iš organizmo reikalaujama daugiau energijos, tai reiškia, kad judėdami sudeginsime gliukozės perteklių ir stabilizuosime jo kiekį kraujyje.

Visą laidos „Kviečiame daktarą“ įrašą galite peržiūrėti vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.

