TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lenkija neįleido beveik 200 migrantų, Lietuvoje jų nefiksuota

2025-08-19 07:23
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS
2025-08-19 07:23

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Valstybės sienos apsaugos tarnyba. ELTA / Dainius Labutis

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 110 migrantų, tuo metu Lenkijos pareigūnai sekmadienį neįleido 166 neteisėtai į šalį norėjusių patekti asmenų.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei tūkstantis migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Per šį laikotarpį Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti beveik 24 tūkst. migrantų.

Į viršų