Vietoj džiaugsmo – bylinėjimasis teisme: kaip „Aston Martin Valkyrie“ tapo milijonieriaus problema

Įveikus vos kelis šimtus kilometrų ėmė gesti elektronika. Prietaisų skydelyje užsidegė įspėjamieji signalai, o aukštos įtampos sistema tiesiog išsijungė. Vietoje smagių pasivažinėjimų greitkeliuose S. Kunzė turėjo stovėti serviso eilėse. Po dvejų metų nesėkmingų bandymų išspręsti problemas jis kreipėsi į teismą.

„Aston Martin Valkyrie’ turėjo daugiau defektų nei visi mano kiti automobiliai kartu sudėjus“, – sakė S. Kunzė Acheno apygardos teisme.

Savo ieškinyje jis prašo nutraukti pirkimo sutartį, tačiau „Aston Martin“ su tuo nesutinka. Gamintojo teigimu, automobilis buvo techniškai tvarkingas, o kliento nurodyti trūkumai – „nereikšmingi“.

Brangi kompensacija už trumpą kelionę

eisme „Aston Martin“ pareiškė, kad net ir sutikus priimti automobilį atgal, pirkėjas negautų visos sumokėtos sumos. Už 441 nuvažiuotą kilometrą būtų pritaikyta 55 tūkst. eurų dydžio amortizacijos išskaita. Tai reiškia, kad kiekvienas nuvažiuotas kilometras kainuotų po 124 eurus.

Gamintojas tokį skaičiavimą grindžia ypatinga šių automobilių eksploatavimo specifika. Anot jo, dauguma savininkų per metus nuvažiuoja vos kelis šimtus kilometrų, o bendra „Valkyrie“ tarnavimo riba esą neviršija 20 tūkst. kilometrų.

Kas viršija šią ribą, turi būti pasirengęs papildomoms išlaidoms. Po 50 tūkst. kilometrų, kaip teigiama gamintojo rašte, būtina keisti visą pavarų dėžę. Tokia priežiūra, anot „Aston Martin“, atitinka „dabartinį technologijų lygį“.

Triukšmingas variklis – problema

Vienas iš „Aston Martin Valkyrie“ ypatumų – itin dainingas V12 variklis, dėl kurio vairuotojams su automobiliu pateikiamos specialios ausinės.

Jos turi išorinius mikrofonus, skirtus perduoti įspėjamuosius signalus į saloną. Tačiau 2024 m. rugpjūčio 27 d. šis sprendimas nepasiteisino.

Pasak ieškinyje nurodytas informacijos, S. Kunzė vairuodamas „Valkyrie“ nepastebėjo artėjančios greitosios pagalbos automobilio ir vos nepateko į avariją. Nelaimės išvengta tik dėl greitosios vairuotojo meistriškumo. Nuo to įvykio automobilis liko stovėti garaže.

Priekaištai dėl pašalintos saugumo sistemos

Ieškinyje išvardyta ir daugiau trūkumų. Vienas iš rimčiausių – be savininko žinios išmontuota „Rocket-Locker“ sistema. Ji skirta tam, kad nutrūkus hidrauliniam slėgiui automobilio kėbulas nenusmuktų ant žemės. Pasak ieškovo, būtent tai ir nutiko: automobilio kėbulas nusileido, o važiuoklė – atsirėmė į žemę.

Be to, per transportavimą į servisą ir techninės priežiūros metu, kaip teigiama, atsirado matomų kėbulo pažeidimų.

Pasak advokato Marco Rogerto, automobilis niekada nebuvo pateiktas tokios būklės, kokios reikalauja įsigijimas už kelis milijonus eurų. Bandymai pasiekti susitarimą dėl remonto buvo bevaisiai. „Aston Martin“ į nustatytus terminus nereagavo.

Gamintojas savo ruožtu didžiąją dalį pretenzijų atmeta. Jų teigimu, dauguma ieškinyje įvardytų punktų nėra defektai, o būdingi bruožai ypač galingiems, techniškai sudėtingiems automobiliams. Net ratlankių įbrėžimai, dėl kurių taip pat pateiktas priekaištas, anot „Aston Martin“, yra įprasti naudojimo pėdsakai.

Gamintojas priduria, kad pats S. Kunzė pageidavo savarankiškai keisti ratus ir buvo įsigijęs tam skirtą domkratų rinkinį. Būtent dėl netinkamai atliktų darbų esą ir buvo pažeista „Rocket-Locker“ sistema.

Be techninių ir kokybės ginčų, šioje byloje kyla ir teisinis klausimas. Ar apskritai Acheno apygardos teismas turi teisę nagrinėti šią bylą? „Aston Martin“ teigia, kad pagal pirkimo sutartį visi ginčai turi būti sprendžiami pagal Jungtinės Karalystės teisę, o kompetentingos – tik britų institucijos.

Tačiau pirkėjas automobilį įsigijo kaip privatus asmuo, o tai, pasak jo advokato, leidžia remtis Europos Sąjungos vartotojų apsaugos direktyvomis. Jos suteikia teisę kreiptis į teismą toje šalyje, kurioje gyvena vartotojas.

Nors teismas siūlė ieškoti taikaus sprendimo, pavyzdžiui, mainyti „Valkyrie“ į du kitus modelius, S. Kunzė tokį pasiūlymą atmetė. „Aš nebenoriu diskutuoti apie automobilį“, – pareiškė jis posėdyje. – „Aš noriu tiesiog juo džiaugtis.“