Vienas populiariausių „Škoda“ SUV bus siūlomas su hibridine pavara

Naujos kartos čekų krosoveris taip pat siūlomas su švelniojo hibrido sistema, kurioje veikia 1,5 litro darbinio tūrio benzininis TSI variklis. Šios sistemos pasiekiama galia – 110 kW (150 AG).

Taip pat galima rinktis 2 litrų benzininį TSI ir dyzelinį TDI variklius. Benzininė jėgainė išvysto 150 kW (204 AG) galią, o dyzelinė, priklausomai nuo versijos, pasiekia 110 kW (150 AG) arba 142 kW (193 AG) pajėgumą. Galingiausias benzininis ir dyzelinis varikliai standartiškai montuojami versijose su visų varomųjų ratų sistema. Visos jėgainės derinamos su automatine DSG transmisija.

REKLAMA

REKLAMA

„Kalbant apie galios sistemas, „Kodiaq iV“ yra išskirtinis modelis naujos kartos gamoje. Tai – pirmasis „Kodiaq“ įkraunamasis hibridas. Jame montuojama naujausia šio tipo pavaros versija su 1,5 TSI varikliu ir talpia 25,7 kWh baterija. Dabar tai leidžia vien elektra nukeliauti daugiau nei 100 km, ko visiškai pakanka realiomis sąlygomis“, – pažymėjo už techninę plėtrą atsakingas „Škoda Auto“ valdybos narys Johannesas Neftas.

REKLAMA

Naujausios kartos įkraunamoji hibridinė pavara

„Škoda“ panaudojo naujausią savo įkraunamosios hibridinės galios sistemos versiją. Ją sudaro 1,5 litro benzininis TSI variklis, pasiekiantis 110 kW (150 AG), kuris kartu su elektros motoru užtikrina bendrą 150 kW (204 AG) sistemos galią, per 6 laipsnių automatinę DSG pavarų dėžę perduodamą į priekinius ratus.

Įrengus naująją aukštos įtampos bateriją, automobilis vien elektros režimu nuvažiuoja per 100 kilometrų (matuojant pagal WLTP ciklą). Baterijos energijos atsargas galima papildyti naudojant iki 11 kW galios sieninius kintamosios srovės (AC) įkroviklius bei iki 50 kW galios tiesioginės srovės (DC) sparčiuosius įkroviklius, tad akumuliatorių galima įkrauti tiek namie, tiek viešosiose vietose. Be to, dalis energijos sugrįžta naudojant rekuperacinę stabdžių sistemą.

REKLAMA

REKLAMA

Nepaisant to, kad automobilyje sumontuota didelė baterija, „Kodiaq iV“ pasižymi solidžia bagažinės erdve – net 745 litrų. Informacijos ir pramogų sistemoje atsirado daug tokio tipo automobilių vairuotojams naudingų funkcijų – pavyzdžiui, įkrovimo stotelių paieška.

Debiutuojanti švelniojo hibrido sistema

Be „Kodiaq iV“ versijos, antroji visureigio karta taip pat komplektuojama su dviem benzininiais ir dviem dyzeliniais varikliais. Visi jie derinami su 7 laipsnių DSG automatinėmis pavarų dėžėmis. Bazinio lygio modelyje pirmą kartą montuojama švelniojo hibrido galios technologija su 1,5 litro TSI 110 kW (150 AG) benzininiu varikliu, 48 V diržiniu starteriu generatoriumi ir 48 V įtampos ličio jonų akumuliatoriumi.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Stabdymo metu šiame akumuliatoriuje sukaupta energija vėliau gali būti momentinės papildomos galios šaltinis. Taip pat sistema leidžia visureigiui ramiai riedant išjungti variklį ir taupyti degalus. Abi minimos hibridinės galios sistemos priklauso naujausiai „EA 211 evo2“ variklių gamai.

Varikliai veikia taupiuoju Millerio ciklu, juose sumontuotas turbokompresorius su kintamos geometrijos turbina. 1,5 litro TSI variklyje su švelniojo hibrido technologija taip pat įdiegta naujausios kartos aktyvioji cilindrų atjungimo sistema (ACT+). Visi „Kodiaq“ montuojami vidaus degimo varikliai atitinka „Euro 6e“ emisijos standartą.

REKLAMA

Dar viena nauja technologija

Antrosios kartos „Kodiaq“ išsiskiria dar vienos pažangios technologijos debiutu šiame modelyje. Dabar čekišką visureigį galima įsigyti su papildomai užsakoma naująja aktyviąja pakaba „Dynamic Chassis Control (DCC) Plus“.

Naujos technologijos versijos amortizatoriuose įrengti du nepriklausomi vožtuvai atskirai valdo pakabos atšokimo ir susispaudimo lygį. Anksčiau tai buvo daroma naudojant po vieną vožtuvą. Naujoji sistema leidžia greičiau reguliuoti automobilio amortizaciją ir pritaikyti platesnį išorės jėgų slopinimo charakteristikų spektrą.

Vairuotojai ir keleiviai skirtingą sistemų poveikį pajus dėl greitesnių pakabos reakcijų, geresnės vairavimo dinamikos ir išaugusio važiavimo komforto. Automobilio prošvaisa su „DCC Plus“ sistema išlieka tokia pati, kaip ir naudojant standartinę pakabą.