Verstappeno išlyga tampa nebeaktuali: paaiškėjo čempiono ateitis „Red Bull“ komandoje

Minėtoji išlyga numatė, kad M. Verstappenas turės teisę nutraukti sutartį ir nuo 2026 m. prisijungti prie kitos ekipos, jei vasaros pertrauką pasitiks nebūdamas tarp trijų geriausių čempionato pilotų.

Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

🚨 BREAKING: Max Verstappen set to stay with Red Bull for 2026, reports @ErikvHaren



He can no longer make use of his exit clause as he's not outside of the top 3 by the summer break, and he himself has decided to stay as well. pic.twitter.com/UGecjg3AFj

REKLAMA