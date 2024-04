„Toyota“ atstovybė Lietuvoje – tarp geriausių visoje Europoje

Išvertus iš japonų kalbos, žodis „ichiban“ reiškia „pirmasis“ arba „numeris vienas“. Taip pat „Ichiban“ yra prestižinio apdovanojimo, kurį bendrovė „Toyota Motor Europe“ (TME) kasmet skiria tik nedideliam skaičiui žemyno mažmenininkų, pavadinimas.

Daugiau nei 2500 „Toyota“ atstovybių visoje Europoje kasmet varžosi dėl garbės tapti viena iš „Ichiban“ laimėtojų. Kiekvienas „Ichiban“ gavęs atstovas demonstruoja unikalų požiūrį į darbą ir įsipareigojimą tapti geriausiu miesto mažmenininku.

Šiemet šis trokštamas apdovanojimas atiteko 50-iai mažmenininkų iš 30-ies Europos šalių. Lietuvoje jį pelnė Klaipėdoje įsikūrusi „Solorina“. Bendrovė buvo pagerbta „Ichiban“ įvertinimu jau trečią kartą.

REKLAMA

REKLAMA

„Ichiban“ apdovanojimas ne tik rodo gerus pardavimo rezultatus, bet ir liudija klientų aptarnavimo kokybę bei pridėtinės vertės kūrimą teikiant didesnį dėmesį tvarumo sričiai. Indėlis į visuomenę pabrėžiamas išskirtiniu dėmesiu įsipareigojusiems ir motyvuotiems darbuotojams. Apdovanojimas išreiškia padėką geriausiam miesto arba, mūsų atveju, šalies mažmenininkui.

REKLAMA

„Ichiban“ – geriausio miesto mažmenininko – apdovanojimas yra didžiausias pripažinimas, kurį įgaliotoji „Toyota“ atstovybė gali pelnyti visoje „Toyota“ organizacijoje. Šis apdovanojimas skiriamas Europos mažmenininkui, kurio darbuotojai yra labiausiai įsitraukę į įmonės veiklą ir geriausiai rūpinasi klientais. Laureatas prisideda prie vietos bendruomenės gerovės ir geba nuolat pertvarkyti savo verslą pagal kintančius klientų poreikius“, – pažymėjo „Toyota Baltics“ prezidentas Mika Elojärvi.

„Labai džiaugiamės „Toyota Ichiban 2024 Best Retailer in Town“ apdovanojimu. Tai aukščiausias įvertinimas komandai, kasdien siekiančiai bendro tikslo – suteikti klientams įsimintiną patirtį. Prireikė septynerių metų nuoseklaus darbo, kad dar kartą būtumėme nominuoti šiam apdovanojimui po pastarojo 2017-aisiais. Nuoširdžiai dėkoju bendrovės darbuotojams, verslo partneriams ir, be abejo, mūsų klientams!“ – kalbėjo bendrovės „Solorina“ generalinis direktorius Darius Bartkėnas.

Išskirtinė „Ichiban 2024“ apdovanojimo ceremonija įvyks 2024 m. liepos mėn. Paryžiuje. Taip apdovanojimo laimėtojai galės patirti olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijos įspūdžius.