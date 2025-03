„Tesla“ darbuotojai Vokietijoje reikalauja geresnių darbo sąlygų

Daugiau nei 3 000 darbuotojų „Tesla“ gamyklos darbuotojų Vokietijoje pasirašė peticiją, reikalaudami daugiau pertraukų, geresnio darbo jėgos paskirstymo ir nutraukti vadovybės bauginimo taktiką, pranešė „IG Metall“ profsąjunga.

Anot profsąjungos atstovų, darbuotojai ilgą laiką buvo pervargę ir jaučia didelį spaudimą, o darbo sąlygos gali dar labiau pablogėti, kai pertvarkius surinkimo linijas „Tesla“ padidins atnaujinto „Model Y“ gamybos apimtis.

„Dažnai net nėra laiko atsigerti vandens ar nueiti į tualetą“, – teigiama „IG Metall“ atstovų tarybos pareiškime.

Nors profsąjunga deda pastangas siekdama pagerinti darbo sąlygas, nėra aišku, ar jai pavyks pasiekti pokyčių. „IG Metall“ nariai sudaro didžiausią „Tesla“ darbuotojų tarybos grupę, tačiau jie neturi daugumos.

„Tesla“ pareiškė, kad atliko apklausą, kurioje dalyvavo apie 7 500 iš 11 000 gamyklos darbuotojų. Anot įmonės, 80 proc. respondentų teigė esantys patenkinti savo darbu, 5 proc. buvo nepatenkinti, o likusieji nurodė esantys neutralūs.

„Tesla“ reputacija didžiausioje Europos ekonomikoje pastaruoju metu smarkiai nukentėjo, ypač po to, kai Elonas Muskas per Vokietijos rinkimų kampaniją viešai palaikė kraštutinių dešiniųjų partiją AfD ir tapo vienu iš prezidento Donaldo Trumpo patarėjų.

Vasarį „Tesla“ pardavimų apimtys Europoje sumažėjo 44 proc, o Vokietijoje – 76 proc.

Nepasitenkinimas „Tesla“ automobilių gamykla Europoje tvyro ne vienerius metus. Pavyzdžiui, aktyvistai nuolat kritikuoja, kad gamykla sunaudoja per daug vandens ir kelia grėsmę aplinkai. Be to, bendrovė turėjo kovoti su išpuoliais prieš aplink esančią geležinkelio infrastruktūrą.