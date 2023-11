Tarptautiniuose geriausių furgonų ir pikapų rinkimuose dominavo vienas gamintojas

Amerikiečių gamintojos komercinių modelių padaliniui „Ford Pro“ tai buvo jau trečioji tokia dviguba pergalė. IVOTY ir IPUA apdovanojimus įmonė taip pat pelnė 2013 bei 2020-aisiais.

„Tai yra visame pasaulyje kokybiškus produktus klientams tiekti siekiančių mūsų „Ford“ komandų pasididžiavimo akimirka. Džiaugiamės, kad žiuri pripažino mūsų naujausių komercinių transporto priemonių, kurios sukurtos siekiant patenkinti įvairiausius verslo poreikius, stipriąsias puses“, – atsiimdamas apdovanojimus sakė „Ford“ gaminių programų viceprezidentas Timas Slatteris.

Laimėjo penktą kartą

2024 m. IVOTY konkurso nugalėtoju „Transit Custom“ išrinko 25 lengvųjų komercinių transporto priemonių žurnalistų ekspertinė komisija. 21 Europos šalyje savo segmente pirmaujantis naujos kartos „Ford Pro“ furgonas prekyboje pasirodė šių metų pavasarį ir patraukė dėmesį plačiausiu iki šiol siūlytu versijų asortimentu.

Be to, naujajame automobilyje įdiegtos unikalios šiame segmente skaitmeninės technologijos, kaip antai 5G ryšio modemas, užtikrinantis itin greitą interneto ryšį ir nuolatinius programinės įrangos atnaujinimus daugiau nei 30-iai transporto priemonėje įrengtų sistemų, ar pristatymo pagalbos funkcija, leidžianti kurjeriui per kiekvieną sustojimą sutaupyti 20 sek. Pagyrimo žodžių nusipelnė stumdomas vairas ir universalus „MultiCab“ kėbulas, išsaugantis modelio pirmtakų užbrėžtus našumo etalonus.

„Labai didžiuojamės, kad IVOTY žiuri šį prestižinį apdovanojimą skyrė visiškai naujam „Transit Custom“. Šis automobilis buvo suprojektuotas ir sukurtas taip, kad atitiktų įvairiausius klientų poreikius. O jo sėkmę liudija tai, jog pagal vienos tonos naudingosios apkrovos furgonų segmento pardavimo rezultatus Europoje jis lieka lyderiu.

Kartu su apdovanojimus pelniusiu dyzeliniu varikliu netrukus pasiūlysime ir iš tinklo įkraunamą hibridinę versiją. Kiekvienas automobilis turi galybę inovatyvių technologijų ir yra itin greitu ryšiu susietas su „Ford Pro“ eksploatavimo, įkrovimo bei produktyvumo palaikymo programinėmis sistemomis, kad sklandžiai eitųsi klientų verslas“, – dėstė „Ford Pro Europe“ generalinis direktorius Hansas Schepas.

„Tai yra jau penktas kartas, kai „Ford Transit“ tapo IVOTY laureatu. Pirmą sykį jiems tai pavyko dar 2001-aisiais, paskui „Ford“ nuskynė pergalę su labai universaliu modeliu 2007-aisiais. Netrukus „Transit“ gamoje buvo išskirtas vienos tonos apkrovos modelis „Transit Custom“. Jis pelnė titulą iškart po pristatymo 2013 m., paskiau triumfavo 2020 m. ir dabar. Visus sveikiname su šiuo reikšmingu pasiekimu“, – istoriją prisiminė Tarptautinio metų furgono konkurso pirmininkas Jarlathas Sweeney’is.

Pernai „Transit Custom“ buvo perkamiausias vienos tonos segmento furgonas Europoje, o 2021 bei 2022 m. pirmavo tarp visų parduodamų automobilių Jungtinėje Karalystėje. Naujasis modelis gaminamas moderniausioje „Ford Otosan“ gamykloje Turkijoje.

„Ranger“ susigrąžino titulą

Po šiemet atliktų sunkių bandymų kelyje ir bekelėje Graikijoje IPUA konkurso žiuri geriausiojo karūną jau rekordinį trečią kartą skyrė „Ford Ranger“ modeliui.

„Ranger“ yra globaliausias „Ford“ produktas: dizaineriai ir inžinieriai pikapą sukūrė bendrovės inžinerijos centre Australijoje, surenkamas jis šešiose gamyklose keturiuose žemynuose, o mėgstamas – Europoje. Pastaruosius aštuonerius metus „Ranger“ buvo geriausiai parduodamas pikapas regione ir buvo kone kas antras Europoje parduodamas tokio tipo automobilis.

Dėl naujos kartos modelio pravažumo bekelėse, taip pat patobulinto valdymo tradiciniuose keliuose ir išskirtinio ryšio technologijų lygmens šį pikapą renkasi tiek verslo įmonės, tiek privatūs vairuotojai. Neseniai „Ford Pro“ paskelbė apie „Ranger PHEV“ debiutą. Tai bus pirmasis Europoje iš tinklo įkraunamas hibridinis pikapas, kuris pasižymės „Ranger“ universalumu, bus ypač tinkamas darbo užduotims atlikti ir iki 45 km nuvažiuos vien elektros režimu.

Pergalę „Ranger“ skyrė ekspertų žurnalistų iš Europos ir Pietų Afrikos komisija.

„Džiaugiamės, kad IPUA žiuri jau trečią kartą geriausiuoju pripažino „Ford Ranger“. Taip ji patvirtino, jog pastaruosius aštuonerius metus – tai vienas mėgstamiausių pikapų Europoje. Naujos kartos modelis yra geriausiai įrengtas per visą jo istoriją, todėl jis suteikia itin plačias galimybes važinėjant tiek kokybiškais, tiek prastais keliais. Šis automobilis sukurtas tiek darbui, tiek pramogoms, todėl jis puikiai pasitarnaus ir šiokiadieniais, ir savaitgaliais“, – pažymėjo H. Schepas.

„Kalbant futbolo terminais, „Ford“ pavyko pasiekti „hat-trick’ą“ – jis pelnė jau trečią Tarptautinio metų pikapo apdovanojimą už savo bestselerį „Ranger“. Šeštosios kartos modelis papildė 2013 ir 2020 m. gautų laimėjimų kraitį. Sveikiname pasaulinę „Ford“ kūrėjų komandą, pagaminus tokią išskirtinę transporto priemonę“, – nugalėtojų sėkme džiaugėsi J. Sweeney’is.