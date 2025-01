Sukūrė modernią kultinio „Nissan Skyline GT-R“ interpretaciją: po dangčiu – dyzelinio variklio blokas

Nors iš pradžių atrodo, kad tai – originalus, tikras „GT-R“, tačiau, iš tikrųjų, jis buvo sukonstruotas pasinaudojus „Nissan Skyline 2000 GT“ modelio pagrindą.

Tai buvo racionalus sprendimas, nes originalus „GT-R“ buvo gaminamas tik 1972–1973 m. Iš viso buvo pagaminti vos 197 šio modelio vienetai, todėl „GT-R“ yra itin retas ir brangus automobilis, o jo „dvynys“ – „2000GT“ – buvo pasirinktas kaip įperkamesnė alternatyva.

Savaip unikalus

Originalaus „Nissan Skyline 2000 GT-R“ gamybą sustabdė 1973 m. prasidėjusi pasaulinė naftos krizė, po kurios ženkliai sumažėjo galingų sportinių automobilių paklausa, tačiau susižavėjimas originaliu modeliu niekur nepradingo.

Būtent dėl šios priežasties „JDM Legends“ restomodas atkartoja originalaus „GT-R“ stilių, į pagalbą pasitelkiant įvairiais estetiniais elementais, padedančiais sukurti autentišką išvaizdą. Tačiau įdomiausia dalis yra ne ši.

Originalus „GT-R“ buvo varomas šešių cilindrų atmosferiniu varikliu, išvystančiu 160 arklio galių. „GT“ modelis turėjo kuklesnį variklį su 130 arklio galių, tačiau „JDM Legends“ dirbtuvių projekte originalus variklis buvo išmestas.

Po šio automobilio variklio dangčiu slypi modernus, „Nissan“ L serijos variklis, kuris naudoja dyzelinio motoro bloką. Projekto autoriai teigia, kad šis sprendimas buvo pasirinktas, nes dyzelinio variklio blokas lengviau telpa po variklio dangčiu.

Svarbiausia yra tai, kad galutinis rezultatas - įspūdingas. Galinius automobilio ratus suka 406 arklio galių kaimenė, kurią vairuotojas turi suvaldyti su mechanine pavarų dėže.

Automobilio važiuoklė taip pat buvo patobulinta: sumontuoti reguliuojami sportiniai amortizatoriai, o už 15 colių „RS Watanabe“ ratlankių slepiasi gerokai efektyvesnė stabdžių sistema.

Salone sumontuotos sportinės „Datsun Competition“ sėdynės, o durų apdailos detalės buvo pagamintos iš anglies pluošto. Be to, siekiant užtikrinti minimalų svorį, automobilyje buvo panaudotas minimalus garso izoliaciją pagerinančių medžiagų kiekis. Tvirtinama, kad dėl to japoniškas kupė sveria vos 1 134 kilogramus.

Kaina? „JDM Legends“ ties šiuo klausimu išlieka paslaptingi.