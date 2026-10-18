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„Škoda“ žengė žingsnį, kurio iki šiol vengė: „Octavia“ gavo visiškai naują jėgainę

2026-10-18 17:03 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-10-18 17:03
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Škoda“ plečia „Octavia“ variklių gamą ir pirmą kartą savo istorijoje pristato visavertę hibridinę jėgainę. Skirtingai nei švelniojo hibrido sistema, ji leidžia automobiliui važiuoti vien elektra, tačiau baterijos krauti iš elektros tinklo nereikia.

Škoda Octavia (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (11)

„Škoda“ plečia „Octavia“ variklių gamą ir pirmą kartą savo istorijoje pristato visavertę hibridinę jėgainę. Skirtingai nei švelniojo hibrido sistema, ji leidžia automobiliui važiuoti vien elektra, tačiau baterijos krauti iš elektros tinklo nereikia.

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Pirkėjams bus siūlomos dvi versijos – 100 ir 125 kW galios, o pirmuosius automobilius klientai turėtų gauti dar šių metų gruodį.

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Iki šiol „Škoda“ savo modeliuose siūlė švelniuosius hibridus ir iš tinklo įkraunamus hibridus, tačiau klasikinio, arba visaverčio, hibrido gamoje nebuvo.

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(11 nuotr.)
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Vien elektra – iki maždaug 2 kilometrų

Naująją jėgainę sudaro 1,5 litro TSI evo2 benzininis variklis, du elektros motorai, 1,6 kWh talpos baterija ir specialiai šiai sistemai pritaikyta vienos pavaros automatinė transmisija.

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Didesnysis, 125 kW galios elektros motoras suka priekinius ratus ir stabdant atgauna energiją.

Mažesnysis, 110 kW galios motoras daugiausia naudojamas kaip generatorius ir taip pat užveda benzininį variklį.

Kai baterijoje pakanka energijos, automobilis gali judėti vien elektra. „Škoda“ nurodo maždaug iki 2 kilometrų elektrinį nuvažiuojamą atstumą.

Vienas įdomesnių naujosios sistemos bruožų – ji gali veikti ir kaip nuoseklusis, ir kaip lygiagretusis hibridas.

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Važiuojant nuosekliuoju režimu benzininis variklis su ratais mechaniškai nesujungtas. Jis suka generatorių, šis gamina elektros energiją, o automobilį į priekį varo elektros motoras.

Tokį režimą sistema dažniausiai renkasi važiuojant iki maždaug 60 km/val. Jis taip pat gali būti įjungiamas, kai baterijos įkrova sumažėja arba vairuotojas pareikalauja daugiau galios. Važiuojant didesniu ir pastoviu greičiu sistema pereina į lygiagretųjį režimą.

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Tuomet sankaba tiesiogiai sujungia benzininį variklį su priekiniais ratais. Jėga perduodama vienu fiksuotu perdavimo santykiu, o elektros motoras, kai reikia, papildomai padeda.

Vairuotojui nieko perjunginėti nereikės

Visus šiuos procesus automobilis valdo automatiškai. Elektronika vertina greitį, apkrovą, kelio nuolydį, baterijos įkrovos lygį ir kitus parametrus bei pati nusprendžia, kada išjungti benzininį variklį, kada jį naudoti elektros energijai gaminti ir kada mechaniškai sujungti su ratais.

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„Eco“ ir „Normal“ važiavimo režimuose atleidus akceleratorių pirmenybė teikiama laisvesniam riedėjimui, o „Sport“ režimu nustatomas intensyvesnis regeneracinis stabdymas.

Stabdant elektros motoras veikia kaip generatorius ir kinetinę energiją paverčia elektra. Kai vien regeneracijos nepakanka, sistema įjungia įprastus mechaninius stabdžius.

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