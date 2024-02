„Škoda“ atnaujino populiariąją „Octavia“: siūlys daug naujų privalumų

Automobilyje montuojami antrosios kartos matriciniai LED žibintai, o standartinės įrangos sąraše atsirado 10 colių įstrižainės skaitmeninis prietaisų skydelis ir dviejų zonų klimato kontrolės sistema. Svarbu ir tai, kad išaugo mašinos salone naudojamų tvarių medžiagų kiekis. Naujos saugumo ir pagalbos vairuotojui sistemos sustiprino aktyviąją ir pasyviąją saugą, o atnaujinta asortimento struktūra suteikia papildomų individualizavimo galimybių.

„Mūsų klientai pagrįstai daug tikisi iš „Octavia“ modelio, o šis atnaujinimas leidžia jį kilstelėti į kitą lygį. Dėl naujovių, kaip antai visiškai pertvarkytos informacijos ir pramogų sistemos, naujos saugos sistemos, gausesnio tvarių medžiagų naudojimo ir galingesnių priekinių žibintų, jis dar labiau tinka kasdienėms kelionėms. Esu įsitikinęs, kad naujausia „Octavia“ nustebins ir pradžiugins vairuotojus bei keleivius ir pateisins populiariausio automobilio vardą“, – pažymėjo „Škoda Auto“ valdybos pirmininkas Klausas Zellmeris.

Atnaujinta „Škoda Octavia“ (33 nuotr.) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) +29 Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo) Atnaujinta „Škoda Octavia“ (nuotr. gamintojo)

(33 nuotr.) FOTOGALERIJA. Atnaujinta „Škoda Octavia“

Nauji privalumai

Atnaujinta ketvirtosios šiuolaikinės kartos „Octavia“ pasižymi patobulintu dizainu. Tai apima naujus priekinius ir galinius buferius bei atnaujintas radiatoriaus groteles. Dar viena naujovė – antrosios kartos matriciniai šviesos diodų (LED) priekiniai žibintai. Galiniai LED žibintai tai pat buvo modernizuoti, o išorės patobulinimų sąrašą užbaigia daugybė naujų lengvojo lydinio ratlankių variantų.

Naujo asortimento išskirtinumas – keturi apdailos lygiai: „Essence“, „Selection“, „Sportline“ ir RS bei devynios salono dizaino pasirinktys.

Sėdynių, prietaisų skydelio ir durų plokščių gamyboje nuo šiol naudojama daugiau tvarių medžiagų. Tam tikrų modelių versijų standartinėje įrangoje atsirado 10 colių įstrižainės skaitmeninis prietaisų skydelis. Taip pat vis dar galima papildomai rinktis per ketvirtosios kartos „Octavia“ debiutą pristatytą 10 colių virtualiąją sistemą.

Pirmą kartą „Octavia“ pasirenkamai gali būti montuojamas 13 colių įstrižainės centrinis informacijos ir pramogų sistemos ekranas. Standartinėje įrangoje įtaisytas 10 colių ekranas. Nuo šiol USB-C prievadai turi tris kartus daugiau įkrovimo galios – ji siekia 45 W.

Dabar visuose modeliuose standartiškai diegiama dviejų zonų klimato kontrolės sistema, o nuo „Selection“ apdailos lygio ir aukštesnėse versijose automobiliuose rengiama 15 W galios belaidžio telefonų įkrovimo vieta – ji turi aušinimo funkciją, tad mobilųjį įrenginį bus galima įkrauti dar greičiau.

Dirbtinio intelekto pagrindu sukurtas „ChatGPT“ pokalbių robotas bus standartiškai integruotas į automobiliuose naudojamą balso asistentę „Laura“. „ChatGPT“ integravimas suteikia daug naujų galimybių: „Laura“ taps gerokai funkcionalesnė už ankstesnę sistemą. „Octavia“ taip pat debiutuoja automatinės parkavimo sistemos „Intelligent Park Assist“ ir „Remote Park Assist“. Pastaroji leis vairuotojui valdyti automobilį išlipus iš jo per „MyŠkoda“ programėlę.

Platus variklių pasirinkimas

„Škoda Octavia“ bus galima įsigyti su pažangiais keturių cilindrų varikliais – vienu iš keturių benzininių ir dviejų dyzelinių. Jų galia svyruoja nuo 85 kW (115 AG) dviejose pradinio lygio versijose iki 195 kW (265 AG) sportiškajame „Octavia RS“ modelyje. Vėliau bus pasiūlytas 2.0 TSI benzininis 150 kW (204 AG) motoras. Jis bus standartiškai komplektuojamas su visų varančiųjų ratų pavara. Automobiliuose montuojamos mechaninės 6 pavarų ir automatinės 7 pakopų DSG pavarų dėžės.

1,5 litro darbinio tūrio benzininiai varikliai (115 AG arba 150 AG) pasirinktinai gali būti komplektuojami su švelniojo hibrido technologija ir DSG transmisija. Stabdymo metu regeneruojama energija kaupiama šios sistemos 48 voltų įtampos ličio jonų akumuliatoriuje, kuris per diržinę pavarą sujungtas su vandeniu aušinamu starteriu-generatoriumi.

Ši sistema suteikia papildomos elektros energijos kartu su vidaus degimo variklio galia, kai jos reikia, pavyzdžiui, greičiau įsibėgėjant, arba leidžia „Octavia“ riedėti visiškai atjungus tradicinį motorą. Kai nereikia didesnės galios, abiejų versijų 1,5 TSI varikliai gali atjungti du cilindrus, kad sumažintų degalų sąnaudas.

Be to, „Škoda Auto“ dar labiau išplėtė savo platų aktyviosios ir pasyviosios saugos funkcijų asortimentą: nauja „Attention and Drowsiness Assist“ sistema dabar naudoja daugybę duomenų ir parametrų vairuotojo elgesiui įvertinti. Ji gali atskirti trumpalaikį išsiblaškymą nuo ilgalaikio nuovargio ir įspėti vairuotoją vaizdo ir garsinėmis priemonėmis, jeigu šiam reikėtų pailsėti.

Atnaujintoje „Octavia“ dabar taip pat montuojama iki 10 saugos oro pagalvių.

Sėkmės istorija

Nuo pat gamybos pradžios 1996 metais „Škoda Octavia“ yra tvirčiausia Čekijos automobilių gamintojo atrama ir mėgstamiausias pirkėjų modelis. Skaičiuojant keturias moderniųjų laikų modelio kartas, iš viso jo jau nupirkta daugiau nei 7 mln. vnt. daugiau nei 60 šalių. Pagrindiniai modelio koziriai – erdvumas, naujausios technologijos, išskirtinis saugumas bei kainos ir kokybės santykis.

„Octavia“ pelnė ir tarptautinės žiniasklaidos pripažinimą. Pavyzdžiui, ketvirtosios kartos modelis tapo „Europos metų automobilio“ konkurso finalininku 2021-aisiais ir tais pačiais metais buvo išrinktas Šveicarijos metų automobiliu.

„Octavia“ yra prekių ženklo „Škoda“ pagrindas. Jau yra išleistos keturios modernios šio modelio kartos ir parduota daugiau nei 7,15 milijono automobilių. Atnaujinta „Octavia“ tęsia šią sėkmės istoriją. Dėl patobulintos išvaizdos, naujų pagalbinių sistemų ir pažangiausios informacijos ir pramogų sistemos, įskaitant pirmą kartą montuojamą 13 colių centrinį ekraną, mūsų bestseleris išliks vienu sėkmingiausių modelių Europoje. Esu įsitikinęs, kad jis ir toliau žavės savo universalumu, dizainu ir kainos bei kokybės santykiu“, – apibendrino už pardavimą ir rinkodarą atsakingas „Škoda Auto“ valdybos narys Martinas Jahnas.