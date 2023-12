Šiemet užfiksuota jau 37 tūkst. avarijų – ekspertas pataria vairuotojams būti budriems ir išvengti aklųjų zonų spąstų

REKLAMA

Draudimo bendrovės ERGO ekspertas dalinasi patarimais, kurie gali padėti išvengti bent dalies kelyje pasitaikančių incidentų. Ypač kai apskritai eismo įvykių šiemet užfiksuota išties nemažai – 37 tūkst., o išmokos siekia jau virš 50 mln. eurų.

Į akląją zoną patenka visi

Kaip pastebi ERGO Verslo klientų transporto draudimo portfelio valdytojas Rimvydas Pocius, dalies eismo įvykių dažnai išvengti itin sudėtinga. Vieni tokių susiję su patekimu į akląją zoną – aplink transporto priemonę esančią ir dėl jos konstrukcinių elementų nematomą teritoriją. Dažniausiai aklojoje zonoje vairuotojas atsiduria tada, kai jo automobilio priekinis ratas susilygina su kitos transporto priemonės galiniu bamperiu, ir joje lieka iki lenkimo pabaigos.

„Itin atsargiems reikėtų būti persirikiuojant į kitą eismo juostą, ruošiantis pasukti ir sustoti, nepamirškite, kad dėl aklosios zonos kita transporto priemonė, atrodytų, išdygsta lyg iš niekur. Sureaguoti ir išvengti avarinės situacijos, kai kitas vairuotojas įsiveržia į jūsų erdvę, ar tai padarote jūs, gali būti per vėlu, viską lemia vos viena akimirka. Svarbu ir tai, kad su akląja zona gali susidurti ne tik visi lengvųjų automobilių, bet ir sunkiasvorių bei dviračių transporto priemonių vairuotojai“, – perspėja ERGO atstovas.

Ypatingas dėmesys – veidrodėliams

Norint sumažinti galimybes patekti į akląją zoną, visų pirma ypatingą dėmesį reikėtų skirti tinkamam veidrodėlių sureguliavimui. Šoniniuose veidrodėliuose turėtų matytis automobilio šonas ir kuo didesnė kelio dalis, horizonto linija privalo atsidurti ten, kur baigiasi viršutinis veidrodėlio ketvirtadalis žiūrint nuo viršaus. Jei šoniniai veidrodėliai sureguliuoti per žemai, gali būti sunku pastebėti toliau važiuojančias transporto priemones, jei per aukštai – važiuojančias arti. Tuo metu galinio vaizdo veidrodėlis turi būti pasviręs, jame turėtų matytis visas galinis stiklas.

„Jei visi šie veidrodėliai sureguliuoti tinkamai, nereikės sukinėti galvos, pasilenkti ar pasvirti į šoną, šie papildomi veiksmai vairuojant vargina ir blaško. Naujuose automobiliuose išvengti aklosios zonos spąstų taip pat padeda papildomos saugumo sistemos, ant šoninių veidrodėlių pasirodantys ryškūs simboliai. Jei automobilyje tokių saugumo sistemų nėra, pigus sprendimas – ant šoninių veidrodėlių kampuose klijuojami papildomi sferiniai veidrodėliai“, – pataria R. Pocius.

Rikiuojantis praleiskite dideles transporto priemones

ERGO atstovas taip pat pažymi, kad reikia būti itin atidiems norint įvažiuoti iš greitėjimo juostos, kai pagrindiniu keliu važiuoja krovininis automobilis ar autobusas.

„Jei važiuojate šalia didelės transporto priemonės jai iš dešinės, tikėtina, jog jos vairuotojui esate nematomi, todėl rekomenduojama persirikiuoti jai pravažiavus. Stenkitės dideles transporto priemones aplenkti tik joms pravažiavus, neskubėkite, kadangi tokioje situacijoje krovininio automobilio ar autobuso vairuotojams jus sunku pamatyti. Siekiant aplenkti ir užvažiuoti priešais tokią transporto priemonę gana nemaža tikimybė, kad įvyks eismo įvykis“, – patikslina ekspertas.

Pažiūrėkite ir per petį

Saugumui kelyje itin svarbūs ne tik technologiniai sprendimai, bet ir tinkamas vairuotojų elgesys. Prieš atliekant manevrą būtina bent kelis kartus pažvelgti į visus veidrodėlius, ar neatsirado kliūtis automobilio judėjimo kryptimi. Tikrinti galinio vaizdo veidrodėlį reikėtų kas penkias sekundes. Patariama pažiūrėti ir per petį. Prieš rikiuojantis į kairę – per kairį petį, prieš rikiuojantis į dešinę – per dešinį. Dviem transporto priemonėms keliaujant panašiu greičiu aklojoje zonoje automobilis gali likti net kelias sekundes, todėl visuomet reikėtų būti ypatingai atsargiems.

„Itin svarbu ir tinkamai informuoti kitus eismo dalyvius. Planuokite savo veiksmus kelyje, posūkio signalą įjunkite gerokai prieš atliekant manevrą, iki jo likus bent 40 metrų. Jei patys pakliuvote į kito vairuotojo akląją zoną, prilėtinkite ar atsitraukite, kad jus pamatytų“, – teigia ERGO atstovas.