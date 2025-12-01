Revoliucija ant dviejų ratų: sukūrė motociklą-laumžirgį, kurio nereikia jungti į elektros tinklą

Projekto ašis – gamtos įkvėptas inžinerinis sprendimas. Motociklas aprūpintas lanksčiais saulės elementais, kurie važiuojant yra prigludę prie korpuso ir renka energiją. Tačiau tikroji transformacija įvyksta sustojus.
Sparnai, gaudantys saulę
Parkavimo režimu „Solaris“ išskleidžia specialius fotovoltinius skydus, savo forma primenančius laumžirgio sparnus.
Šis mechanizmas nėra tik estetinė detalė. Kūrėjų skaičiavimais, išskleisti sparnai padidina saulės energijos surinkimo plotą ir efektyvumą net 150 proc., lyginant su standartiniais statiniais sprendimais.
Visa surinkta energija kaupiama integruotoje ličio jonų baterijoje, užtikrinant visišką energetinę nepriklausomybę.
Laisvė nuo tinklo
Studija MASK šį projektą pozicionuoja ne kaip žaislą turtingiems europiečiams, o kaip pragmatišką sprendimą regionams, kuriuose saulės daug, o elektros infrastruktūra – skurdi. Teorinis modelis žada mažus eksploatacijos kaštus ir judėjimo laisvę ten, kur nėra degalinių ar įkrovimo stotelių.
Visgi, kol kas „Solaris“ lieka tik vizualiai įspūdinga idėja. Dizaineriai nepateikė jokių konkrečių techninių parametrų – nei variklio galios, nei baterijos talpos, nei laiko, kurio prireiktų pilnai įkrauti motociklą vien saulės energija. Todėl kol kas neaišku, ar šis „laumžirgis“ kada nors pakils nuo braižymo lentos į realius kelius.
