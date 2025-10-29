Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pristatė benzininį variklį, kuris yra efektyvesnis už dyzelį: kaip jiems pavyko tai padaryti?

2025-10-29 15:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-29 15:05

Chery Tiggo 8 Pro (nuotr. gamintojo)

Atrodė, kad Europos dominavimui vidaus degimo variklių srityje negresia joks pavojus. Tačiau Kinijos koncernas „Chery“, Europoje savo veiklą vykdantis „Jaecoo“ ir „Omoda“ markių pagalba, meta industrijos mohikanams rimtą iššūkį. Pristatytas naujas benzininis variklis „Kunpeng Tianqing“, kurio deklaruojamas 48 proc. šiluminis naudingumo koeficientas yra ne tik pasaulio rekordas benzininiams agregatams, bet ir lenkia daugelį dyzelinių variklių.

Ši žinia – tai ne tik techninis pasiekimas, bet ir rimtas signalas Europai. Senasis žemynas, visas pastangas sutelkęs į elektrifikaciją, rizikuoja prarasti lyderystę srityje, kurioje buvo nepralenkiamas. 

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Kinija, perėmusi estafetę elektromobilių kūrime, dabar rodo nagus ir VDV technologijose. Šis 48 proc. rodiklis yra naujas rekordas, atimtas iš kitos Kinijos milžinės BYD (46 proc.). Kiekvienas papildomas procentinis punktas efektyvumo reiškia maždaug 2,5 proc. mažesnes degalų sąnaudas.

Tad kuo ypatingas šis variklis? Oficialiai „Chery“ mini tokias technologijas kaip „hiperbolinis trijų grandžių mechanizmas“, šilumą izoliuojančios dangos ir net 35 proc. išmetamųjų dujų recirkuliacijos lygį.

Tačiau labiausiai stebina deklaruojamas suspaudimo laipsnis – net 26:1. Tai skaičius, atrodantis neįmanomas klasikiniame benzininiame variklyje, kur riba dėl detonacijos rizikos paprastai nesiekia 14:1.

Nors „Chery“ visų paslapčių neatskleidžia, neatmetama, kad gali būti naudojama kintamo suspaudimo laipsnio technologija (panaši į tą, kurią nesėkmingai bandė diegti „Nissan“/„Infiniti“), kai toks aukštas laipsnis pasiekiamas tik esant mažai apkrovai.

Už šių inovacijų slypi milžiniškos investicijos – daugiau nei 3 mlrd. juanių ir per 500 inžinierių darbas, kurio rezultatas – 200 patentų.

Gamintojas teigia atlikęs per 1000 bandymų, trukusių 50 000 valandų, ekstremaliomis sąlygomis (nuo -45°C iki +50°C).

Eksperimentinis „Chery Fengyun A8“ su šiuo varikliu esą pasiekė vos 2,68 l/100 km sąnaudas (tiesa, greičiausiai pagal Kinijos CLTC ciklą, kuris yra gerokai optimistiškesnis nei europietiškas WLTP).

Vis dėlto, daugelis Vakarų ekspertų į šiuos Kinijos gamintojų „efektyvumo karus“ žvelgia atsargiai, abejodami skirtingų testavimo metodikų patikimumu ir realiu efektyvumu kasdienėmis sąlygomis.

Tačiau net jei realūs skaičiai bus kuklesni, „Chery“ pasiekimas yra neginčijamas įrodymas, kad vidaus degimo varikliai dar toli gražu nepasakė galutinės stotelės.

