Pirmas šaltas rytas gali pateikti staigmenų: ką automobilyje verta patikrinti dar prieš žiemą

Tačiau pakanka kelių šaltesnių rytų, kad nedidelis gedimas virstų sunkiai užvedamu varikliu, rasojančiais langais ar automobiliu, kuris apskritai nebenori pajudėti. Todėl rudens pradžia – tinkamas metas patikrinti tas automobilio vietas, kurioms žema temperatūra negailestinga.
Kauno technologijos universiteto lektorius ir saugaus eismo ekspertas Mindaugas Vilkickas pirmiausia ragina nepamiršti bazinių dalykų – važiuoklės, amortizatorių ir stabdžių. Šių komponentų būklė tiesiogiai veikia automobilio valdymą, o šlapia ar slidi kelio danga jų trūkumus tik dar labiau išryškina.
Tačiau artėjant žiemai atsiranda ir keli specifiniai patikrinimai, kuriuos vasarą vairuotojai neretai atidėlioja.
Dyzelio problemos dažnai išlenda tik atšalus
Dyzelinių automobilių savininkams verta prisiminti, kada paskutinį kartą keistas degalų filtras. Jei jo keitimo terminas jau artėja, geriau nelaukti didesnių šalčių.
Sename filtre susikaupę nešvarumai gali apsunkinti degalų tiekimą, o žiemą papildomų problemų gali sukelti ir filtre susikaupusi drėgmė.
Ne mažiau svarbios pakaitinimo žvakės. Šiltu oru vienos ar net kelių jų gedimas gali būti beveik nepastebimas, tačiau temperatūrai nukritus dyzelinis variklis pradeda sunkiau užsivesti. Jei neveikia kelios žvakės, šaltą rytą bandymas užvesti automobilį gali baigtis nesėkme.
Tuo metu specialiai prieš žiemą keisti variklio alyvos nereikia, jeigu dar neatėjo gamintojo numatytas jos keitimo laikas. Šiuolaikiniuose automobiliuose įprastai naudojamos visiems sezonams tinkamos alyvos, todėl svarbiau laikytis nustatytų intervalų ir kartu nepamiršti alyvos, oro bei salono filtrų.
Akumuliatorius gali pasiduoti per pirmą šalną
Vienas dažniausių pirmųjų šalčių siurprizų – nusilpęs 12 voltų akumuliatorius.
Kol temperatūra aukšta, jo būklė gali nekelti jokių įtarimų. Atvėsus orams sumažėja akumuliatoriaus pajėgumas, o varikliui užvesti tuo metu reikia daugiau energijos. Todėl akumuliatorius, vasarą dar atrodęs tinkamas, pirmą šaltesnį rytą gali nebesugebėti pasukti starterio.
Dyzeliniuose automobiliuose apkrova dar didesnė, nes prieš užvedimą energijos reikia ir pakaitinimo žvakėms.
12 voltų akumuliatoriaus būklė svarbi ne tik automobiliams su vidaus degimo varikliais – atskirą žemos įtampos bateriją turi ir hibridai bei elektromobiliai.
Elektromobilių vairuotojams kartu teks susitaikyti ir su kitu žiemos reiškiniu: krentant temperatūrai didėja energijos sąnaudos salono bei baterijos šildymui, todėl vienu įkrovimu įveikiamas atstumas paprastai sumažėja.
Variklis neįšyla? Problema gali būti ne šaltas oras
Artėjant šalčiams verta atkreipti dėmesį ir į variklio darbinę temperatūrą. Jeigu net ilgiau pavažiavus variklis nepasiekia įprastos temperatūros, viena galimų priežasčių – netinkamai veikiantis termostatas. Tuomet nukenčia ne tik variklio darbas: salono šildymas tampa silpnesnis, o aprasojusius ar apšalusius langus išdžiovinti užtrunka ilgiau.
Kartu verta patikrinti aušinimo skysčio lygį ir būklę. Jei skystis seniai nekeistas arba sistema buvo pildoma nežinomos sudėties mišiniu, prieš šalčius verta įsitikinti ir jo atsparumu užšalimui.
Žieminių padangų termino laukti nebūtina
Dar viena kiekvieno rudens tema – padangos. Lietuvoje lengviesiems automobiliams žiemai skirtos padangos privalomos nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d., o šiuo laikotarpiu jų protektoriaus gylis turi siekti ne mažiau kaip 3 mm.
Tačiau M. Vilkickas pabrėžia, kad padangų keitimo nereikėtų vertinti vien pagal kalendorių. Jeigu rytais temperatūra sparčiai artėja prie nulio, dažnėja šalnos ir tenka važiuoti anksti ryte ar vėlai vakare, žiemines padangas galima sumontuoti ir anksčiau.
Prieš montuojant praėjusį sezoną naudotą komplektą svarbu patikrinti ne vien protektoriaus gylį. Reikėtų apžiūrėti, ar padangos nėra sutrūkinėjusios, deformuotos ar pažeistos, o sumontavus – patikrinti slėgį.
Rudenį ypač svarbu matyti ir būti matomam
Trumpėjant dienoms vis daugiau kilometrų tenka įveikti tamsoje, lyjant ar tvyrant rūkui. Todėl prieš žiemą verta apeiti automobilį ir įsitikinti, kad veikia visi žibintai, o jų paviršiai nėra stipriai apsiblausę ar užteršti.
Svarbus ir tinkamas jų sureguliavimas. Net techniškai veikiantis, tačiau pernelyg aukštai šviečiantis žibintas gali akinti priešpriešiais važiuojančius vairuotojus.
Ekspertas taip pat įspėja savavališkai nemontuoti nesertifikuotų ar konkrečiam žibintui nepritaikytų šviesos šaltinių. Ryškesnė šviesa nebūtinai reiškia geresnį matomumą, o netinkama įranga gali sukelti problemų per techninę apžiūrą.
Tuo pačiu metu verta apžiūrėti priekinį stiklą. Nedidelė vasarą atsiradusi įdauža ar įtrūkimas keičiantis temperatūrai gali plėstis, o tamsoje ir lyjant pažeistas stiklas sukuria papildomų atspindžių.
Paprastas, bet dažnai atidėliojamas darbas – valytuvų šluotelių keitimas. Jeigu jos palieka ruožus ar pradeda cypti, žiemos laukti neverta. Langų plovimo bakelyje taip pat jau turėtų atsirasti žemesnei temperatūrai pritaikytas skystis.
Po remonto likusios dalys – ne į buitinių atliekų konteinerį
Ruošiant automobilį žiemai dažnai keičiami filtrai, amortizatoriai, akumuliatoriai ar kitos detalės. Dalis jų dėl alyvos, degalų ir kitų medžiagų likučių negali būti tiesiog išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis.
Gamintojų ir importuotojų asociacijos direktorė Asta Pakštaitė-Marcinkienė rekomenduoja automobilį remontuoti servisuose, kurie atliekas perduoda teisėtiems jų tvarkytojams.
Svetainėje „Autotvarkymas“ skelbiamas aplinkosauginius reikalavimus deklaravusių autoservisų sąrašas ir informacija apie eksploatuoti netinkamų automobilių bei jų dalių pridavimą.
Didžiosios dalies šių patikrinimų nereikia atlikti būtent vieną konkrečią rudens dieną. Tačiau pirmųjų šalčių laukti taip pat neverta – būtent žema temperatūra dažniausiai ir parodo gedimus, kuriuos šiltuoju metų laiku automobilis dar sugebėjo paslėpti.
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