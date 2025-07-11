Pigių automobilių lenktynių dalyviai sugrįžta į Ukmergę: nugalėtoją lems ne galia, o strategija

Renginio žiūrovai galės ne tik išvysti grėsmingas komandinio autokroso batalijas, bet ir stebėti Lietuvos automobilių ralio čempionato etapą, kuris po ilgos pertraukos vėl vyks Ukmergės apylinkėse.
Daugiau naujienų apie automobilių renginius – specialioje „Automobilių renginiai“ rubrikoje.
„Weekend Grand Race“ varžybos(52 nuotr.)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Pirmoji savaitgalio diena skirta visiems – nuo pradedančiųjų iki patyrusių vairuotojų. „Weekend Grand Sprint by Jusema“ – tai greičio varžybos uždaroje žvyro trasoje, kur kiekvienas dalyvis kovoja individualiai, siekdamas geriausio rato įveikimo laiko. Dalyvauti galima bet kokiu automobiliu, tereikia pasirinkti tinkamą klasę. Trasa – profesionali, saugi ir įtraukianti, o žiūrovams renginys nemokamas.
Antrąją dieną trasą vėl netruks veiksmo. Komandinės varžybos „Weekend Grand Race“ garsėja tuo, kad jose svarbūs ne tik greitis, bet ir strategija bei technikos patikimumas. Sekmadienį komandos kausis dėl pergalės 37 ratų važiavime, sieks įmonės „Jusema“ įsteigtos taurės bei vertingų taškų metinėje įskaitoje.
Tai bus jau trečiasis šio sezono etapas, kuriame kiekvienas dalyvis gali nebrangiai startuoti, o kiekvienas žiūrovas – patirti nepakartojamas emocijas. Pergalė čia nėra garantuota net greičiausiems – kiekvienas ratas gali tapti lemtingu.
Šio lenktynių savaitgalio unikalumas – galimybė viename regione stebėti dvi skirtingas automobilių sporto šakas: ralio čempionatą ir autokrosą. Ukmergė kviečia ne tik automobilių entuziastus, bet ir visus, ieškančius įsimintinų vasaros pramogų.
Įėjimas į renginį – nemokamas.
Šaltinis:
tv3.lt
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