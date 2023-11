Pasaulio čempiono titulą iškovojęs Laisvydas Kancius patvirtino, jog dalyvaus 2024-ųjų Dakaro ralyje

REKLAMA

Dar nepraėjo nė mėnuo po to, kai Maroke L. Kancius lipo ant aukščiausio Pasaulio čempionato pakylos laiptelio ir atsiėmė pirmąjį Lietuvos motociklų sporto istorijoje pasaulio čempiono titulą, bet kaip teigia pats lenktynininkas, tai jau istorija, o visos mintys šiuo metu sukoncentruotos tik į Dakarą, kuris sausio pradžioje vyks Saudo Arabijoje ir patvirtina – mes jį išvysime prie starto linijos kartu su kitais keturračių įskaitos dalyviais, o jo keturratis bus pažymėtas 170-uoju startiniu numeriu.

Laisvydas pasakoja, kad stengiasi palaikyti stabilų ritmą – vieną dieną dirba sporto salėje, o kitą treniruojasi su keturračiu ir skaičiuoja, kad iki Dakaro laukia dar apie 50 treniruočių. Taip pat stebi ir konkurentus, kurie irgi nesnaudžia. Klaipėdietis nesureikšmina savo čempiono titulo, kaip galimo spaudimo priešininkams.

„Titulas neprideda jokio spaudimo nei man, nei konkurentams. Visi mes turime tą patį tikslą, dėl kurio sunkiai dirbame. Dakare bus 5-6 labai stiprūs, panašaus pajėgumo lenktynininkai, kurie pretenduos į pergalę, todėl laukia stipri konkurencija. Stebiu, bendrauju su jais, matau, kad kai kurie treniruojasi Dubajuje ir ten praleis artimiausią mėnesį. Aš taip pat treniruojuosi, ruošiuosi, kiek leidžia galimybės ir tikrai su nekantrumu laukiu starto Dakare“, – sako L. Kancius.

Lenktynininkas atskleidžia ir naujieną, kuri laukia ne tik gerbėjų, bet ir jo paties. Šiuo metu Čekijos komanda „Story Racing“, su kuria L. Kancius dalyvaus ir Dakare, šioms varžyboms ruošia visiškai naują keturratį. Įdomu ir tai, kad su nauja technika lietuvis pasimatys ir ją išbandys nuvykęs į Saudo Arabiją. Tačiau iš karto nuramina, kad tai neturės reikšmingos įtakos ir adaptacija neturėtų kelti papildomų iššūkių.

„Keturratis bus naujas, bet, taip sakant, nauja bus „geležis“, nes techniškai, 95 proc. jis toks pats, kaip ir senasis. Padaryti keli patobulinimai, truputį padidintas galingumas, tačiau jokių esminių pokyčių, todėl tikrai nereikės visko mokytis iš naujo. Be to, prieš startą Dakare dar turėsiu keletą dienų su juo pasitreniruoti Saudo Arabijoje, todėl viskas tvarkoje, dėl to nepergyvenu“, – teigia vienas iš keturračių įskaitos favoritų artėjančiame Dakare.

Kalbant apie nuotaikas ir lūkesčius, L. Kancius išlieka santūrus ir pabrėžia, kad keli stiprūs bei panašaus pajėgumo konkurentai tikrai turėtų sukurti įdomią kovą. Vertindamas savo galimybes ir tai, kad Dakaras vėl vyks Saudo Arabijoje, lenktynininkas teigia, jog jam patinka čia vyraujantis klimatas, nes čia ne taip karšta kaip Abu Dabyje ar Maroke, kur europiečiams nebūna komfortiška. Tačiau kaip seksis, priklauso ne tik nuo aplinkos, varžybų organizatorių sugalvotų iššūkių ir trasų sudėtingumo ar technikos patikimumo, įtaką rezultatams gali daryti tiesiog smulkūs faktoriai, tokie, kaip blogas miegas.

„Kai dalyvauja keli labai panašaus pajėgumo gerai pasiruošę lenktynininkai, dienos rezultatams įtaką galiausiai gali daryti tai, kuris geriau pailsėjęs, kokia nuotaika ir panašiai. Tikrai būna klausimų, kodėl vieną dieną atvažiuoji pirmas, o kitą šeštas, bet atsakymas gali slypėti smulkmenose, kurios ir padaro įtaką, ypač kai vyksta labai artima kova, o skirtumai matuojami keliomis minutėmis ar net sekundėmis,“ – pastebi L. Kancius.

Artėjantis Dakaro ralis Saudo Arabijoje startuoja 2024-ųjų sausio 5 dieną, AlUla mieste, o finišą dalyviai turėtų pasiekti po dviejų savaičių, sausio 19 dieną. Lietuvos technika iš Prancūzijos į Saudo Arabiją turėtų išvykti paskutinėmis lapkričio dienomis. Laisvydui Kanciui tai bus ketvirtasis startas Dakaro ralyje.