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Nuo lapkričio 1-osios Lietuvoje keičiasi kelių tvarkymo taisyklės: savivaldybėms suteikiama daugiau galimybių

2026-10-24 09:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-24 09:25
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Nuo lapkričio 1 dienos Lietuvoje įsigalios nauji kelių dangų projektavimo reikalavimai, kurie turėtų palengvinti mažo eismo intensyvumo kelių tvarkymą. Savivaldybės galės rinktis paprastesnius, konkrečioms eismo sąlygoms pritaikytus sprendimus, todėl kai kuriais atvejais kelių įrengimas ar atnaujinimas galėtų kainuoti mažiau.

Transportas, eismas Andrius Ufartas/ELTA

Nuo lapkričio 1 dienos Lietuvoje įsigalios nauji kelių dangų projektavimo reikalavimai, kurie turėtų palengvinti mažo eismo intensyvumo kelių tvarkymą. Savivaldybės galės rinktis paprastesnius, konkrečioms eismo sąlygoms pritaikytus sprendimus, todėl kai kuriais atvejais kelių įrengimas ar atnaujinimas galėtų kainuoti mažiau.

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Susisiekimo ministro Juro Taminsko įsakymu atnaujintos Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. Jose pirmą kartą numatyti atskiri mažo eismo intensyvumo keliams skirti sprendimai.

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Iki šiol projektuojant tokius kelius ne visuomet buvo galima pasinaudoti standartizuotomis konstrukcijomis, pritaikytomis nedidelėms eismo apkrovoms. Dėl to kartais tekdavo rengti individualius projektus arba rinktis sudėtingesnes, didesniam transporto srautui skirtas dangų konstrukcijas.

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„Mažo eismo intensyvumo keliams reikia tinkamų, o ne perteklinių sprendimų. Jei keliu per parą pravažiuoja vos kelios dešimtys automobilių, jo dangos konstrukcija nebūtinai turi būti tokia pati kaip kelio, kuriuo kasdien važiuoja tūkstančiai“, – teigia susisiekimo ministras J. Taminskas.

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Pasak jo, pakeitimai leis savivaldybėms efektyviau naudoti keliams skirtas lėšas ir paprasčiau pasirinkti konkrečiam keliui tinkamą dangą.

Kokius kelius paveiks naujoji tvarka?

Atnaujinti reikalavimai taikomi ne visiems keliams. Naujaisiais standartizuotais sprendimais bus galima naudotis, kai kelias atitiks tris pagrindines sąlygas:

  • Projektinis važiavimo greitis neviršys 70 km/val.
  • Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas bus ne didesnis kaip 250 transporto priemonių.
  • Sunkiojo transporto eismo intensyvumas neviršys 25 transporto priemonių per parą.

Taigi pakeitimai pirmiausia aktualūs nedidelio eismo intensyvumo vietinės reikšmės keliams, kurių priežiūra ir tvarkymu rūpinasi savivaldybės.

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Naujosios taisyklės nereiškia, kad tokiuose keliuose bus galima atsisakyti kokybės ar saugumo reikalavimų. Projektuojant dangą ir toliau reikės atsižvelgti į transporto apkrovas, grunto savybes bei kitas konkrečios vietos sąlygas.

Galės rinktis ir paprastesnes dangas

Vienas svarbiausių pakeitimų – platesnis kelių dangų konstrukcijų pasirinkimas. Atnaujintose taisyklėse numatyti mažo eismo intensyvumo keliams pritaikyti minkštojo asfalto ir dvisluoksnio paviršiaus apdaro sprendimai. Taip pat papildytas standartizuotų asfalto, betono ir žvyro dangų bei jų pagrindų konstrukcijų sąrašas.

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Minkštasis asfaltas yra lankstesnė asfalto dangos rūšis, kuri gali būti naudojama nedidelėms apkrovoms skirtuose keliuose. Tuo metu dvisluoksnis paviršiaus apdaras įrengiamas naudojant bituminę rišamąją medžiagą ir skaldą. Jis gali būti tinkamas pasirinkimas mažiau apkrautuose keliuose, kai tam leidžia jų konstrukcija ir eksploatavimo sąlygos.

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Pasak Susisiekimo ministerijos, platesnis standartizuotų sprendimų pasirinkimas leis išvengti dalies individualaus projektavimo darbų.

Jeigu konkrečiam keliui bus tinkama viena iš taisyklėse numatytų konstrukcijų, projektuotojams nebereikės kiekvieną kartą rengti atskiro dangos konstrukcijos sprendimo. Tai turėtų sumažinti projektavimo sąnaudas, o kai kuriais atvejais – ir pačių kelių įrengimo išlaidas.

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Vis dėlto standartizuotas sprendimas tiks ne kiekvienu atveju. Jeigu kelio apkrovos, grunto savybės ar kitos sąlygos neleis jo pritaikyti, ir toliau bus galima rengti individualų projektą.

Atnaujintos taisyklės įsigalios 2026 metų lapkričio 1 dieną. Konkreti galima lėšų ekonomija kol kas neįvardijama – ji priklausys nuo pasirinktų dangų konstrukcijų ir kiekvieno kelio projekto.

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