Naujos kartos E klasėje – dirbtinis intelektas, pažangios hibridinės pavaros

Jeigu C klasės yra prestižinių „Mercedes-Benz“ sedanų pagrandukas, o S klasės yra šios markės flagmanas, E klasė visada užimdavo tarpinę poziciją. Visose įmanomose srityse – patogumo, komforto ir dinamikos. Ir nors tai gali skambėti kaip gamintojo siekis apriboti galimą E klasės potencialą, tačiau ankstesnių kartų pavyzdžiai rodo, jog su E klase „Mercedes-Benz“ nesileidžia į kompromisus.

E klasė yra vienas iš tų modelių, kuris „Mercedes-Benz“ dizaineriams neleidžia veltis į radikalius eksperimentus. Visgi, kuomet gamini automobilį, kurio pardavimų apimtys viršijo 16 mln. vargu ar turi pakankamai daug ryžto transformuoti formulę, kuri neša didžiulį pelną.

Būtent dėl šios priežasties, naujos kartos E klasės siluetas praktiškai nepasikeitė, o priekinėje ir galinėje dalyje matysite jau kituose „Mercedes-Benz“ modeliuose matytus dizaino elementus. Žinoma, E klasė turi tik šiam modeliui specifines radiatoriaus groteles (jos gali būti dviejų dizainų, su galimybe jas apšviesti. Taip pat pažvelkite į priekinius žibintus – jų formos nėra naujos, tačiau juose sumontuoti papildomi stilistiniai elementai yra būdingi tik šiai E klasei.

Nors trikampės žvaigždės motyvai galiniuose žibintuose atrodo šauniai, tačiau už šių stilistinių elementų slypi aibė skirtingų sumanių sprendimų. Pavyzdžiui, aplink variklio dangtį buvo sumontuoti naujo sandarinimo elementai, automobilio dugno forma buvo optimizuota siekiant užtikrinti geriausią klasėje oro pasipriešinimo koeficientą, kuris siekia 0,23 Cd. Be to, automobilis turi aktyvias radiatoriaus groteles, kuriose esančios angos atsirado arba užsidaro, kai to reikalauja aušinimo sistema.

Kaip ir anksčiau, E klasė bus komplektuojama su įprasta arba su „AirMatic“ pakabos sistema. Pastaroji gali būti komplektuojama su galinių vairuojamųjų ratų sistema, kuri juntamai sumažins automobilio apsisukimo spindulį. Modelių, turinčių galinių varančiųjų ratų pavarą ir galinių vairuojamųjų ratų sistemą, apsisukimo spindulys sieks tik 10,8 metro, modelių su „4Matic“ pavara – 11,1 metro.

Pirmą kartą E klasės modelio istorijoje, naujasis modelis naudos tik elektrifikuotas jėgaines. Tai reiškia, jog visi varikliai naudos „Mild-Hybrid“ arba „Plug-In“ tipo pavaras, kurios vairuotojams suteiks skirtingo tipo naudas.

Iš pradžių „Mild-Hybrid“ variklių gamoje bus trys varikliai: vienas benzininis ir du dyzeliniai, tačiau vėliau jų gretas papildys pajėgesnės alternatyvos, turinčios ne keturių, bet šešių cilindrų konfigūraciją.

„Mercedes-Benz“ yra įsitikinusi, jog daugiau negu pusę visų E klasės pardavimų sudarys iš tinklo įkraunami hibridai, o ir tuo nereikėtų stebėtis mat kiekviena „Plug-In“ versija, su pilnai įkrautomis baterijomis leis nuvažiuoti didesnį nei 100 kilometrų atstumą. Be to, baterijų įkrovimo sparta galės siekti net 55 kW. Didžiulė įkrovimo sparta leis išsikrovusias baterijas įkrauti per maždaug 30 minučių.

Be abejonės, didžiausią įspūdį paliks automobilio interjeras ir technologijų arsenalas. Kaip ir kituose panašaus kalibro „Mercedes-Benz“ modeliuose, E klasė gali būti aprūpinta „MBUX Superscreen“ ekranų sistema, kurioje nuo šiol bus galima naudotis trečiųjų šalių programėlėmis. Pavyzdžiui, „Zoom“, „Tik Tok“, žaisti „Angry Birds“ ar netgi naudotis „Vivaldi“ interneto naršykle. Dėl mums nesuprantamų priežasčių „Mercedes-Benz“ netgi įdiegė „Selfie“ vaizdo kameros režimą, kuris bus skirta „Zoom“ pokalbiams, tačiau net neabejojame, jog daugelis ją naudos nuotraukoms, su kuriomis norėsis pasipuikuoti nauja E klase socialiniuose tinkluose.

Verta pažymėti, jog užsisakius „MBUX Superscreen“, keleivio pusėje esantis ekranas leis žiūrėti ir naudotis papildomomis funkcijomis, kurios šiai blaškytų vairuotoją ir keltų pavojų kitiems eismo dalyviams.

Būsimos E klasės savininkai taip pat galės sukurti kasdieniškų veiksmų sąrašą. Pavyzdžiui, galėsite sukurti komandą, kuri automatiškai įjungs šildomas sėdynes ir nustatys tam tikrus klimato kontrolės parametrus, kai lauko temperatūra nukris žemiau 0. Automobilyje taip pat bus diegiamas dirbtinis intelektas, kuris stebės vairuotojo veiksmus ir pats automatiškai sudarys atitinkamų veiksmų sąrašą, jog galėtų palengvinti jūsų gyvenimą. Nors iš pradžių dirbtinio intelekto įsitraukimas bus minimalus, tačiau DI funkcionalumas bus plečiamas su kiekvienu programinės įrangos atnaujinimu.

Technologijų arsenalą taip pat papildė „Level 4“ autonominio vairavimo sistema, kurią šiandien galima naudoti tik tam tikrose greitkelių atkarpose Vokietijoje. Automobilis taip pat turi autonominę automobilio parkavimo sistemą, kuri turėtų leisti automobilio parkavimo ypatumus perleisti pačiam automobiliui, tačiau šios sistemos gabumus galėsite išbandyti tik tose šalyse, kuriose tai leidžiama įstatymiškai.

Kaip ir anksčiau, iš pradžių E klasė bus siūloma tik su sedano kėbulo tipu, tačiau 2024 m. „Mercedes-Benz“ pristatys E klasės universalą.

Deja, gamintoja dar prieš kelis metus priėmė sprendimą nutraukti E klasės kupė ir kabrioleto egzistenciją. Vietoje jų atsiras CLE vardu pavadinti modeliai, kurie užima C ir E klasės kupė ir kabrioletų vietų.

Gamintoja atskleidė, jog naujosios E klasės prekyba prasidės dar 2023 m. vasarą, tačiau tikėtina, jog Lietuvoje naujasis modelis pasirodys rudenį arba iki 2023 m. pabaigos.