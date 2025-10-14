Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Naujasis „Citroën“ vadovas kirto Briuseliui: dėl perteklinių reguliavimų europiečiai nebeįperka naujų automobilių

2025-10-14 09:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 09:02

Naujasis „Citroën“ vadovas Xavier Chardon'as, perėmęs vairą iš „Volkswagen“ stovyklos, pasiuntė aštrią kritikos strėlę Briuselio reguliuotojams. Jo teigimu, būtent perteklinės taisyklės ir milžiniškas spaudimas mažinti CO2 emisijas yra kalčiausi dėl to, kad Europos automobilių parkas sensta, o patys europiečiai nebeįperka naujų automobilių.

Citroën C5 Aircross (nuotr. gamintojo)
35

1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak X. Chardono, Europos rinka yra vienintelė pasaulyje, kuri taip ir neatsigavo po pandemijos – ji prarado apie du milijonus pardavimų per metus. Skaudžiausia, kad iš rinkos praktiškai dingo visas pigiausių, iki 15 tūkst. eurų kainuojančių automobilių segmentas.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

„Didžiąja dalimi tai lėmė gausybė reguliavimų ir didelis spaudimas mažinti CO2 emisijas“, – interviu „Autocar“ teigė X. Chardonas. Jis atkreipė dėmesį, kad griežtos taisyklės, turėjusios sumažinti taršą, davė priešingą efektą.

„Žmonės, nebeįperkantys naujų automobilių, perka naudotus arba ilgiau važinėja savais. Dėl to vidutinis automobilių amžius auga, o CO2 emisijos nekrenta taip, kaip tikėtasi“, – aiškino „Citroën“ vadovas.

Būtent šioje problemoje X. Chardonas ir mato naują galimybę „Citroën“ markei – atgaivinti legendinio modelio 2CV, dvasią ir vėl pasiūlyti pirkėjams paprastą bei įperkamą mobilumą. „Laisvę, kurią šis automobilis suteikė žmonėms, mes privalome išrasti iš naujo“, – teigė jis.

Konkretus sprendimas, pasak jo, galėtų būti naujos transporto priemonių kategorijos tarp L7 (keturračiai, kaip „Citroën Ami“) ir M1 (pilnaverčiai automobiliai) sukūrimas. Tai leistų gaminti pigesnius, paprastesnius automobilius, kuriems nebūtų taikomi visi brangūs saugumo ir taršos reikalavimai, privalomi M1 kategorijai. „Tai galimybė Europai vėl demokratizuoti automobilius“, – įsitikinęs X. Chardonas.

Idėja sukurti paprastesnį ir pigesnį automobilį nėra nauja – su panašia dilema susiduria ir „Dacia“, svarstanti, kaip homologuoti koncepcinį „Hipster“ modelį. Tačiau atvira „Citroën“ vadovo kritika Briuselio politikai yra retas ir stiprus signalas, kad dabartinis reguliavimo kelias veda į aklavietę, kurioje labiausiai kenčia ne gamintojai, o eiliniai Europos vartotojai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

