„Lietuvos metų automobilis 2025“: Valdas Valiukevičius – atvirai ir konkrečiai apie savo pasirinkimus renkant geriausius

„Škoda Superb“ nugalėjo kategorijoje iki 40 tūkst. eurų, „Renault Scenic E-Tech Electric“ išrinktas geriausiu kategorijoje iki 60 tūkst. eurų, o „Audi Q6 e-tron“ laimėjo kategoriją virš 60 tūkst. eurų. Kas lėmė, kad būtent šie automobiliai tapo geriausiais? Žodis komisijos nariams.

Iki 40 000 eur

Cupra Terramar

Jeigu reikėtų rinkti ne tris, o vieną Metų automobilį, šis būtų mano pasirinkimas, nes jame ne tik pačios moderniausios technologijos, bet ir džiaugsmą keliantys dalykai – dizainas, transmisija, pakaba. Jeigu VW gaminiai yra gana konservatyvus, tai Cupra džiugina moderniais sprendimais, geru dizainerių darbu.

Dacia Duster

Tikėjausi daugiau. Tačiau gavau pagal kainą. Stebuklas neįvyko.

4×4 versija erzina silpno tricilindrio variklio santykiavimu su mechanine pavarų dėže. Čia nėra harmonijos. Net ir patyrusiam vairuotojui, sunku pataikyti sukimo momentą. Pirma pavara yra per trumpa. Verkiant prašosi automato arba kito, galingesnio variklio. Būtų nuostabu gauti dyzelinę versiją.

Hibridas su automatine pavarų dėže taip pat nedera prie šios pavarų dėžės. Kartais variklis sukasi maksimaliais sūkiais, rėkia, vaitoja, o dėžė neperjungia aukštesnės pavaros.

Privalumai trys – kaina, dizainas ir gerai sureguliuota pakaba.

Škoda Superb

Skyriau minimalų balų skaičių, nes automobilyje bildėjo galinė pakaba, pernelyg garsiai girdėjosi kelio triukšmas. Tokios pačios problemos lydėjo visus, ankstesnius Superb modelius. Jeigu per tiek metų gamintojai nesugebėjo pašalinti elementarių trūkumų, šiam automobiliui nėra vietos mano lyderių trejetuke. Be to, užkliuvo interjeras. Na, toks kičinis priekinio panelio sprendimas.

Nuo 40 000 iki 60 000 eurų

Renault Scenic

Mielai nerinkčiau elektromobilio nugalėtoju, jeigu būtų alternatyva. Tačiau šioje grupėje konkurencija nebuvo didelė. Bet kokiu atveju, Scenic yra tobulas antras automobilis šeimoje. Važiuoja taupiai, toli, erdvus, atrodo neprastai.

Hyundai Santa Fe

Niekada neskirsiu daug balų dizainerių klaidoms, atsiprašau manančių kitaip.

Toyota Camry

Kam reikia klasikinio, patogaus ir patikimo sedano, tai yra Camry, šiais laikais retas pasirinkimas sedano kėbulu. Važiuoja taupiai ir patogiai.

Nuo 60 000 eur

Audi Q6 e-tron

Galiu burbuliuoti dėl pernelyg didelio svorio, aukščio, ratų didumo, nes manau, kad elektromobilis yra miesto transporto priemonė, tad turėtų būti mažesnis ir pigesnis. Išskyrus tai, visa kita yra puiku. Jis netgi turi Audi dvasią, tai ko nebuvo ligšioliniuose elektromobiliuose. Aš kasdien vairuodamas Audi A6 TDI V6, atpažįstu Audi charakterį vos tik įlipęs.

Toyota Land Cruiser

Rūšinis. Neturintis konkurencijos savo segmente. Be reikalo bandėme, tyrėme – sunku pralenkti LC visureigių segmente. Jeigu galėčiau turėti daug automobilių, vienas būtų šis: galintis važiuoti į bet kuriuos kalnus, pelkynus, galintis tempti priekabas. Ir šiaip, labai komfortiškas, ramiai nuteikiantis.

Volkswagen ID.7

Atsiprašau, kad nesupratau Passat elektrinės versijos už 70 000.