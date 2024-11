„Lietuvos metų automobilis 2025“ dalyvis: „Toyota C-HR“

Originalaus „Toyota C-HR“ modelio pristatymas buvo reikšmingas įvykis Japonijos automobilių gamintojui, siekiančiam sutvirtinti savo pozicijas Europoje.

Šis modelis išsiskyrė kaip drąsiu, aštrių linijų automobilis, gebantis suderinti tvirtas visureigio ir atletiškas kupė linijas.

Koncepcinį pavertė serijiniu

Naujos kartos „Toyota C-HR“ išlaiko drąsų ir išskirtinį stilių, kuris buvo pristatytas dar „Prologue“ modelyje 2022 metais. Šis automobilis sukuria stiprų įspūdį – atrodo kaip koncepcinis modelis, kuris tiesiog išriedėjo į gatves.

Pirmoji „Toyota C-HR“ karta išsiskyrė netradiciniu SUV dizainu, primenančiu kupė. Naujoji versija šią idėją plėtoja dar toliau – automobilis tapo dar sportiškesnis ir grakštesnis.

Naujosios kartos priekinė dalis žymi naują „Toyota“ SUV dizaino erą, kurią galima pastebėti ir kituose moderniuose modeliuose, tokiuose kaip „bZ4X“ ar „Prius“.

Įdiegė patikimas sistemas

Visos naujosios „Toyota C-HR“ versijos pasižymės moderniausiomis „Toyota Safety Sense“ aktyviomis saugumo ir vairuotojo pagalbos technologijomis. Šios sistemos buvo dar labiau patobulintos, kad padėtų išvengti dažniausiai pasitaikančių avarinių situacijų ir sumažintų vairuotojo nuovargį. Be to, programinės įrangos atnaujinimai galės būti atliekami nuotoliniu būdu, be apsilankymo servise – tai užtikrins dar didesnį patogumą.

Svarbiausi nauji sprendimai apima „Acceleration Suppression“ sistemą, kuri sulėtina staigius akseleratoriaus paspaudimus, jei aptinkama galimos susidūrimo su priekyje esančia transporto priemone rizika.

Taip pat debiutuoja „Proactive Driving Assist“ (PDA) – funkcija, padedanti sklandžiai stabdyti, kai vairuotojas atleidžia akseleratorių artėjant prie lėtesnio automobilio ar įvažiuojant į posūkį. Ši sistema taip pat siūlo vairo pagalbą („Steering Assist“), kuri padeda stabiliai ir tolygiai įveikti posūkius.

Efektyvus ir taupus

Naujosios „Toyota C-HR“ modeliai žymi naują etapą hibridinių technologijų vystymo srityje. Naudojant penktosios kartos „Toyota“ technologijas, pasiektas įspūdingas galios ir mažų emisijų derinys, kuris puikiai atitinka C segmento vairuotojų poreikius.

Pagrindiniai sistemos komponentai – transmisija, valdymo blokas ir aukštos įtampos baterija – buvo pertvarkyti taip, kad taptų kompaktiškesni, lengvesni ir efektyvesni.

1,8 litro hibridinis variklis, kaip ir naujajame „Corolla“ modelyje, orientuotas į ekologiją, tačiau dabar turi gerokai daugiau galios nei ankstesnis modelis.

Tuo tarpu 2,0 litro hibridinė sistema dar labiau pabrėžia vairavimo malonumą, išlaikant puikų efektyvumą ir mažas emisijas.

Naujasis 2,0 litro įkraunamas hibridas (PHEV) siūlo dvigubą režimą, pritaikytą tiek kasdieniams miestų maršrutams, tiek ilgesnėms kelionėms. Visiškai elektrinis režimas leidžia tyliai ir be taršos įveikti trumpus atstumus, o hibridinis režimas užtikrina nepriekaištingą efektyvumą ilgesnėse kelionėse.

Sistemoje integruota inovatyvi „Regeneration Boost“ funkcija suteikia „vieno pedalo“ vairavimo galimybę, palengvinančią judėjimą mieste. Automobilis taip pat automatiškai perjungia režimus, optimizuodamas energijos naudojimą pagal navigacijos sistemoje suplanuotą maršrutą, ir efektyviai išnaudoja regeneruojamą energiją.

