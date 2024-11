Lietuvoje antrą mėnesį iš eilės įregistruota daugiau elektromobilių

Per šį spalį įregistruota 61,6 proc. daugiau elektromobilių nei pernai per tą patį mėnesį. Prieš dvylika mėnesių mūsų šalyje buvo įregistruoti iš viso 10 783 grynieji lengvieji keleiviniai elektromobiliai, taigi šiuo metu jų yra 15 286 daugiau, o nuo šių metų pradžios padaugėjo 3 799. Taip pat per šį spalį įregistruota 15 lengvųjų krovininių elektromobilių, arba 1,5 karto daugiau nei per rugsėjį, kai įregistruoti 6. Nuo metų pradžios krovininių lengvųjų elektromobilių Lietuvoje padaugėjo 110.

2024 m. lapkričio 1 d. Lietuvos kelių transporto priemonių parko registre iš viso įregistruoti 26 587 lengvieji keleiviniai elektromobiliai (M1 kategorija), iš jų 15 286 – grynieji elektromobiliai ir 11 301 – iš išorės įkraunamas hibridas. Taip pat registre yra 528 lengvieji krovininiai elektromobiliai (N1 kategorija), iš jų 520 – grynųjų elektromobilių ir 8 – iš išorės įkraunami hibridai.

Per spalio mėnesį elektromobilių užimama viso šalies lengvųjų keleivinių automobilių parko dalis padidėjo iki 1,51 procento (spalio 1 d. buvo 1,45 proc.). Grynieji elektromobiliai užėmė 0,87 proc. šios kategorijos transporto priemonių parko, o iš išorės įkraunami hibridai – 0,64 procento.

Lapkričio 1-ąją šalies lengvųjų keleivinių automobilių parke 4,82 proc. sudarė hibridinės transporto priemonės (HEV – hibridiniai automobiliai, išskyrus iš išorės įkraunamus hibridus).

Dyzelinu varomos transporto priemonės sudarė 65,29 proc. visų mūsų šalyje įregistruotų lengvųjų automobilių, benzinu varomos transporto priemonės – 22,73 proc. viso lengvųjų keleivinių automobilių parko.

Lengvųjų krovininių transporto priemonių (N1 kategorija) parke lapkričio 1-ąją elektromobilių buvo 0,66 procento (spalio 1 d. buvo 0,64 procento). Dyzelinu varomos transporto priemonės užėmė 95,86 proc. viso šios kategorijos automobilių parko.

Nauji automobiliai sudarė 15,93 proc. visų per spalį įregistruotų lengvųjų keleivinių transporto priemonių. Nauji lengvieji keleiviniai elektromobiliai užėmė 14,95 proc. naujų šios kategorijos automobilių pardavimo rinkos (rugsėjį buvo 13,72 proc.), iš jų 218, arba 7,62 proc., buvo grynieji elektromobiliai ir 210, arba 6,34 proc., – iš išorės įkraunami hibridai.

Didžiausią naujų įregistruotų lengvųjų automobilių rinkos dalį spalio mėnesį užėmė hibridiniai lengvieji keleiviniai automobiliai (HEV) – 42,84 proc. visų per mėnesį parduotų naujų lengvųjų automobilių (rugsėjį – 50,37 proc.). Per spalį įregistruoti 1 226 nauji hibridiniai (HEV) automobiliai (rugsėjo mėn. – 1 300).

Naujų lengvųjų keleivinių transporto priemonių segmente benzinu varomų automobilių rinkos dalis spalio mėnesį padidėjo iki 20,93 proc. (rugsėjo mėnesį buvo 20,26 proc.), dyzelinių automobilių rinkos dalis išaugo iki 19,5 procento (rugsėjį buvo 14,37 procento).

Nauji elektromobiliai sudarė 26,67 proc. visų per spalį įregistruotų lengvųjų krovininių (N1 kategorija) elektromobilių.

Naudotų lengvųjų keleivinių automobilių rinkoje šiemet spalio mėnesį lengvieji keleiviniai elektromobiliai sudarė 4,9 proc. (rugsėjį buvo 4,75 proc.). Nuo visų per mėnesį parduotų ir įregistruotų naudotų lengvųjų automobilių (M1 kategorija) dyzelinės transporto priemonės sudarė 63,76 proc., benzinu varomos – 21,11 proc., hibridinės (HEV) transporto priemonės – 6,98 procento.

Naudotų lengvųjų krovininių automobilių rinkoje rugsėjo mėnesį elektromobiliai užėmė 1,3 proc. naudotų N1 kategorijos automobilių rinkos, dyzelinės transporto priemonės – 94,67 procento.

Per 2024 m. sausio-spalio mėnesius lengvųjų keleivinių elektromobilių (M1 kategorija) skaičius, įsigyjant transporto priemones, kurios dar nebuvo registruotos Lietuvoje, sudarė 5,25 proc. visų įsigytų M1 kategorijos transporto priemonių, o vertinant tik sandorius, sudarytus įsigyjant naujas transporto priemones – 11,21 procento.

Lengvųjų krovininių (N1 kategorija) elektromobilių dalis, įsigyjant transporto priemones, kurios dar nebuvo registruotos Lietuvoje, sudarė 1,14 proc. nuo visų įsigytų N1 kategorijos transporto priemonių, o vertinant tik sandorius, sudarytus įsigyjant naujas transporto priemones, šis skaičius buvo 1,17 procento.