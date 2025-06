Kryžkalnyje – rekordinis įkrovimo stotelių skaičius: vairuotojai galės krautis už mažiausią kainą rinkoje

„Šiandien tai – mažiausią kainą A1 kelyje siūlančios stotelės – 29 ct/kWh“, – teigia „Inbalance grid“ vadovas Simonas Stankus.

Jo teigimu, praėjusią vasarą vienintelė stotelė Kryžkalnyje sulaukdavo daugiau nei 30 įkrovimų per dieną, kai tuo metu Europos vidurkis siekia vos 4–6 sesijas. Pasak vadovo, šiemet plėtra buvo būtina dėl augančio poreikio, o esant srautų augimui – kitą vasarą planuojama dar viena plėtros banga.

Visos naujos stotelės palaiko didesnę nei 300 kW galią, todėl užtikrina greitą įkrovimą tiek važiuojantiems į pajūrį, tiek grįžtantiems atgal.

Vasaros planuose – ir stotelės sunkvežimiams

Jau netrukus Kryžkalnyje planuojama įrengti ir pirmuosius greitojo įkrovimo taškus sunkiajam transportui.

Liepos mėnesį bus paleisti 2 nauji 360 kW galios įkrovimo taškai, pritaikyti sunkvežimiams ir autobusams.

„Šiuo metu Lietuvoje labai trūksta patogiai privažiuojamų įkrovos sprendimų sunkiasvorėms transporto priemonėms, todėl šis žingsnis svarbus tiek logistikos, tiek turizmo sektoriams“, – pažymi S. Stankus.

Iki metų pabaigos – 54 nauji taškai

Kryžkalnio stotys žymi visos vasaros plėtros pradžią – iki metų pabaigos „Inbalance grid“ planuoja įrengti 54 didelės galios įkrovimo taškus. Didžioji dalis jų atsiras šalia pagrindinių šalies magistralių – A1, A2, Via Baltica – bei „Orlen“ degalinių.

„Šios investicijos padės išplėsti paslaugų prieinamumą ir atliepti sparčiai augančius elektromobilių vairuotojų lūkesčius“, – teigia „Orlen“ mažmeninės prekybos vadovas Vykintas Lučiūnas.

Be fizinės plėtros, planuojama integruoti įkrovimo sistemas į „Orlen“ IT ir kasų tinklą, kad vairuotojai galėtų atsiskaityti tiesiogiai per mobiliąją programėlę.

Iki 2027 m. visose „Orlen“ degalinėse Lietuvoje turėtų veikti net 174 greitojo įkrovimo taškai – tai vienas ambicingiausių elektromobilių infrastruktūros projektų šalyje, padėsiantis užtikrinti DC įkrovimo paslaugų prieinamumą tiek vietiniams, tiek tarptautiniams keliautojams.