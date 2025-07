Kodėl „Red Bull“ staiga atleido Christianą Hornerį? Priežasčių – daugiau nei viena

Sprendimą, regis, paskatino sportiniai rezultatai. Nuo praėjusio sezono vidurio komanda išgyvena akivaizdų nuosmukį, dėl kurio 2023-aisiais prarado galimybė iškovoti konstruktorių taurę.

Šiemet ekipai iš Milton Keinsio nepavyksta susigrąžinti norimų pozicijų. Šiuo metu ji užima tik ketvirtą vietą pasaulio čempionato įskaitoje.

C. Horneriui buvo priekaištaujama ir dėl sprendimų, susijusių su pilotų sudėtimi. Pasibaigus žiemai, komanda nutraukė sutartį su Sergio Perezu, o tai pareikalavo nemažų išlaidų, tačiau problema dėl antrosios vietos komandoje taip ir nebuvo išspręsta.

Nei Liamas Lawsonas, nei Yuki Tsunoda nesugebėjo įsitvirtinti šalia Maxo Verstappeno kaip lygiaverčiai partneriai.

Verstappenas laimėjo kovą dėl įtakos?

C. Hornerio pasitraukimas siejamas ne tik su sportiniais rezultatais, bet ir su įtampos augimu komandos viduje. Viena iš priežasčių laikomas ir garsiojo inžinieriaus Adriano Newey sprendimas pasitraukti.

Jis nesutiko su planu sumažinti savo atsakomybės sritis, kurį inicijavo C. Horneris. Komandoje nuotaikas komplikavo ir vidinis skundas dėl netinkamo C. Hornerio elgesio, kurį pateikė viena darbuotoja. Per pastaruosius mėnesius iš komandos pasitraukė ir kiti aukšto rango darbuotojai.

Dvidešimt metų trukusios C. Hornerio kadencijos metu „Red Bull“ iškovojo aštuonis asmeninius ir šešis konstruktorių čempionų titulus bei laimėjo 124 „Formulės 1“ etapus. Dėl to pagrindiniai akcininkai iš Tailando ilgą laiką išlaikė pasitikėjimą juo. Vis dėlto, kaip pranešama, „Red Bull GmbH“ generalinis direktorius Oliveris Mintzlaffas galiausiai įtikino savininkus dėl būtinybės imtis permainų vadovybėje.

Papildomų abejonių kėlė ir „Red Bull“ įvaizdis. Naujausių apklausų duomenimis, komanda turi vienus prasčiausių simpatijų rodiklių tarp F1 sirgalių. Tuo metu dukterinė ekipa „Racing Bulls“ reitinguojama antra pagal palankumą.

Galiausiai viena iš esminių priežasčių galėjo būti ir tai, kad C. Horneris nenorėjo atsisakyti sukauptų galių. Jo rankose buvo sutelktos kelios įtakingos pozicijos. Šis galios balansas buvo nepriimtinas ir Maxui Verstappenui bei jo atstovams.

Pastaraisiais mėnesiais J. Verstappenas ne kartą užsiminė apie galimą perėjimą į „Mercedes“ komandą, o C. Hornerio pasitraukimas laikomas žingsniu, kuris šiuo metu sumažino riziką prarasti dabartinį komandos lyderį.

Laurentas Mekies perima „Red Bull“ komandos vairą

Nors C. Hornerio pasitraukimas įvyko staigiai, „Red Bull GmbH“ vadovas Oliveris Mintzlaffas atsisveikindamas išsakė jam padėką: „Norime padėkoti Christianui Horneriui už išskirtinį darbą per pastaruosius 20 metų. Jo atsidavimas, patirtis, kompetencija ir inovatyvus mąstymas lėmė, kad „Red Bull“ tapo viena sėkmingiausių ir patraukliausių komandų „Formulėje 1“. Ačiū už viską, Christianai – visada būsi svarbi šios komandos istorijos dalis.“

Komandos vadovo postą iš C. Hornerio perims Laurentas Mekiesas. Iki šiol jis kartu su Peteriu Bayeriu vadovavo „Racing Bulls“ komandai ir buvo vertinamas už efektyvų jos valdymą.

Atsisveikindamas su buvusia komanda L. Mekiesas sakė: „Man buvo tikra privilegija pastaruosius pusantrų metų vadovauti šiai komandai kartu su Peteriu Bayeriu. Tai buvo įdomus kelias, kuriuo eidami kartu su talentinga komanda sukūrėme „Racing Bulls“ projektą. Šios komandos dvasia yra išskirtinė. Tikiu, kad jos tikrasis kelias dar tik prasideda.“

„Racing Bulls“ taip pat turi naują vadovą

Po Laurent'o Mekieso paskyrimo į „Red Bull“ vadovo postą, jo vietą „Racing Bulls“ komandoje užims sporto direktorius Alanas Permane'as.

Britas prie ekipos prisijungė tik 2023 m. pradžioje, bet anksčiau ilgą laiką dirbo inžinieriumi „Alpine“ ir „Renault“ komandose.

„Alanas yra tinkamiausias žmogus perimti komandos vairą ir tęsti pradėtą darbą“, – sakė L. Mekiesas. „Jis puikiai pažįsta komandą ir buvo vienas iš pagrindinių mūsų greito progreso ramsčių.“

A. Permane'ui, kurio „Formulės 1“ karjera prasidėjo 1989 m. „Benetton“ komandoje, šis paskyrimas nebuvo lauktas, tačiau priimtas su pagarba. „Man didelė garbė perimti komandos vadovo pareigas. Dėkoju Oliveriui (Mintzlaffui) ir Helmutui (Marko) už pasitikėjimą. Neabejoju, kad kartu su Peteriu (Bayeriu) galėsime sėkmingai tęsti tai, ką pastaraisiais metais pasiekė Laurent'as. Tai man visiškai naujas iššūkis, tačiau žinau, kad galiu pasikliauti visa komanda.“

Tuo metu „Red Bull Racing“ padalinyje vis dar lieka neatsakyta, kas perims kitas pareigas, kurias ėjo Christianas Horneris. Iki šiol jis ne tik vadovavo komandai, bet taip pat buvo atsakingas už variklių padalinį, rinkodarą ir technologijų vystymą.