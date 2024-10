Kinija įspėja ES: Savarankiškos derybos su elektromobilių gamintojais gali sukelti diplomatinę įtampą

Šiuo metu Europos Sąjunga ir Kinija ieško sprendimo, kuris leistų Kinijos gamintojams išvengti didesnių muito mokesčių, o ES suteiktų daugiau laiko vietos gamintojams, priverstiems investuoti į mažai pelningą sektorių, kurio paklausa nepakankama, kad pateisintų tokias išlaidas.

Didesni muito mokesčiai jau patvirtinti ir įsigalios spalio 31 d., penkerių metų laikotarpiui. Nepaisant šio sprendimo, Kinija naudojasi savo įtaka siekdama pakeisti šią politiką arba įvesti papildomas taisykles, palankias Kinijos elektromobilių pramonei.

Kinijos parama gamintojams – reikšminga

Jungtinėse Valstijose įsikūrusi nevyriausybinė organizacija „Center for Strategic and International Studies“ atliko tyrimą, kurio duomenimis, per pastaruosius 14 metų Kinijos vyriausybė išleido 230,8 mlrd. dolerių vietiniams elektromobilių ir jų komponentų gamintojams remti.

Tyrimo autoriai nurodo, kad Kinijos vyriausybė taiko įvairias nuolaidas, atleidžia nuo PVM, investuoja į infrastruktūros plėtrą, perka elektromobilius ir tiesiogiai finansuoja elektromobilių tyrimų bei plėtros programas.

Paramos lygiai labai skiriasi: nuo 2009 iki 2017 m. tyrimams ir plėtrai buvo skirta tik 2 mlrd. dolerių, tačiau 2018 m. ši suma išaugo iki 3,6 mlrd., o 2019 m. pasiekė 4,3 mlrd. dolerių. Tyrimo autoriai pažymi, kad jų skaičiavimai yra konservatyvūs ir neapima visų paramos formų.

Tyrime nurodoma, jog elektromobilių pramonei suteikiamos nuolaidos žemės sklypams, elektros energijai ir komponentų tiekėjams. Iš viso Kinijos vyriausybė į šią pramonę investavo daugiau nei 230 mlrd. dolerių.

Grėsmė nacionaliniam saugumui

Metų pradžioje JAV prezidentas Joe Bidenas ėmėsi priemonių, kad į JAV rinką nepatektų pigūs kiniški automobiliai, įskaitant elektromobilius, subsidijuojamus Kinijos vyriausybės.

Sprendimas grindžiamas Kinijoje pagamintų transporto priemonių technologijomis, kurios, pasak J. Bideno, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, nes šios technologijos gali siųsti informaciją į serverius Kinijoje, prie kurių gali prieiti atitinkamos Kinijos institucijos.

J. Bideno administracijos atstovai laikraščiui „The New York Times“ nurodė, kad šis sprendimas yra pirmas žingsnis, siekiant sustabdyti kiniškų transporto priemonių plitimą. Administracija taip pat teigė, kad ribojimai apimtų ne tik Kinijoje pagamintas transporto priemones, bet ir Kinijos gamintojus, kurie planuoja statyti gamyklas Meksikoje, siekdami apeiti ribojimus.