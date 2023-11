Kai nori, bet nėra iš ko – automobilių ekspertas išskyrė finansavimo alternatyvas

„Longo LT“ vadovo Pauliaus Valiukėno teigimu, neturint visos reikiamos sumos automobiliui įsigyti, vairuotojai dažniau apsvarsto vartojimo paskolos nei banko lizingo galimybę, kadangi perkant ne naują, o naudotą automobilį – pastarasis finansavimo būdas apsimoka labiau.

„Darbo praktikoje yra tekę girdėti daugybės žmonių patirčių susiduriant su įvairiomis finansavimo galimybėmis. Visgi vartojimo paskola pastarųjų yra dažniau pasirenkama dėl to, kad ši nereikalauja pradinio įnašo, nes perkant lizingu jis yra būtinas ir privalo sudaryti bent jau 10 proc. Be to, paskola nebūtinai turi būti tokia, kokia yra automobilio vertė. Ji gali būti suteikiama didesnė, tad yra patogu, norint padengti papildomas išlaidas kaip naujų padangų įsigijimas ir pan. Tad iš karto galima pasiruošti būsimoms išlaidoms, kas yra labai patogu“, – sako P. Valiukėnas.

REKLAMA

REKLAMA

Jis pažymi, kad priešingai nei banko lizingu, įsigyjant automobilį su vartojimo paskola pastarojo nereikia apdrausti KASKO draudimu. Be to, transporto priemonė iškart tampa žmogaus nuosavybe.

REKLAMA

„Perkant automobilį lizingu yra visa eilė reikalavimų, į kuriuos privalu atsižvelgti. Nors dalis jų skiriasi priklausomai nuo banko, visgi sąlygų būna nemažai ir daugelis jų ne visiems tinka. Pavyzdžiui, yra keliami griežti automobilio amžiaus reikalavimai – pavyzdžiui, lizingo pabaigoje jis negali būti senesnis nei 13 metų. Be to, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad iki sutarties pabaigos transporto priemonė yra banko nuosavybė, todėl norint ja disponuoti reikia gauti banko sutikimą“, – aiškina „Longo LT“ vadovas.

REKLAMA

REKLAMA

Jis papildo, kad kai kurie bankai ne tik turi nubrėžę automobilio amžiaus rėžius, bet ir nurodo reikalavimą atlikti „defektacijos“ procedūrą automobilių servise, kad būtų aiškiai nustatyta šio būklė.

P. Valiukėnas taip pat pažymi, kad kiek anksčiau, didesnį pirkėjų susidomėjimą lizingu, dar lemdavo ir šiam suteikiamos mažesnės nei vartojimo kredito palūkanos. Visgi, dabar jau tai nėra reikšminga, nes dėl „Euribor“ kilimo didėja lizingo įmokos ir skirtumas nėra didelis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pasak „Longo LT“ vadovo, perkant naudotą automobilį taip pat pravartu pasidomėti ir mažiau žinomomis galimybėmis tai padaryti, pavyzdžiui – automobilio įkeitimo procedūra ir tuo, kuo ji gali būti naudinga, jei reikia pradinio įnašo.

„Jei žmogų vis dėlto domina galimybė įsigyti automobilį lizingu, tačiau tam neturi pradinio įnašo, sertifikuotas automobilių pardavėjas gali pasiūlyti už pradinį įnašą įkeisti turimą automobilį. Ši procedūra labai paprasta ir trunka vos pusvalandį. Tereikia turimą automobilį pristatyti pirkėjui, kad šis apžiūrėtų, įvertintų ir pateiktų sumą, kurią jis gali mokėti“, – patarimą norintiems įsigyti automobilį lizingu pateikia P. Valiukėnas ir priduria, kad išeitis įsigyti norimą automobilį visada gali būti surasta, kaip ir suteikta eksperto pagalba.