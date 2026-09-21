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TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

„Juta Racing“ finišavo 24 valandų lenktynėse Barselonoje: liko per žingsnį nuo podiumo

2026-09-21 13:20 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt / aut.
2026-09-21 13:20
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„Juta Racing“ komandai nepavyko pakartoti praėjusių metų rezultato Barselonos 24 valandų lenktynėse, tačiau po sudėtingos paros ekipa finišą pasiekė tarp stipriausių GT3-AM klasės dalyvių. Lenktynėse su „Audi R8 LMS GT3 EVO II“ automobiliu dalyvavusi komanda užėmė ketvirtąją vietą savo klasėje ir 11-ąją bendroje įskaitoje.

„Juta Racing“ komanda Barselonos 24 valandų lenktynėse (nuotr. komandos archyvo)
GALERIJA (7)

„Juta Racing“ komandai nepavyko pakartoti praėjusių metų rezultato Barselonos 24 valandų lenktynėse, tačiau po sudėtingos paros ekipa finišą pasiekė tarp stipriausių GT3-AM klasės dalyvių. Lenktynėse su „Audi R8 LMS GT3 EVO II“ automobiliu dalyvavusi komanda užėmė ketvirtąją vietą savo klasėje ir 11-ąją bendroje įskaitoje.

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Rugsėjo 18–20 dienomis Katalonijos trasoje vykusios „Michelin 24H Barcelona“ lenktynės buvo paskutinis 2026 metų „Michelin 24H Series“ Europos sezono etapas. 

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Komandos vairuotojų gretas šį kartą sudarė Gavinas Pickeringas, Jiatongas Liangas, Yaqi Zhang, Andresas Latorre ir Ericas Zitza. Ekipažas buvo sudarytas iš keturių AM kategorijos ir vieno „Semi-Pro“ vairuotojo, todėl dėl pozicijų teko kovoti ir su profesionalios patirties turinčiais varžovais.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Juta Racing“ komanda Barselonos 24 valandų lenktynėse

Kelią link podiumo sustabdė gedimas

Lenktynių savaitgalį kartu su „Juta Racing“ ekipa praleidęs Johan Henri Koning po finišo skelbė, kad komandai brangiai kainavo du apsisukimai trasoje ir nedidelė sankabos problema. Būtent šiuos epizodus Johan Henri Koning įvardijo kaip pagrindines priežastis, sutrukdžiusias rimčiau pakovoti dėl GT3-AM klasės podiumo.

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Nepaisant to, automobilis pasiekė finišą, o „Juta Racing“ savo klasėje aplenkė „GetSpeed Team JR286“ ekipą. GT3-AM nugalėtoja tapo „HAAS RT“ su BMW M4 GT3 EVO, antrąją vietą užėmė „HOFOR Racing“ su „Mercedes-AMG GT3 EVO“, o trečiąją – „Viper Niza Racing“ su tokiu pačiu „Mercedes“.

Pergalę iškovojo „Porsche“

Bendroje Barselonos 24 valandų lenktynių įskaitoje triumfavo „Up2Race“. „Porsche 911 GT3 R“ vairavę Timas Heinemannas, Oleksiy Kikireshko, Fabio Grosse ir Alfredas Renaueris per parą įveikė 741 ratą ir artimiausius varžovus aplenkė vienu ratu.

Antra finišavo „HAAS RT“ su BMW M4 GT3 EVO, o trečiąją vietą užėmė „HOFOR Racing“ „Mercedes-AMG GT3 EVO“. Ketvirtoje vietoje finišavusiai „Saintéloc Junior Team“ ekipai šio rezultato pakako iškovoti „Michelin 24H Series“ Europos sezono čempionės titulą.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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