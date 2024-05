Įžymioji „Volkswagen California“ įžengė į naują erą: kelionėms skirtas furgonas galės važiuoti ir elektra

Pakeliamas stogas ir dvejos stumdomos durys

Naujasis „California“ pasižymi universaliu pakeliamu stogu, turinčiu kelis tinkleliais nuo uodų aptrauktus langus. Dabar abiejose automobilio pusėse taip pat bus stumdomos durys, kurios palengvins patekimą į automobilį, be didesnių pastangų pakrauti sunkesnius daiktus. „California“ taip pat galės turėti abiejose pusėse montuojamas markizes, leidžiančias prisitaikyti prie oro sąlygų.

Be to, „Beach Tour“ ir kitų aukštesnės klasės versijų C statramstyje įrengtas naujoviškas kemperio valdymo blokas, kuris gali būti kontroliuojamas ekrane arba nuotoliniu būdu per išmaniojo telefono programėles. Unikali dvigubo paspaudimo funkcija leidžia vienu metu išjungti visą salono LED ir foninį apšvietimą – tai apgalvotas akcentas, suteikiantis prabangos lygį, retai sutinkamą net aukščiausios klasės apgyvendinimo įstaigose.

(15 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Volkswagen California“

Turės hibridinę pavarą

„California“ pirkėjai galės rinktis iš trijų skirtingų varomųjų sistemų, kurios suderinamos su visais įrangos paketais ir sujungtos su automatine DSG pavarų dėže. „Volkswagen“ komercinių transporto priemonių gamyboje naudojamas 110 kW (150 AG) galios keturių cilindrų agregatas – efektyvus turbininis dyzelinis tiesioginio įpurškimo variklis (TDI). Ne mažesnį sukimo momentą pasiekia benzininis tiesioginio įpurškimo variklis su turbokompresoriumi (TSI), kuris išvysto 150 kW (204 AG) galią. Tiek TDI, tiek TSI varikliai suka priekinę ašį.

Nauja „California“ savybė – iš tinklo įkraunama hibridinė pavara (eHybrid), kurios galia siekia 180 kW (245 AG). Tai pirmasis „Volkswagen“ grupės modulinės MQB platformos modelis, kuriame iš tinklo įkraunama hibridinė pavara derinama su visų varančiųjų ratų „4Motion“ sistema. Įkraunama hibridinė pavara leidžia naująjį „California“ laikinai paversti vien elektra varomu automobiliu kasdieniam naudojimui. Didelis bendras elektros ir pažangių technologijų benzininio (1,5 TSI evo2) variklių efektyvumas taip pat leidžia pasiekti labai didelį nuvažiuojamą atstumą ir tempti priekabą, kurios svoris siekia iki 2 000 kg.

Visi naujieji „California“ automobiliai yra pagrįsti moduline MQB platforma, taigi ir dabartine ilgosios bazės „Multivan“ versija. „California“ kemperio furgonas yra 5 173 mm ilgio (pirmtakas – 4 904 mm), plotis be išorinių veidrodėlių siekia 1 941 mm (pirmtakas – 1 904 mm). Transporto priemonės su nuleistu stogu aukštis yra toks pat kaip ir pirmtako bei siekia 1 990 mm, todėl jis ir vėl yra tinkamas važinėti daugiaaukštėse automobilių stovėjimo aikštelėse. Ilga 3 124 mm ratų bazė užtikrina, kad automobilyje yra dar daugiau vietos nei pirmtake. O MQB platformos galimybės leidžia rinktis iš daugybės pagalbinių vairuotojo sistemų, užtikrinančių papildomą saugumą ir komfortą.

„Beach“, „Coast“ ir „Ocean“ – kelios skirtingos versijos

„California“ taip pat bus siūlomas iš kelių skirtingų versijų: „Beach“, „Beach Tour“, „Beach Camper“ (su mini virtuvėle gale), taip pat „Coast“ ir „Ocean“ (su pilna virtuvėle vairuotojo pusėje).

Šios versijos sukurtos taip, kad atitiktų kuo daugiau gyvenimo būdo ir kelionių scenarijų. Palyginti su pirmtaku, naujuose modeliuose vietoj galinio suolo įrengtos nuimamos atskiros galinės sėdynės (kiekviena jų sveria 24 kg). Po visomis atskiromis sėdynėmis, taip pat vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynėse įrengti praktiški stalčiai. Daugybė 45 W USB-C jungčių taip pat užtikrina, kad mobiliesiems įrenginiams niekada nepritrūktų energijos.

Valdymas išmaniuoju telefonu

Visos stovyklavimui svarbios funkcijos valdomos priekinėje keleivio pusėje įrengtu valdymo bloku su 5 colių jutikliniu ekranu. Jos apima informaciją apie gėlo ir nuotėkų vandens lygį, vidaus ir foninį apšvietimą, elektros energijos tiekimo būseną, šaldytuvą ir papildomą šildytuvą.

Be to, „California“ ekrane galima įjungti stovyklavimo režimą, kuris automatiškai išjungia „Coming Home“ ir „Leaving Home“ funkcijas, kai automobilis atidaromas ar uždaromas stovyklavietėje. Daugumą šių funkcijų galima valdyti ir išmaniuoju telefonu, naudojant „California“ arba automobilio informacinės ir pramogų sistemos programėles. Informacijos ir pramogų sistemą taip pat galima naudoti norint patekti į pasvirimo rodinį, leidžiantį išlyginti pastatytą kemperį.