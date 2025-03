Ištyrė elektromobilių baterijų degradaciją: rezultatai – džiuginantys

Baterijų degradacija – natūralus, bet brangus procesas. Juk baterija yra brangiausias elektromobilio komponentas, dažnai sudarantis net trečdalį viso automobilio kainos. Nors Europos Sąjunga reikalauja, kad gamintojai baterijoms suteiktų 8 metų arba 160 000 kilometrų garantiją, tačiau ar pasibaigus šiam laikotarpiui tikrai verta nerimauti?

„Aures Holdings“, vienas didžiausių naudotų automobilių pardavėjų Europoje, atliko išsamų tyrimą, kurio metu per 27 mėnesius buvo patikrinti 1 672 elektromobiliai ir 315 iš tinklo įkraunami hibridai.

REKLAMA

REKLAMA

Rezultatai nustebino net pačius tyrimo autorius – vos 1,5 proc. patikrintų elektromobilių ir 5,7 proc. iš tinklo įkraunamų hibridų baterijų talpa nukrito žemiau 80 proc. ribos.

REKLAMA

Vidutinė tyrime dalyvavusių elektromobilių rida siekė 63 300 km, o baterijos talpos vidurkis buvo net 92,6 proc. Ypač įspūdingas pavyzdys – elektromobilis su 375 000 km rida, kurio baterijos naudotina talpa vis dar siekė 87,5 proc.. Tai rodo, kad net ir didelę ridą turintys elektromobiliai gali išlaikyti pakankamą baterijos našumą, jei buvo tinkamai prižiūrimi ir eksploatuojami.

Tyrime – ne tik geros naujienos

Vis dėlto, tyrimas atskleidė ir ne tokius džiuginančius pavyzdžius. Dviejų elektromobilių baterijų talpa tesiekė vos 60 proc. Vienas egzempliorius, nuvažiavęs tik 72 000 km, turėjo bateriją, kurios naudotina talpa buvo sumažėjusi iki 25 proc..

REKLAMA

REKLAMA

Šie atvejai patvirtina, kad elektromobilio būklę vertinti vien pagal ridą yra rizikinga. Itin svarbu atsižvelgti ir į eksploatacijos sąlygas bei įkrovimo įpročius. Specialistai pabrėžia, kad dažnas greitojo įkrovimo stotelių naudojimas ar važiavimas iki visiško baterijos išsekimo gali ženkliai sutrumpinti baterijos tarnavimo laiką.

Tą patį galima pasakyti ir apie iš tinklo įkraunamus hibridus. Tyrimas parodė, kad nemažai hibridų, nuvažiavusių daugiau nei 100 000 km, turėjo baterijas, kurių talpa siekė 100 proc. Dažniausiai tai buvo automobiliai, kurių savininkai daugiausiai naudojosi vidaus degimo varikliu, o elektrinę pavarą paliko antraeiliam naudojimui.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Rizikos išlieka

Nepaisant optimistiškų rezultatų, ekspertai įspėja, kad perkant naudotą elektromobilį egzistuoja tam tikros rizikos. Dauguma naudotų elektromobilių rinkoje yra palyginti jauni, todėl sunku daryti ilgalaikes išvadas apie baterijų patvarumą pasibaigus garantiniam laikotarpiui.

Senesnių nei dešimties metų elektromobilių baterijų ištvermingumo pavyzdžių nėra labai daug, todėl tik ateinantys metai parodys, kaip baterijos išlaikys savo našumą ilgalaikėje perspektyvoje.

REKLAMA

Be to, tyrimo autoriai pažymi, kad nors rezultatai džiugina, 10 ar 20 proc. baterijos talpos praradimas per trejus ar ketverius metus gali reikšmingai sumažinti elektromobilio nuvažiuojamą atstumą.

Todėl pirkėjams patariama ne tik tikrinti ridą, bet ir įvertinti, kaip automobilis buvo eksploatuojamas bei kokie buvo įkrovimo įpročiai. Tai leis sumažinti riziką ir išvengti nemalonių netikėtumų įsigijus naudotą elektromobilį.