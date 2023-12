Įspėjamieji signalai: kokias klaidas vairuotojai daro dažniausiai?

Pasak ekspertų, viena iš pagrindinių saugaus eismo taisyklių kelyje yra tinkamas vairuotojo signalizavimas apie manevrus – į ką verta atkreipti dėmesį, kokių klaidų vengti ir kaip tinkamai įspėti apie save kelyje?

Posūkio signalas – rodyti laiku

Pagal KET, įspėjamieji signalai yra šie: posūkių, stabdžių (įsijungia paspaudus stabdžio pedalą); garso signalas; žibintų perjunginėjimas; avarinės šviesos signalizacija; avarinio sustojimo ženklas (trikampis); signalai ranka (stop, posūkių).

Ne paslaptis, jog dažnai eismo įvykiai įvyksta sankryžose bei atliekant posūkius, todėl čia itin svarbu ne tik tinkamai atlikti manevrą, bet ir laiku informuoti kitus eismo dalyvius. Posūkiuose viena svarbiausių tokios komunikacijos priemonių – posūkio signalo rodymas.

„Posūkio signalo rodymas turi būti atliekamas laiku, kad kiti eismo dalyviai iš anksto galėtų planuoti savo elgesį kelyje. Tinkamai atliekant manevrą, pirmiausiai, reikalinga apsidairyti – pažiūrėti į galinio vaizdo veidrodėlį, tada į priekį ir į šoninius veidrodėlius. Jeigu posūkių šviesos signalizacijos nėra arba ji sugedusi – tą reikia daryti ranka“, – primena Vilniuje įsikūrusios vairavimo mokyklos vadovas Antanas Račkauskas.

Klaidos – važiuojant atbula eiga

Vadovaujantis KET galima pastebėti, jog itin dažnai pasitaiko klaidų važiuojant atbuline eiga – kai kurie vairuotojai įjungia avarinės šviesos signalą, nors to daryti nereikia: „Važiuojant atbuline eiga eismo dalyvius informuoja atbulinės eigos žibintas, be to turi būti naudojamas ir posūkio į kairę ar dešinę signalas, kuris turi išlikti toks pat, kaip ir važiuojant į priekį.

Šie įspėjamieji signalai turi būti pradėti rodyti iš anksto prieš manevrą ir baigti tuoj pat po jo, signalą rodant taip, kad jis neklaidintų kitų eismo dalyvių. Važiuodamas atbulas vairuotojas privalo duoti kelią kitiems eismo dalyviams“, – patarimais dalijasi vairavimo mokyklos vadovas.

Avarinė šviesa

Taip pat, pasak eksperto, vairuotojai neretai pamiršta laiku naudoti avarinės šviesos signalizaciją. Vadovaujantis KET, ji privalo būti įjungta tokiais atvejais: priverstinai sustojus, kur sustoti (stovėti) draudžiama; įvykus eismo įvykiui; tikrinančiam pareigūnui sustabdžius; sustojus neapšviestuose kelių ruožuose tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, o važiuojant tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, jeigu nedega bent viena galinė gabaritinė šviesa; kai transporto priemonė velkama; kai vairuotojas akinamas; kai norima perspėti kitus vairuotojus apie kliūtį ar pavojų; vaikų įlaipinimo (išlaipinimo) į (iš) transporto priemonę (-ės) su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais metu.

A. Račkausko teigimu, jeigu trumpam sustojama ne dėl priverstinio sustojimo, o, pavyzdžiui, tiesiog pasikalbėti telefonu ten, kur sustoti (stovėti) nedraudžia kelio ženklai, avarinė šviesos signalizacijos jungti nereikia.