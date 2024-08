Įperkami elektromobiliai: ar verta į juos žiūrėti?

Kiek kainuoja pigiausi elektromobiliai?

Dauguma specialistų sako, kad elektromobiliai savo bumą pasieks tuomet, kai rinkoje atsiras įperkamų modelių, nes šiuo metu net ir kompaktiški elektra varomi krosoveriai su gausesne įranga kainuoja gerokai per 40 tūkst. eurų. Tačiau Lietuvos naujų automobilių salonuose jau galima aptikti už mažiau nei 30 tūkst. eurų parduodamų elektromobilių.

Kol kas į šią kainų kategoriją patenka trys modeliai: „Citroën ë-C3“, „Dacia Spring“ ir „GWM Ora“, tačiau greitu metu prekyboje turėtų atsirasti ir daugiau konkurencijos. Veikiausiai per metus pasirodys elektriniai „Fiat Grande Panda“, „Hyundai Inster“ ir „Renault 5“.

Šie automobiliai su valstybės taikoma parama ir mokesčių lengvatomis gali būti netgi pigesni už įprastus benzinu varomus B segmento hečbekus. Štai naujausias rinkoje pasirodęs bazinis „Citroën ë-C3“ kainuoja 24 490 eurų. Fiziniam asmeniui iš valstybės susigrąžinus 5 tūkst. eurų, jo kaina nesieks nė 20 tūkst. eurų.

Dotacija verslui – 4 tūkst. eurų, tačiau nebrangiems elektromobiliams taikoma ir PVM atskaitos lengvata, o tai reiškia, kad juridinis asmuo tokį automobilį gali nupirkti už maždaug 17 tūkst. eurų. Už tokią kainą sunku rasti ir gerų benzinu varomų modelių.

O bazinis „Citroën“ – ne toks jau ir plikas. Jis turi automatinius LED žibintus priekyje, projekcinį ekraną, oro kondicionierių ir būtinąsias saugumo sistemas. Geriau sukomplektuotas „ë-C3“ su navigacijos sistema, telefono junglumo funkcija ir kitais privalumais atsieina 28 990 eurų. Racionalaus dydžio, 44 kWh panaudojamos talpos jo baterija viena įkrova leis įveikti iki 320 km (pagal WLTP bandymų metodiką).

Nuo 26 995 eurų kainuojanti „GWM Ora“ turi 48 kWh talpos bateriją, kuri, remiantis WLTP, viena įkrova leidžia nuvažiuoti kiek mažiau nei „Citroën“ – 310 km.

„Dacia Spring“ – pigiausias elektromobilis rinkoje. Jis kainuoja nuo 18 990 eurų. Tiesa, jis mažiausias, turi santykinai kukliausią įrangą ir mažiausią 26,8 kWh bateriją, tad, pagal WLTP, viena įkrova gali įveikti 220 km nuotolį.

Didžiausia prasmė – mieste

Tai, kad rinkai reikia pigių elektromobilių, rodo jų pardavimo rezultatai. „Dacia Spring“ 2023 metais buvo 8-as populiariausias elektromobilis Europoje, o 2024-ųjų kovą „GWM Ora“ buvo perkamiausias elektrinis automobilis Lietuvoje.

„Tokius elektromobilius labiausiai matau kaip miesto automobilius, kaip antruosius modelius kasdienėms šeimos išvykoms, nes tolimose kelionėse jie nebus patogūs. Taip pat juos regiu kaip įmonių automobilius“, – svarsto „Lietuvos metų automobilio“ rinkimų komisijos narys Vytautas Pilkauskas.

Pasak specialistų, nors lietuviai nėra naujų mažųjų automobilių klasės mėgėjai, per kišenę smarkiai nekertantys elektriniai modeliai gali sudominti turinčius kur juos įkrauti pirkėjus. Tuomet jais galima zuiti po miestą minimaliomis sąnaudomis.

Be to, nemenka elektromobilių problema – nuvertėjimas. Tačiau iki 30 tūkst. eurų atsieinantis elektromobilis šioje kategorijoje bus gerokai saikingesnis. Didesni krosoveriai per 3–5 metus praranda vertę labiau nei šie nauji mažiausi elektromobiliai.

Kuo išsiskiria pigiausi mažyliai?

„Dacia Spring“ aš pavadinčiau bazine transporto priemone. Jis nesuteikia nei daug komforto, nei vairavimo malonumo. Tai tiesiog pigiausias elektromobilis rinkoje. O „GWM Ora“ – kai jis pasirodė, neturėjo konkurentų, o dabar – turi“, – pigiausius keliais jau riedančius elektromobilius rinkoje trumpai apžvelgia televizijos laidos „Autopilotas“ žurnalistas Egidijus Babelis.

„Citroën ë-C3“ modelis mane maloniai nustebino. Tai mažas automobilis, bet ganėtinai erdvus, jo dizainas – minimalistinis, tačiau yra viskas, ko reikia, netgi fiziniai mygtukai klimatui reguliuoti, taip pat – apstu žaismingų detalių. Valdymas nėra labai aštrus ar tikslus, bet tai – į komfortą orientuotas miesto automobilis, o su dvigubų kamerų amortizatoriais jis važiuoja tikrai komfortiškai, ir dar pasižymi gera garso izoliacija. Aišku, dėl didesnio svorio elektrinė versija standesnė už benzininę, bet vis tiek tikrai komfortiška“, – savo įspūdžiais dalijasi populiariausio „Citroën“ modelio pristatyme Austrijoje dalyvavęs V. Pilkauskas.

Jis prasitaria, kad ir deklaruojami 320 km viena įkrova – įmanomi, galima nuvažiuoti netgi daugiau, nes testo metu Austrijos keliais ir miesteliais mažasis elektromobilis su 44 kWh talpos baterija naudojo apie 13 kWh/100 km. Tiesa, magistralėse ar greičiau riedant užmiesčio keliais nuvažiuojamas atstumas mažės, nes nors 113 AG išvystantis variklis yra vikrus mieste, užmiestyje jo sąnaudos bus didelės.

„EV-Database“ portalo specialistai prognozuoja, kad magistralėmis, priklausomai nuo oro sąlygų, „ë-C3“ turėtų įveikti 180–235 km. Nors automobilis orientuotas į miesto gyvenimą, su juo keliauti įmanoma dėl spartaus, 100 kW galią siekiančio įkrovimo. Štai „GWM Ora“ sparčiojo įkrovimo stotelėje priima tik 64 kW galią, o „Dacia Spring“ – vos 34 kW.

Taigi jau galima nusipirkti padorų elektromobilį iki 30 tūkst. eurų: su valstybės dotacijomis ir parama jis gali kainuoti netgi mažiau nei 20 tūkst. eurų. Kol kas Lietuvos rinkoje jų yra keletas, tačiau per metus dvejus pasirinkimas prasiplės.

Natūralu, kad pigiausi elektromobiliai, kaip ir modeliai su vidaus degimo varikliais, nebus dideli, tad geriausiai tiks miestui. Jie gali būti patogūs ilgose kelionėse, tačiau jos bus labiau komplikuotos dėl nedidelių baterijų ir ne ypač didelės įkrovimo spartos. Kita vertus, tai gali būti idealūs antri šeimos automobiliai klajonėms mieste, nes jie pasižymės tolygiu galios perdavimu, tyla salone, bus itin pigūs eksploatuoti ir jų nuvertėjimas nebus toks baisus, nes jie jau iš karto bus nebrangūs.