Elono Musko žodžiai atsirūgo „Tesla“ vairuotojams: tapo vandalų taikiniu

„Students Against Nazi Extremists“ grupuotės teigimu, jų veiksmai yra nukreipti ne prieš pačius „Tesla“ savininkus, o prieš bendrovės vadovą Eloną Muską. Jie jį kaltina radikalių dešiniųjų idėjų palaikymu tiek JAV, tiek Vokietijoje . Be to, manifestą pasirašę asmenys tvirtina, kad kai kurie E. Musko gestai primena nacių pasveikinimą.

Pasak „Lost Coast Outpost“, grupuotė prisiėmė atsakomybę už grasinimus bent 13 „Tesla“ automobilių savininkų. Nors jie teigia turintys tik dešimt narių, planai – radikalūs: jie ketina niokoti „Tesla“ automobilius keturiuose miestuose – Arcatoje, Haywarde, Seaside ir Rohnert Parke.

REKLAMA

REKLAMA

Vis dėlto, nuo grupuotės narių nukentėjęs „Tesla“ vairuotojas į šią protesto akciją žiūri skeptiškai: „Keista ir ironiška, kad ši grėsmė nukreipta prieš bendruomenę, kuri aktyviai palaiko demokratines vertybes.

REKLAMA

Vietoj smurto geriau būtų aukoti progresyvioms iniciatyvoms, skatinti rinkėjų aktyvumą, skambinti politiniams atstovams ar remti etiškai veikiančias įmones. Mes nesame priešai – taip pat kaip ir mūsų „Tesla“ automobiliai. O didžiausia ironija – esu žydų kilmės. Tai kas čia iš tikrųjų nacis?“

Vietos policija jau daugiau nei savaitę seka grupuotės pėdsakais, o štai Arcatos miesto valdžia išplatino oficialų pranešimą:

REKLAMA

REKLAMA

„2025 m. vasario 3 d. savaitę keli Arcatoje gyvenantys „Tesla“ savininkai pranešė apie įtartinus lankstinukus, rastus ant savo automobilių. Juose buvo užsimenama apie grėsmę, jei automobiliai nebus parduoti ar iškeisti iki vasario 12 d. Vienu atveju prie lankstinuko buvo pridėta plyta, padėta ant automobilio priekinio stiklo su užrašu „Naciams Amerikoje nėra vietos.“

Akivaizdu, kad organizacijos veiksmus paskatino nepasitenkinimas E. Musko retorika, tačiau jų pasirinkta taktika gali nesulaukti norimo poveikio.

Protestai ir vandalizmo aktai, nukreipti prieš E. Muską ir „Tesla“, jau buvo užfiksuoti įvairiose pasaulio šalyse, tačiau nei bendrovė, nei jos vadovas kol kas nesiėmė jokių veiksmų įtampai mažinti. Priešingai – E. Muskas dažnai pats dar labiau kursto jam prieštaraujančius, nesvarstydamas apie galimas pasekmes.