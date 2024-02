„Dacia“ modernizavo pigiausią elektromobilį rinkoje: patobulino išvaizdą ir interjerą

Tvarus dizainas

„Dacia“ labiau nei bet kada nori paskatinti vairuotojus pereiti prie visiškai elektrinio transporto. Automobilio dizainas – kartu su efektyvumu, kaina ir praktiškumu – yra viena iš esminių šios dėlionės dalių.

Šiuo atveju „Spring“ projektavime panaudotas naujasis „Dacia“ dizainas, pirmą kartą matytas ant naujausios kartos „Duster“ važiuoklės. Naująjį „Dacia“ identitetą pabrėžia dvi juodos juostos, viena – priekyje, kita – galinėje dalyje, kurios susijungia ant blizgaus paviršiaus, o gale jas papildo specifinės matinės juostos. Šias dvi juostas įrėmina kultiniai markės Y formos žibintai, kurie išsiskiria dėl priekyje esančių pilnų LED dienos ir gale esančių parkavimo žibintų.

Būdamas ištikimas „Dacia“ filosofijai, naujasis „Spring“ tuo pačiu puoselėja sumanų ir tvarų dizainą. Tai iliustruoja, pavyzdžiui, apatinių durelių šoninės apsaugos, kurios yra lengvos, nebrangios, lengvai montuojamos ir keičiamos.

Naująjį „Spring“ galima įsigyti šešių atspalvių, tarp jų – naujos „Beige Safari“ ir „Brick Red“ spalvų. Taip pat siūlomos skirtingų komplektacijos lygių – „Essential“, „Expression“ ir „Extreme“ – versijos.

„Dacia Spring" elektromobilis (32 nuotr.)

Praktiškas interjeras

Nuo šiol „Spring“ turi pritaikomą skaitmeninį prietaisų skydelį su 7 colių ekranu visose versijose ir dideliu 10 colių multimedijos centriniu ekranu aukščiausios klasės versijose. Naujajame modelyje interjero spalvų paletė ir medžiagos buvo pertvarkytos taip, kad būtų užtikrinta aukščiausia kokybė ir kartu sumažinta pasirinkimo galimybių įvairovė, siekiant geriau valdyti išlaidas – tai yra vienas iš „Dacia“ filosofijos principų.

Negana to, didelis multimedijos jutiklinis ekranas įrengtas kuo aukščiau, siekiant užtikrinti optimalią ergonomiką. Savo ruožtu skaitmeninio prietaisų skydelio su 7 colių ekranu grafinis dizainas sukurtas taip, kad būtų paprastas ir intuityvus, o vairuotojas galėtų lengvai pasiekti svarbiausią informaciją.

Dizaineriai pasirūpino, kad naujajame „Spring“ būtų įdiegtas naujoviškas „YouClip“ priedų tvirtinimo įtaisas, specialiai pritaikytas „Dacia“ dizainui, kurį taip pat galima aptikti ir naujajame „Duster“. Galiausiai, „Extreme“ komplektacijoje taip pat yra tvirti guminiai grindų kilimėliai ir durelių slenksčiai su unikaliu dizainu.

Jėgainės – kiekvieno poreikiams

Naująjį „Spring“ bus galima įsigyti su dviejų galių varikliais– 65 AG ir 45 AG.

Be kita ko, mažesnis svoris yra pagrindinė savybė, dėl kurios išryškėja visos naujojo „Spring“ savybės. 984 kg sveriantis gausiausios komplektacijos automobilis yra vienintelis visiškai elektrinis automobilis Europoje, kurio svoris neviršija vienos tonos. Palyginti su ankstesnės kartos tos pačios komplektacijos modeliais, svoris padidėjo tik 6 kg, nepaisant daugybės naujų pažangių pagalbos vairuotojui sistemų, įdiegtų siekiant atitikti teisės aktų reikalavimus, atnaujintų komplektacijų ir standartinės įrangos.

Kompaktiška visiškai elektrinio „Spring“ 26,8 kWh baterija tiksliai sukalibruota taip, kad atitiktų vairuotojų poreikius ir gyvenimo būdą, o dėl per didelio svorio nesumažėtų bendras našumas. Visų versijų nuvažiuojamas atstumas viršija 220 km (laukiama sertifikavimo), o šio našumo iš esmės pakanka klientams, kurie per dieną nuvažiuoja vidutiniškai 37 km.

Dėl atidaus svorio valdymo ir naujojo „Spring" variklio efektyvumo automobilis gali pasigirti puikiomis energijos sąnaudomis – mažiau nei 14,6 kWh/100 km (pagal WLTP), taip išlaikant kontroliuojamas eksploatacines išlaidas. Siekiant dar labiau optimizuoti automobilio nuvažiuojamą atstumą, naujajame „Dacia Spring“ pirmą kartą įrengta regeneracinė stabdymo sistema, kuri įjungiama pasirinkus B režimą nauju pavarų dėžės valdikliu.

Standartinėje naujojo „Dacia Spring“ įrangoje yra 7 kW kintamosios srovės įkroviklis, kuris gali įkrauti bateriją nuo 20 iki 100 proc. iš buitinio elektros lizdo per mažiau nei 11 valandų arba vos per 4 valandas iš 7 kW galios įkrovimo stotelės. Taip pat galima įsigyti papildomą 30 kW nuolatinės srovės įkroviklį, kuris per 45 minutes įkrauna nuo 20 iki 80 proc.

Galiausiai, naujasis „Dacia Spring“ dabar yra praktiškesnis nei kada nors anksčiau, nes jame įdiegtas dvikryptis V2L (angl. vehicle-to-load) įkroviklis, kurį galima naudoti kaip energijos šaltinį elektros prietaisams. Specialus adapteris, jungiamas į automobilio įkrovimo jungtį, esančią po grotelėmis, veikia kaip tradicinis 220 V / 16 A lizdas.

Išskirtinė vertė už patrauklią kainą

Naujasis „Spring“ užtikrina geriausią savo klasėje bagažinės talpą. Joje telpa 308 litrai (6 proc. daugiau, lyginant su pirmtaku), o sulanksčius sėdynes – 1004 litrai, o tai yra daug daugiau nei panašaus dydžio konkurentų automobiliuose ir panašiai kaip B segmento modeliuose. Be to, papildomos daiktadėžės (dviguba daiktadėžė, durelių dėtuvės ir t. t.), kurių bendras tūris siekia beveik 33 litrus, taip pat viršija segmento standartus.

Ypač kompaktiškas (3,70 m ilgio) ir turintis vieną geriausių apsisukimo spindulių savo segmente (4,80 m nuo sienos iki sienos), naujasis „Dacia Spring“ yra itin manevringas, todėl jį labai lengva vairuoti siauromis miesto gatvėmis.