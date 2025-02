BMW pristato revoliucinę valdymo sistemą „Heart of Joy“: naujas etapas elektromobilių dinamikos srityje

Pagrindinė naujovė – visiškai nauja automobilio valdymo sistema „Heart of Joy“, kuri, pasak gamintojo, dešimteriopai greičiau apdoroja duomenis nei ankstesnės kartos sistemos ir gali kontroliuoti net 18 000 Nm sukimo momentą.

Nors „Vision Vehicle“ nėra skirtas serijinei gamybai, jame panaudotos technologijos taps pagrindu būsimoms BMW „Neue Klasse“ kartos transporto priemonėms.

Vienas iš įdomesnių elementų – šviečiantys ratlankiai, kurių spalva keičiasi priklausomai nuo važiavimo režimo: žalia signalizuoja pagreitį, mėlyna – energijos regeneraciją, o oranžinė – stabdymą.

BMW Vision Driving Experience (16 nuotr.) BMW Vision Driving Experience (nuotr. gamintojo) BMW Vision Driving Experience (nuotr. gamintojo) BMW Vision Driving Experience (nuotr. gamintojo) +12 BMW Vision Driving Experience (nuotr. gamintojo) BMW Vision Driving Experience (nuotr. gamintojo) BMW Vision Driving Experience (nuotr. gamintojo) BMW Vision Driving Experience (nuotr. gamintojo) BMW Vision Driving Experience (nuotr. gamintojo) BMW Vision Driving Experience (nuotr. gamintojo) BMW Vision Driving Experience (nuotr. gamintojo) BMW Vision Driving Experience (nuotr. gamintojo) BMW Vision Driving Experience (nuotr. gamintojo) BMW Vision Driving Experience (nuotr. gamintojo) BMW Vision Driving Experience (nuotr. gamintojo) BMW Vision Driving Experience (nuotr. gamintojo) BMW Vision Driving Experience (nuotr. gamintojo)

„Heart of Joy“ – automobilio valdymo revoliucija

Didžiausia naujiena – visiškai nauja „Heart of Joy“ vardu pavadinta automobilio valdymo sistema, kuri žymi BMW pastangas perteikti elektriniams modeliams tą patį vairavimo džiaugsmą, kuriuo garsėja benzininiai ir dyzeliniai BMW. Elektriniai automobiliai turi specifinių iššūkių – didesnį svorį, bet ir tiesioginį sukimo momentą, todėl jų valdymas reikalauja itin pažangių sprendimų.

Ši nauja sistema vienu metu valdo visas pagrindines automobilio funkcijas – nuo akceleracijos, stabdymo ir stabilumo kontrolės iki įkrovimo ir regeneracinės stabdymo sistemos. Ji apdoroja duomenis 10 kartų greičiau nei ankstesnės kartos elektronika, leisdama transporto priemonei reaguoti į vairuotojo komandas praktiškai be jokio vėlavimo. BMW skaičiavimais, ši sistema padidino regeneracijos efektyvumą net 25 proc.

Dar viena naujovė – „Heart of Joy“ pirmą kartą integruoja galios perdavimo ir dinamikos kontrolę į vieną sistemą. Tai reiškia, kad automobilis gebės tiksliau įvertinti kiekvieną vairuotojo veiksmą, užtikrindamas sklandesnį ir tikslų važiavimą, ypač posūkiuose. Be to, nauja technologija reikalauja mažiau įsikišimų iš vairuotojo pusės, nes sistema automatiškai reguliuoja jėgos paskirstymą tarp ratų, taip pagerindama sukibimą ir stabilumą.

„Neue Klasse“ – BMW ateities vizija

BMW „Neue Klasse“ platforma taps pirmąja, kurioje bus įdiegta ši naujoji valdymo sistema. Ji veiks kartu su dar trimis centrinėmis valdymo sistemomis, kurios bus atsakingos už autonominį vairavimą, informacijos ir pramogų sistemas bei komforto funkcijas, tokias kaip klimato kontrolė ir apšvietimas.

Tikimasi, kad pirmieji „Neue Klasse“ modeliai, surinkti BMW gamykloje Debrecene (Vengrija), pasieks rinką dar iki 2025 m. pabaigos.

Kol kas visos akys nukreiptos į BMW bandymų programas, kurios turėtų patvirtinti, kad ši technologija ne tik pagerins vairavimo dinamiką, bet ir iškels naujus standartus visai automobilių pramonei.